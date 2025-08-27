Кошта посетит столицы стран ЕС: ключевая тема – мирный процесс в отношении Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта отправляется в тур по столицам стран Европейского Союза, чтобы обсудить ключевые европейские вопросы, одним из важнейших из которых является достижение мира в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщил информированный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Идея европейского турне президента Кошты заключается в том, чтобы встретиться с лидерами ЕС на их собственной территории и обсудить их политические приоритеты и беспокойства, чтобы направить действия Европейского совета в ближайшие месяцы", - пояснил чиновник ЕС.

Он уточнил, что, поскольку планируется обсуждать все ключевые европейские темы: "конечно, Украина и мирный процесс является одной из главных".

Собеседник издания напомнил, что президент Евросовета проводил подобное мероприятие - ряд встреч с лидерами ЕС в европейских столицах - перед вступлением в должность в конце прошлого года.

По словам еврочиновника, "первой "остановкой" турне президента Кошты была Бельгия сегодня, 27 августа.

"Затем будет Словения (1-2 сентября), Хорватия (2 сентября), Австрия (3 сентября), Румыния и Болгария (4 сентября) и Чехия и Нидерланды (5 сентября)", - добавил собеседник "ЕвроПравды".

