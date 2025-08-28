УКР
В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники, - моніторингові канали (оновлено)

Ввечері 27 серпня в Росії піднялись в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitor.

"Відмічено зліт 2х бортів Ту-95мс з аеродрому"Оленья" станом на 23:30. Кількість бортів буде уточнюватись у подальшому. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.

Станом на 00:50 повідомляється, що в повітрі вже 3 борти Ту-95мс

Читайте: Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

війна в Україні (5883)
ЗЄля, так де ж таки ті хвальоні Фламінго, на які витрачено народні гроші ?
27.08.2025 23:59 Відповісти
ТРУМП ВІТКОФ - ваш вихід клоуни. Розкажіть ще раз про те як РФ хоче мир, про гарантії безпеки, про те які папірці ви підпишите і скільки територій ми за ці папірці має віддати

28.08.2025 00:00 Відповісти
***** відсипав Тампону і Віткофу мішок алмазів і отримав черговий дедлайн на знищення України. Ми ж повинні перетворити цей дедлайн на пускання крові рашистам і їх економіці. Щоб ***** просило переговорів а не ми
28.08.2025 00:11 Відповісти
Не до України зеленському з стефанчуками, міндіча відмазують по Європі! А Українці, для них, то таке…
показати весь коментар
28.08.2025 01:18 Відповісти
Фламінго завдання виконали, добавили кілька процентів до рейтингу перед Днем незалежності
показати весь коментар
28.08.2025 01:32 Відповісти
28.08.2025 00:00 Відповісти
Трамп тягне час , яко
показати весь коментар
28.08.2025 00:04 Відповісти
Суки недобитки. Зеля давай їбаш фламінгами своїми по всіх рашистських нафтозаводах
показати весь коментар
28.08.2025 00:08 Відповісти
28.08.2025 00:11 Відповісти
А почему из Украины не взлетают бомбардировщики и не бомбят города агрессора??
показати весь коментар
28.08.2025 00:43 Відповісти
Тому, що літаки попиляли під харантії.
показати весь коментар
28.08.2025 01:03 Відповісти
Тому що Україна їх віддала сша і Сосії в обмін на гарантії безпеки. Тепер сша і Сосія хочуть в України ще забрати частину України в обмін на такі ж гарантії
показати весь коментар
28.08.2025 01:20 Відповісти
а нахєра США були совкові застрілі на 50 років бомбери?! придумай шось смішне
показати весь коментар
28.08.2025 01:33 Відповісти
Маса палива (авіаційний гас марок: Т-1, ТС-1 або Т-2) може досягати 100 тонн і становить до 50% від злітної маси літака.
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.
Обстрілювати аеродром "Оленья"
показати весь коментар
28.08.2025 01:09 Відповісти
А де наші тушки, ту -33 хоча б із х-22? А я скажу, де.
Виявилося, що 25 років тому Україна віддала Росії 11 своїх літаків. Країна-агресорка досі використовує їх. Експрезидент Леонід Кучма розповів, як так сталося.
Журналісти "Схем" провели сенсаційне розслідування та встановили, що Україна свого часу передала до Росії 11 своїх стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС та інше озброєння на суму 275 мільйонів доларів для погашення газових боргів. Відомо, що це відбулося за президентства Леоніда Кучми, передає 24 Канал.

Віддали за надумані борги, коли крали, щоб кучмо скупило всі Карлові Вари, І де хоча б заочний суд над кучмою за це?
показати весь коментар
28.08.2025 01:44 Відповісти
ту-22 точніше.

Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропонує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях. Як путлер буде проти, то нехай пояснить, Народ не має вирішувати, він має гвалтувати народ? Чи які аргументи, тут би можна було його підловити.
показати весь коментар
28.08.2025 01:46 Відповісти
Конституція на паузі!
показати весь коментар
28.08.2025 01:57 Відповісти
І щоб ахметці був газ нашару, за наші смерті тепер, так платимо за його дармовий газ.
показати весь коментар
28.08.2025 01:48 Відповісти
 
 