В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники, - моніторингові канали (оновлено)
Ввечері 27 серпня в Росії піднялись в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitor.
"Відмічено зліт 2х бортів Ту-95мс з аеродрому"Оленья" станом на 23:30. Кількість бортів буде уточнюватись у подальшому. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.
Станом на 00:50 повідомляється, що в повітрі вже 3 борти Ту-95мс
Виявилося, що 25 років тому Україна віддала Росії 11 своїх літаків. Країна-агресорка досі використовує їх. Експрезидент Леонід Кучма розповів, як так сталося.
Журналісти "Схем" провели сенсаційне розслідування та встановили, що Україна свого часу передала до Росії 11 своїх стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС та інше озброєння на суму 275 мільйонів доларів для погашення газових боргів. Відомо, що це відбулося за президентства Леоніда Кучми, передає 24 Канал.
