В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники, - моніторингові канали (оновлено)

Ввечері 27 серпня в Росії піднялись в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitor.

"Відмічено зліт 2х бортів Ту-95мс з аеродрому"Оленья" станом на 23:30. Кількість бортів буде уточнюватись у подальшому. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.

Станом на 00:50 повідомляється, що в повітрі вже 3 борти Ту-95мс

