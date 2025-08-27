РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6331 посетитель онлайн
Новости Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
1 353 5

В России взлетели стратегические бомбардировщики, - мониторинговые каналы

рф,ту95

Вечером 27 августа в России поднялись в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал monitor.

"Отмечен взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 23:30. Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. О фактических угрозах будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

Ту-95 (21) война в Украине (5841)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЄля, так де ж таки ті хвальоні Фламінго, на які витрачено народні гроші ?
.
показать весь комментарий
27.08.2025 23:59 Ответить
ТРУМП ВІТКОФ - ваш вихід клоуни. Розкажіть ще раз про те як РФ хоче мир, про гарантії безпеки, про те які папірці ви підпишите і скільки територій ми за ці папірці має віддати

клоуни блін
показать весь комментарий
28.08.2025 00:00 Ответить
Трамп тягне час , яко
показать весь комментарий
28.08.2025 00:04 Ответить
Суки недобитки. Зеля давай їбаш фламінгами своїми по всіх рашистських нафтозаводах
показать весь комментарий
28.08.2025 00:08 Ответить
***** відсипав Тампону і Віткофу мішок алмазів і отримав черговий дедлайн на знищення України. Ми ж повинні перетворити цей дедлайн на пускання крові рашистам і їх економіці. Щоб ***** просило переговорів а не ми
показать весь комментарий
28.08.2025 00:11 Ответить
 
 