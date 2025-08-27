В России взлетели стратегические бомбардировщики, - мониторинговые каналы
Вечером 27 августа в России поднялись в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95мс.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал monitor.
"Отмечен взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 23:30. Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. О фактических угрозах будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
клоуни блін