В России взлетели стратегические бомбардировщики, - мониторинговые каналы

Вечером 27 августа в России поднялись в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал monitor.

"Отмечен взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 23:30. Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. О фактических угрозах будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении.

