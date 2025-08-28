Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем’єр Естонії Міхал

УКР
Прем’єр Естонії Крістен Міхал закликав тиснути на РФ – оскільки це єдина мова, яку розуміє російський диктатор Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міхал зазначив у своєму дописі у Х.

"Путін знову доводить, що він не прагне миру. Минулої ночі жорстокі атаки Росії були спрямовані на знищення мирних жителів далеко від фронту.

Єдина мова, яку Путін розуміє, це тиск. Це означає жорсткіші санкції та непохитну військову підтримку України",  - написав Міхал.

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого комбінованого удару по Києву. Станом на 10:30 у столиці дванадцять людей загинули, ще понад 48 дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає рішучої міжнародної реакції після масованих ударів Росії по Києву та інших містах, - Сибіга

І як же вiн тиск розуміє? Ніяк. Плював він на вас і ваш тиск.
28.08.2025 11:00 Відповісти
а тим часом рудий тампон показує своє фото з ******
28.08.2025 11:01 Відповісти
Хто на нього буде тиснути? Рудий дружба та його шістка вітькоф?
28.08.2025 11:01 Відповісти
Світ купуючи енергоносії і інші сировинні товари щодня дає РФ 1 млрд. $?, які вона використовує, щоб нас убивати, "тиск" зашкалює
28.08.2025 11:07 Відповісти
Як тільки в Україні масований обстріл, західні ***олди вилазять із заявами про тиск.

28.08.2025 11:29 Відповісти
 
 