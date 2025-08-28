Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем’єр Естонії Міхал

Прем’єр Естонії Крістен Міхал закликав тиснути на РФ – оскільки це єдина мова, яку розуміє російський диктатор Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міхал зазначив у своєму дописі у Х.

"Путін знову доводить, що він не прагне миру. Минулої ночі жорстокі атаки Росії були спрямовані на знищення мирних жителів далеко від фронту.

Єдина мова, яку Путін розуміє, це тиск. Це означає жорсткіші санкції та непохитну військову підтримку України", - написав Міхал.

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого комбінованого удару по Києву. Станом на 10:30 у столиці дванадцять людей загинули, ще понад 48 дістали поранення.

