Премьер Эстонии Кристен Михал призвал давить на РФ - поскольку это единственный язык, который понимает российский диктатор Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Михал отметил в своей заметке в Х.

"Путин снова доказывает, что он не стремится к миру. Прошлой ночью жестокие атаки России были направлены на уничтожение мирных жителей вдали от фронта.

Единственный язык, который Путин понимает, это давление. Это означает более жесткие санкции и непоколебимую военную поддержку Украины", - написал Михал.

Напомним, россияне ночью нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 10:30 в столице двенадцать человек погибли, еще более 48 получили ранения.

І як же вiн тиск розуміє? Ніяк. Плював він на вас і ваш тиск.
28.08.2025 11:00 Ответить
а тим часом рудий тампон показує своє фото з ******
28.08.2025 11:01 Ответить
Хто на нього буде тиснути? Рудий дружба та його шістка вітькоф?
28.08.2025 11:01 Ответить
Світ купуючи енергоносії і інші сировинні товари щодня дає РФ 1 млрд. $?, які вона використовує, щоб нас убивати, "тиск" зашкалює
28.08.2025 11:07 Ответить
Як тільки в Україні масований обстріл, західні ***олди вилазять із заявами про тиск.

Для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву, - Сікорський Джерело: https://censor.net/ua/n3569126

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
28.08.2025 11:29 Ответить
 
 