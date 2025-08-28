Путин не стремится к миру. Единственный язык, который он понимает, - это давление, - премьер Эстонии Михал

Премьер Эстонии Кристен Михал призвал давить на РФ - поскольку это единственный язык, который понимает российский диктатор Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Михал отметил в своей заметке в Х.

"Путин снова доказывает, что он не стремится к миру. Прошлой ночью жестокие атаки России были направлены на уничтожение мирных жителей вдали от фронта.

Единственный язык, который Путин понимает, это давление. Это означает более жесткие санкции и непоколебимую военную поддержку Украины", - написал Михал.

Напомним, россияне ночью нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 10:30 в столице двенадцать человек погибли, еще более 48 получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина требует решительной международной реакции после массированных ударов России по Киеву и другим городам, - Сибига