УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10446 відвідувачів онлайн
Новини Порушення повітряного простору
1 962 10

Пєсков: Ніяких домовленостей щодо повітряного перемир’я з Україною не досягалося

пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що між Москвою та Києвом не існує жодних домовленостей щодо повітряного перемир’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його коментар російським ЗМІ.

"Ніяких домовленостей щодо повітряного перемир’я з Україною не досягалося", - зазначив Пєсков.

Він додав, що будь-які питання про можливі шляхи врегулювання можуть обговорюватися лише у "дискретному режимі", що, за його словами, "це в інтересах справи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ все ще зацікавлена у переговорах з Україною, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1740) перемир’я (1004) повітряний простір України (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
По кацапах дрони не летять ,бо ЗЕбіл казав шо є домовленість, **** брехлива на"бав знову..
показати весь коментар
28.08.2025 14:56 Відповісти
+5
"фламіего" це чергова брезхня "зелених зралників України ,про котру, добре відомо куйлу,як і куйня про знищення стратегічної авіації підерації
показати весь коментар
28.08.2025 15:14 Відповісти
+4
Летять кожного дня, тільки наносять в рази менше шкоди.
показати весь коментар
28.08.2025 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По кацапах дрони не летять ,бо ЗЕбіл казав шо є домовленість, **** брехлива на"бав знову..
показати весь коментар
28.08.2025 14:56 Відповісти
Може і не збрехав, а в нього є домовленість. Квартирка в криму за відсутні дрони.
показати весь коментар
28.08.2025 15:05 Відповісти
Летять кожного дня, тільки наносять в рази менше шкоди.
показати весь коментар
28.08.2025 15:05 Відповісти
А місцеві лошари повірили.
показати весь коментар
28.08.2025 15:05 Відповісти
Вони не заспокояться, доки не влетить в годинник спаської вежі кремля.
показати весь коментар
28.08.2025 15:05 Відповісти
Та знаємо, що ви нелюди, знаємо. Можнш не признаватися.
показати весь коментар
28.08.2025 15:09 Відповісти
Тому що повітряне перемир'я насамперед потрібне Україні, а не росії.
Незважаючи на телемарафонні балачки про "знищення всіх НПЗ", підкріплене потужністю бойових дідів - масовані атаки русні приносять в десятки разів більше шкоди і руйнувань, ніж підірвані дринчаками резервувари з паливом.
показати весь коментар
28.08.2025 15:09 Відповісти
************ піськов прямим текстом заявив, що Трамп, зі своєю премією миру, лошара.
показати весь коментар
28.08.2025 15:09 Відповісти
"фламіего" це чергова брезхня "зелених зралників України ,про котру, добре відомо куйлу,як і куйня про знищення стратегічної авіації підерації
показати весь коментар
28.08.2025 15:14 Відповісти
Не досягалося, бо кацапня знає, що зелена висрань за удари не відповість. Максимум - по нпз дрончики запустить, а на маскву та підєр дрони та ракети - ніколи. То чого їм боятися?
показати весь коментар
28.08.2025 16:25 Відповісти
 
 