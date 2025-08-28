Пєсков: Ніяких домовленостей щодо повітряного перемир’я з Україною не досягалося

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що між Москвою та Києвом не існує жодних домовленостей щодо повітряного перемир’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його коментар російським ЗМІ.

"Ніяких домовленостей щодо повітряного перемир’я з Україною не досягалося", - зазначив Пєсков.

Він додав, що будь-які питання про можливі шляхи врегулювання можуть обговорюватися лише у "дискретному режимі", що, за його словами, "це в інтересах справи".

