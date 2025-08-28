РФ все ще зацікавлена у переговорах з Україною, - Пєсков

Росія продовжує війну проти України, проте "зберігає зацікавленість" у продовженні переговорного процесу.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Спеціальна воєнна операція продовжується. Водночас Росія зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу, щоб саме політико-дипломатичними засобами досягти тих цілей, які перед нами стоять", - сказав він.

Також Пєсков зауважив, що обидві сторони продовжують атакувати одна одну.

За його словами, Україна нібито атакує переважно цивільні об'єкти, тоді як війська РФ "продовжують бити по об'єктах військової та навколовоєнної інфраструктури".

Нагадаємо, 28 серпня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого загинули 16 осіб, зокрема четверо дітей.

