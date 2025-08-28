УКР
РФ все ще зацікавлена у переговорах з Україною, - Пєсков

Кремль хоче продовжувати переговори, попри удари по Україні

Росія продовжує війну проти України, проте "зберігає зацікавленість" у продовженні переговорного процесу.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Спеціальна воєнна операція продовжується. Водночас Росія зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу, щоб саме політико-дипломатичними засобами досягти тих цілей, які перед нами стоять", - сказав він.

Також Пєсков зауважив, що обидві сторони продовжують атакувати одна одну.

За його словами, Україна нібито атакує переважно цивільні об'єкти, тоді як війська РФ "продовжують бити по об'єктах військової та навколовоєнної інфраструктури".

Нагадаємо, 28 серпня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого загинули 16 осіб, зокрема четверо дітей.

Читайте: Кремль негативно ставиться до можливого розміщення військових з країн НАТО в Україні, - Пєсков

Пєсков Дмитро (1740) росія (67392) переговори з Росією (1425) війна в Україні (5898)
Топ коментарі
+11
Ага! Так хочуть переговорів, що кожну ніч по 600 різних снарядів запускають на наших цивільних.
показати весь коментар
28.08.2025 14:33 Відповісти
+11
Який1 цинізм цього виродка ,що б ти здох **** разом з путіном ,смерть рашиським злочинцям.
показати весь коментар
28.08.2025 14:35 Відповісти
+10
Параша прагне дурити недолугу рижу голову, донні також цього хоче до безкінечності.
показати весь коментар
28.08.2025 14:32 Відповісти
Параша прагне дурити недолугу рижу голову, донні також цього хоче до безкінечності.
показати весь коментар
28.08.2025 14:32 Відповісти
Вони обоє дурять цивілізований світ. Біда в тому, що цивілізований світ готовий бути обдуреним
показати весь коментар
28.08.2025 14:35 Відповісти
А "околовоєнная" - то вся Україна((
показати весь коментар
28.08.2025 14:32 Відповісти
Пісюн, в сортирі ще не "замочили"?
показати весь коментар
28.08.2025 14:33 Відповісти
Ну чим більше буде горіти НПЗ, тим більше і щиріше буде прагнути ...
показати весь коментар
28.08.2025 14:33 Відповісти
Ага! Так хочуть переговорів, що кожну ніч по 600 різних снарядів запускають на наших цивільних.
показати весь коментар
28.08.2025 14:33 Відповісти
Так ***** запрошує.
показати весь коментар
28.08.2025 14:38 Відповісти
потвори,щоб ви усі подохли в муках
показати весь коментар
28.08.2025 14:34 Відповісти
Який1 цинізм цього виродка ,що б ти здох **** разом з путіном ,смерть рашиським злочинцям.
показати весь коментар
28.08.2025 14:35 Відповісти
Щоб просто здохли, так не годиться. Щоб пекельних муках довго здихали, привселюдно на "красной площади".
показати весь коментар
28.08.2025 14:43 Відповісти
а ти нащо сподівався, що вони покаються ? Людожер перестане вбивати людей ?
показати весь коментар
28.08.2025 14:53 Відповісти
Как Земля только таких утырков носит
показати весь коментар
28.08.2025 14:36 Відповісти
Пшов найух болотний щур.
показати весь коментар
28.08.2025 14:37 Відповісти
Заява для Трампона
показати весь коментар
28.08.2025 14:38 Відповісти
Зате Україна зацікавлена не переговорах, а знищенні кількох мільйонів кацапів та звільненні усіх свої території!
показати весь коментар
28.08.2025 14:38 Відповісти
Вимоги дві - вон з України,репарації за руйнування і вбивства.А потім в кремлі хоч друг друга перетрахайте
показати весь коментар
28.08.2025 14:39 Відповісти
ну хоча б пару-трійко ракет кудись по території кацапстану..., одна б влучила куди треба, а 2 -ні..., просто в якісь рандомні будинки...
показати весь коментар
28.08.2025 14:40 Відповісти
Цинічна, брехлива падаль
показати весь коментар
28.08.2025 14:40 Відповісти
мир ОБОСРАЛСЯ !!! могут себе позволить водить миру по губам !!! это уже слепому видно !!!
показати весь коментар
28.08.2025 14:43 Відповісти
Чому воно ще досі відкриває рота?
показати весь коментар
28.08.2025 14:48 Відповісти
Те що я і казав що не потрібно було починати в цю завідомо програшну для України гру в переговори. ***** нінаграм не перестав бити по Україні і сунутися далі, при цьому розказуючи що в усьому винна Україна. На нас же навпаки тепер тиснуть цими перемовинами і тримають за руки зупинивши постачання зброї або заборонили нею бити по Сосії щоб не зірвати перегавори яких нема. Те ж саме беде або ще гірше якщо Україна підпише капітуляції. Війну це не зупинить зате нас зв'яжуть по рукам і ногам а з Сосії знімуть всі санкції і обмеження. Так що зараз Україна теж повинна щодня гатити по Сосії і при цьому казати що все це заради миру і не йти нінаякі договорняки.
показати весь коментар
28.08.2025 14:52 Відповісти
Замалажується підор.
Щоб ви сукі кацапи людожери поїли один одного.
показати весь коментар
28.08.2025 14:55 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 14:57 Відповісти
Піськов, то що ти дерьмо, це вже всі засвоїли. Ти же пам'ятаєш Крилова ще він про вас писав: "...а вы друзья как не садитесь, ху....ло останется ху....лом", а тебе запам'ятають, як валізну людину. Їди до господаря, та зроби приємне хазяїну, попрацюй вусами
показати весь коментар
28.08.2025 14:59 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/prezident-portugalii-marselu-rebelu-de-souza-nazval-donalda-trampa-sovetskim-agentom/ Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза назвал Дональда Трампа «советским агентом» и обвинил его в оказании поддержки России в переговорах по достижению мирного соглашения с Украиной.

«Верховный лидер величайшей сверхдержавы мира объективно является советским или российским агентом», - заявил Ребело де Соуза.

«Объективно, новое руководство США стратегически благоволит Российской Федерации. Каждый день звучат ужасные угрозы санкций. Будут ли санкции США против Российской Федерации? Никаких», - задался он вопросом.

В этой связи президент Португалии заявил, что США «превратились из союзника одной из сторон в арбитра» конфликта, подвергнув критике тот факт, что они исключают как Украину, так и Европу из переговоров с Россией по заключению мирного соглашения.

Ремарка.

Так как от Португалии ничего не зависит, то она, в отличие от Макрона, Мерца, Стубба, Рютте и тд, может себе позволить сказать правду.

Это никак не повлияет на дипломатический процесс - ни негативно, ни позитивно.

Перечисленные европейские тяжеловесы действуют правильно - хвалят Трампа и добиваются подвижек. Например, важная подвижка, которой они добились от Трампа, - согласие США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.
показати весь коментар
28.08.2025 15:10 Відповісти
Піськов. Йди ти в тухіс разом з путькіним...
показати весь коментар
28.08.2025 15:20 Відповісти
Правильно, москва не заинтересована в переговорах с Украиной, а вот если б у Пескова убили детей, оставили ему только одного и чтобы он боялся их потерять, о тогда бы переговоры начались и других чиновников свинособакии
показати весь коментар
28.08.2025 15:49 Відповісти
Ну взагалі-то,коли Вас грабують і вбивають злодії,ви з ними не проводите переговори,тим займається поліція,прокуратура,суд.
показати весь коментар
28.08.2025 15:53 Відповісти
Как мило...
показати весь коментар
28.08.2025 16:07 Відповісти
 
 