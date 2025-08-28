РФ все ще зацікавлена у переговорах з Україною, - Пєсков
Росія продовжує війну проти України, проте "зберігає зацікавленість" у продовженні переговорного процесу.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Спеціальна воєнна операція продовжується. Водночас Росія зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу, щоб саме політико-дипломатичними засобами досягти тих цілей, які перед нами стоять", - сказав він.
Також Пєсков зауважив, що обидві сторони продовжують атакувати одна одну.
За його словами, Україна нібито атакує переважно цивільні об'єкти, тоді як війська РФ "продовжують бити по об'єктах військової та навколовоєнної інфраструктури".
Нагадаємо, 28 серпня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого загинули 16 осіб, зокрема четверо дітей.
«Верховный лидер величайшей сверхдержавы мира объективно является советским или российским агентом», - заявил Ребело де Соуза.
«Объективно, новое руководство США стратегически благоволит Российской Федерации. Каждый день звучат ужасные угрозы санкций. Будут ли санкции США против Российской Федерации? Никаких», - задался он вопросом.
В этой связи президент Португалии заявил, что США «превратились из союзника одной из сторон в арбитра» конфликта, подвергнув критике тот факт, что они исключают как Украину, так и Европу из переговоров с Россией по заключению мирного соглашения.
Ремарка.
Так как от Португалии ничего не зависит, то она, в отличие от Макрона, Мерца, Стубба, Рютте и тд, может себе позволить сказать правду.
Это никак не повлияет на дипломатический процесс - ни негативно, ни позитивно.
Перечисленные европейские тяжеловесы действуют правильно - хвалят Трампа и добиваются подвижек. Например, важная подвижка, которой они добились от Трампа, - согласие США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.