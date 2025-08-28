РФ все еще заинтересована в переговорах с Украиной, - Песков

Россия продолжает войну против Украины, однако "сохраняет заинтересованность" в продолжении переговорного процесса.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Специальная военная операция продолжается. В то же время Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал он.

Также Песков отметил, что обе стороны продолжают атаковать друг друга.

По его словам, Украина якобы атакует преимущественно гражданские объекты, тогда как войска РФ "продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры".

Напомним, 28 августа российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего погибли 16 человек, в том числе 4 детей.

