РФ все еще заинтересована в переговорах с Украиной, - Песков

Кремль хочет продолжать переговоры, несмотря на удары по Украине

Россия продолжает войну против Украины, однако "сохраняет заинтересованность" в продолжении переговорного процесса.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Специальная военная операция продолжается. В то же время Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал он.

Также Песков отметил, что обе стороны продолжают атаковать друг друга.

По его словам, Украина якобы атакует преимущественно гражданские объекты, тогда как войска РФ "продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры".

Напомним, 28 августа российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего погибли 16 человек, в том числе 4 детей.

Напомним, 28 августа российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего погибли 16 человек, в том числе 4 детей.

Песков Дмитрий (1988) россия (96994) переговоры с Россией (1306) война в Украине (5856)
Ага! Так хочуть переговорів, що кожну ніч по 600 різних снарядів запускають на наших цивільних.
28.08.2025 14:33 Ответить
Який1 цинізм цього виродка ,що б ти здох **** разом з путіном ,смерть рашиським злочинцям.
28.08.2025 14:35 Ответить
Параша прагне дурити недолугу рижу голову, донні також цього хоче до безкінечності.
28.08.2025 14:32 Ответить
Параша прагне дурити недолугу рижу голову, донні також цього хоче до безкінечності.
28.08.2025 14:32 Ответить
Вони обоє дурять цивілізований світ. Біда в тому, що цивілізований світ готовий бути обдуреним
28.08.2025 14:35 Ответить
А "околовоєнная" - то вся Україна((
28.08.2025 14:32 Ответить
Пісюн, в сортирі ще не "замочили"?
28.08.2025 14:33 Ответить
Ну чим більше буде горіти НПЗ, тим більше і щиріше буде прагнути ...
28.08.2025 14:33 Ответить
28.08.2025 14:33 Ответить
Так ***** запрошує.
28.08.2025 14:38 Ответить
потвори,щоб ви усі подохли в муках
28.08.2025 14:34 Ответить
28.08.2025 14:35 Ответить
Щоб просто здохли, так не годиться. Щоб пекельних муках довго здихали, привселюдно на "красной площади".
28.08.2025 14:43 Ответить
а ти нащо сподівався, що вони покаються ? Людожер перестане вбивати людей ?
28.08.2025 14:53 Ответить
Как Земля только таких утырков носит
28.08.2025 14:36 Ответить
Пшов найух болотний щур.
28.08.2025 14:37 Ответить
Заява для Трампона
28.08.2025 14:38 Ответить
Зате Україна зацікавлена не переговорах, а знищенні кількох мільйонів кацапів та звільненні усіх свої території!
28.08.2025 14:38 Ответить
Вимоги дві - вон з України,репарації за руйнування і вбивства.А потім в кремлі хоч друг друга перетрахайте
28.08.2025 14:39 Ответить
ну хоча б пару-трійко ракет кудись по території кацапстану..., одна б влучила куди треба, а 2 -ні..., просто в якісь рандомні будинки...
28.08.2025 14:40 Ответить
Цинічна, брехлива падаль
28.08.2025 14:40 Ответить
мир ОБОСРАЛСЯ !!! могут себе позволить водить миру по губам !!! это уже слепому видно !!!
28.08.2025 14:43 Ответить
Чому воно ще досі відкриває рота?
28.08.2025 14:48 Ответить
Те що я і казав що не потрібно було починати в цю завідомо програшну для України гру в переговори. ***** нінаграм не перестав бити по Україні і сунутися далі, при цьому розказуючи що в усьому винна Україна. На нас же навпаки тепер тиснуть цими перемовинами і тримають за руки зупинивши постачання зброї або заборонили нею бити по Сосії щоб не зірвати перегавори яких нема. Те ж саме беде або ще гірше якщо Україна підпише капітуляції. Війну це не зупинить зате нас зв'яжуть по рукам і ногам а з Сосії знімуть всі санкції і обмеження. Так що зараз Україна теж повинна щодня гатити по Сосії і при цьому казати що все це заради миру і не йти нінаякі договорняки.
28.08.2025 14:52 Ответить
Замалажується підор.
Щоб ви сукі кацапи людожери поїли один одного.
28.08.2025 14:55 Ответить
28.08.2025 14:57 Ответить
Піськов, то що ти дерьмо, це вже всі засвоїли. Ти же пам'ятаєш Крилова ще він про вас писав: "...а вы друзья как не садитесь, ху....ло останется ху....лом", а тебе запам'ятають, як валізну людину. Їди до господаря, та зроби приємне хазяїну, попрацюй вусами
28.08.2025 14:59 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/prezident-portugalii-marselu-rebelu-de-souza-nazval-donalda-trampa-sovetskim-agentom/ Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза назвал Дональда Трампа «советским агентом» и обвинил его в оказании поддержки России в переговорах по достижению мирного соглашения с Украиной.

«Верховный лидер величайшей сверхдержавы мира объективно является советским или российским агентом», - заявил Ребело де Соуза.

«Объективно, новое руководство США стратегически благоволит Российской Федерации. Каждый день звучат ужасные угрозы санкций. Будут ли санкции США против Российской Федерации? Никаких», - задался он вопросом.

В этой связи президент Португалии заявил, что США «превратились из союзника одной из сторон в арбитра» конфликта, подвергнув критике тот факт, что они исключают как Украину, так и Европу из переговоров с Россией по заключению мирного соглашения.

Ремарка.

Так как от Португалии ничего не зависит, то она, в отличие от Макрона, Мерца, Стубба, Рютте и тд, может себе позволить сказать правду.

Это никак не повлияет на дипломатический процесс - ни негативно, ни позитивно.

Перечисленные европейские тяжеловесы действуют правильно - хвалят Трампа и добиваются подвижек. Например, важная подвижка, которой они добились от Трампа, - согласие США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.
28.08.2025 15:10 Ответить
Піськов. Йди ти в тухіс разом з путькіним...
28.08.2025 15:20 Ответить
Правильно, москва не заинтересована в переговорах с Украиной, а вот если б у Пескова убили детей, оставили ему только одного и чтобы он боялся их потерять, о тогда бы переговоры начались и других чиновников свинособакии
28.08.2025 15:49 Ответить
Ну взагалі-то,коли Вас грабують і вбивають злодії,ви з ними не проводите переговори,тим займається поліція,прокуратура,суд.
28.08.2025 15:53 Ответить
Как мило...
28.08.2025 16:07 Ответить
 
 