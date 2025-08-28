РФ все еще заинтересована в переговорах с Украиной, - Песков
Россия продолжает войну против Украины, однако "сохраняет заинтересованность" в продолжении переговорного процесса.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Специальная военная операция продолжается. В то же время Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал он.
Также Песков отметил, что обе стороны продолжают атаковать друг друга.
По его словам, Украина якобы атакует преимущественно гражданские объекты, тогда как войска РФ "продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры".
Напомним, 28 августа российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего погибли 16 человек, в том числе 4 детей.
Щоб ви сукі кацапи людожери поїли один одного.
«Верховный лидер величайшей сверхдержавы мира объективно является советским или российским агентом», - заявил Ребело де Соуза.
«Объективно, новое руководство США стратегически благоволит Российской Федерации. Каждый день звучат ужасные угрозы санкций. Будут ли санкции США против Российской Федерации? Никаких», - задался он вопросом.
В этой связи президент Португалии заявил, что США «превратились из союзника одной из сторон в арбитра» конфликта, подвергнув критике тот факт, что они исключают как Украину, так и Европу из переговоров с Россией по заключению мирного соглашения.
Ремарка.
Так как от Португалии ничего не зависит, то она, в отличие от Макрона, Мерца, Стубба, Рютте и тд, может себе позволить сказать правду.
Это никак не повлияет на дипломатический процесс - ни негативно, ни позитивно.
Перечисленные европейские тяжеловесы действуют правильно - хвалят Трампа и добиваются подвижек. Например, важная подвижка, которой они добились от Трампа, - согласие США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.