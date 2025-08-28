Песков: Никаких договоренностей о воздушном перемирии с Украиной не достигалось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Киевом не существует никаких договоренностей относительно воздушного перемирия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его комментарий российским СМИ.
"Никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось", - отметил Песков.
Он добавил, что любые вопросы о возможных путях урегулирования могут обсуждаться только в "дискретном режиме", что, по его словам, "это в интересах дела".
Незважаючи на телемарафонні балачки про "знищення всіх НПЗ", підкріплене потужністю бойових дідів - масовані атаки русні приносять в десятки разів більше шкоди і руйнувань, ніж підірвані дринчаками резервувари з паливом.