Нарушение воздушного пространства
Песков: Никаких договоренностей о воздушном перемирии с Украиной не достигалось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Киевом не существует никаких договоренностей относительно воздушного перемирия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его комментарий российским СМИ.

"Никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось", - отметил Песков.

Он добавил, что любые вопросы о возможных путях урегулирования могут обсуждаться только в "дискретном режиме", что, по его словам, "это в интересах дела".

РФ все еще заинтересована в переговорах с Украиной, - Песков

По кацапах дрони не летять ,бо ЗЕбіл казав шо є домовленість, **** брехлива на"бав знову..
28.08.2025 14:56
"фламіего" це чергова брезхня "зелених зралників України ,про котру, добре відомо куйлу,як і куйня про знищення стратегічної авіації підерації
28.08.2025 15:14
Летять кожного дня, тільки наносять в рази менше шкоди.
28.08.2025 15:05
28.08.2025 14:56
28.08.2025 15:05
28.08.2025 15:05
28.08.2025 15:05
28.08.2025 15:05
28.08.2025 15:09
