Песков: Никаких договоренностей о воздушном перемирии с Украиной не достигалось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Киевом не существует никаких договоренностей относительно воздушного перемирия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его комментарий российским СМИ.

"Никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось", - отметил Песков.

Он добавил, что любые вопросы о возможных путях урегулирования могут обсуждаться только в "дискретном режиме", что, по его словам, "это в интересах дела".

