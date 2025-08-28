УКР
Унаслідок атаки безпілотників по Сумщині постраждала жінка

Наслідки обстрілу Білопілля 26 квітня

Удень 28 серпня російські війська атакували БпЛА село у Білопільській громаді на Сумщині - постраждала жінка

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 12:30 росіяни вдарили ударним БпЛА по селу у Білопільській громаді", - ідеться в повідомленні.

Поранену 69-річну жінку доставили до лікарні.

Зазначається, що медики надали необхідну допомогу, загрози її життю немає.

