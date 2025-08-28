РУС
В результате атаки беспилотников по Сумщине пострадала женщина

Последствия обстрела Белополья 26 апреля

Днем 28 августа российские войска атаковали БПЛА село в Белопольской громаде на Сумщине - пострадала женщина

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 12:30 россияне ударили ударным БПЛА по селу в Белопольской громаде", - говорится в сообщении.

Раненая 69-летняя женщина была доставлена в больницу.

Отмечается, что медики оказали необходимую помощь, угрозы ее жизни нет.

Не вистачило зенітників 22 рочків для захисту неба батьківщини ??? Ну-ну...
показать весь комментарий
28.08.2025 16:22 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:52 Ответить
 
 