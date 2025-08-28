В результате атаки беспилотников по Сумщине пострадала женщина
Днем 28 августа российские войска атаковали БПЛА село в Белопольской громаде на Сумщине - пострадала женщина
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 12:30 россияне ударили ударным БПЛА по селу в Белопольской громаде", - говорится в сообщении.
Раненая 69-летняя женщина была доставлена в больницу.
Отмечается, что медики оказали необходимую помощь, угрозы ее жизни нет.
