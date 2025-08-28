УКР
Після масованого обстрілу Києва в Софіївській Борщагівці влаштували концерт, - ОВА

Київ після удару РФ 28 серпня

Після масованої повітряної атаки росіян на Київ у Софіївській Борщагівці влаштували концерт.

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні змушений жорстко відреагувати на ситуацію, що склалася в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки. У соціальних мережах та телеграм-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей.  Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому, відразу звернувся до поліції для відповідного реагування. Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки, внаслідок якої загинуло 21 киянин. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - розповів він.

Також він додав, що цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів — усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

Також читайте: Російський БпЛА впав у дворі будинку в Києві, - мер

Наразі це дійство зупинено, люди розійшлися. Адміністративні матеріали за статею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради.

Нагадаємо у ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами.

Київ (20059) обстріл (30522) ракети (4155) війна в Україні (5898)
3.14здець… навіть не варто замислюватися чиї виборці були організаторами, учасниками та відвідувачами. Хробачня какаяразніца, бдь 🤬
показати весь коментар
28.08.2025 23:01 Відповісти
А керівник військової адміністрації КМДА, а ні слова, не промовив щодо такого «концерту на костях» Киян!!! Це, як отой Квартал95, «чудять» на Крові та Смертях Українців!
показати весь коментар
28.08.2025 23:36 Відповісти
Я про виборців президента а не мера. Переведення стрілок не враховано
показати весь коментар
28.08.2025 23:40 Відповісти
18 - 25?
показати весь коментар
28.08.2025 23:01 Відповісти
Мабуть мабуть
показати весь коментар
28.08.2025 23:03 Відповісти
Ні,50+....Спинні грижі і колінні протези вийшли розімяти.
показати весь коментар
28.08.2025 23:06 Відповісти
Кажуть, що регулярно проводять змагання з бігу серед 100 літніх...деякі в іншу сторону бігти починають...
показати весь коментар
28.08.2025 23:10 Відповісти
Так і є,набирають форму перед мобілізацією.
показати весь коментар
28.08.2025 23:16 Відповісти
Казали що збирається десь квагтал.
І що важко зрозуміти, тих хто туди ходить. Мабуть мало поржали
Але наче їх сортирний стендап прикрили через траур.
А от хто там такий шумний все ж цікаво
показати весь коментар
28.08.2025 23:02 Відповісти
Артисти інопланетяни? - їм пох шо завтра день жалоби?
показати весь коментар
28.08.2025 23:03 Відповісти
Де ТЦК? У першу світову війну якісь сільські активісти вирішували, кого віддати до армії.СТАРАЛИСЬ ПОЗБУТИСЬ НЕАДЕКВАТІВ.
показати весь коментар
28.08.2025 23:31 Відповісти
В Києві 21 загиблий, тим часом відбувається концерт співака YAKTAK. Він же Ярослав Карпук 2005 р.н., який до блаЗеня підлабузнювався на національній премії імені Зе.
отак, мітинги не можна, вибори теж, а концерти лизунів так (c)
показати весь коментар
28.08.2025 23:04 Відповісти
Країна неляканих дурнів🤔🧐🤮 І ви ще хочете, щоб до українців нормально відносились в інших країнах🤔 Та ведемо себе гірше свиней, вважай топчемось по могилах своїх же співгромадян, подивляться на нас оті ж венграми з поляками і скажуть... скотиняка, хто ж таких захоче пускати в свій дім, а тим паче за таких воювати, при потребі💩
показати весь коментар
28.08.2025 23:05 Відповісти
Опозиція розважається. Всю цю фуфлоопозицію на передову. Нехай там пісні з автоматом співають
показати весь коментар
28.08.2025 23:12 Відповісти
Про опозицію цікаво. Можна більш розлого? Якщо володієте інфою звісно
показати весь коментар
28.08.2025 23:20 Відповісти
Це свіжий бот. Сернув, як міг.
показати весь коментар
28.08.2025 23:26 Відповісти
А тобі хочь рік є петябот?😁
показати весь коментар
28.08.2025 23:46 Відповісти
А тепер? 😉
показати весь коментар
28.08.2025 23:49 Відповісти
Сьогодні, через 40 хвилин настає 29 серпня, день , коли об'явлено жалобу по загиблим в Києві.
показати весь коментар
28.08.2025 23:22 Відповісти
Тобто після трагедії до офіційно обʼявиленої жалоби гужбанити норм?
показати весь коментар
28.08.2025 23:32 Відповісти
А що таке ОВА?
показати весь коментар
28.08.2025 23:28 Відповісти
Чому було не написати, хто ж "герой" цієї новини?
показати весь коментар
28.08.2025 23:30 Відповісти
А це такий собі YakTak, котрий якось розчулив до сліз ЗЄ тим, що співав з ветеранами.

Чуйка на хайп є, мозку та сумління нема.
показати весь коментар
28.08.2025 23:33 Відповісти
учасник зустрічі з Президентом України, який відбувся в Маріїнському палаці серед обдарованих дітей з різних регіонів України (2018)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/YAKTAK#cite_note-16 [16]
показати весь коментар
28.08.2025 23:39 Відповісти
І шо? 😁
Він з тих пір так і залишився обдарованою дитиною Порошенка?
показати весь коментар
28.08.2025 23:41 Відповісти
А ні. Його обласкав зовсім інший "президент".

Володар Президентської стипендії для молодих митців у сфері музичного мистецтва (2021)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/YAKTAK#cite_note-28 [28].
показати весь коментар
28.08.2025 23:47 Відповісти
Маленький петябот навчився вікіпедією користуватися😁
показати весь коментар
28.08.2025 23:57 Відповісти
На премії "Національна легенда України" YAKTAK заспівав пісню "Люди". Разом зі співаком на сцену вийшли ветерани Олександр Іванько, В'ячеслав Кут'їн, Максим Головач і Антон Кубрак.

Виступ розчулив Володимира Зеленського. Президент України сидів у залі поруч зі своєю дружиною і лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вони підспівували та підтримували YAKTAK і ветеранів. (с)
показати весь коментар
28.08.2025 23:36 Відповісти
уйобки кончені... але чому тут дивуватись після квітня 2019-го...
показати весь коментар
28.08.2025 23:56 Відповісти
 
 