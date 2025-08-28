Після масованого обстрілу Києва в Софіївській Борщагівці влаштували концерт, - ОВА

Після масованої повітряної атаки росіян на Київ у Софіївській Борщагівці влаштували концерт.

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні змушений жорстко відреагувати на ситуацію, що склалася в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки. У соціальних мережах та телеграм-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей. Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому, відразу звернувся до поліції для відповідного реагування. Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки, внаслідок якої загинуло 21 киянин. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - розповів він.

Також він додав, що цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів — усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

Наразі це дійство зупинено, люди розійшлися. Адміністративні матеріали за статею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради.

Нагадаємо у ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами.