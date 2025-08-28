Після масованого обстрілу Києва в Софіївській Борщагівці влаштували концерт, - ОВА
Після масованої повітряної атаки росіян на Київ у Софіївській Борщагівці влаштували концерт.
Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні змушений жорстко відреагувати на ситуацію, що склалася в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки. У соціальних мережах та телеграм-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей. Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому, відразу звернувся до поліції для відповідного реагування. Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки, внаслідок якої загинуло 21 киянин. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - розповів він.
Також він додав, що цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів — усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.
Наразі це дійство зупинено, люди розійшлися. Адміністративні матеріали за статею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради.
Нагадаємо у ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І що важко зрозуміти, тих хто туди ходить. Мабуть мало поржали
Але наче їх сортирний стендап прикрили через траур.
А от хто там такий шумний все ж цікаво
отак, мітинги не можна, вибори теж, а концерти лизунів так (c)
Чуйка на хайп є, мозку та сумління нема.
Він з тих пір так і залишився обдарованою дитиною Порошенка?
Володар Президентської стипендії для молодих митців у сфері музичного мистецтва (2021)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/YAKTAK#cite_note-28 [28].
Виступ розчулив Володимира Зеленського. Президент України сидів у залі поруч зі своєю дружиною і лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вони підспівували та підтримували YAKTAK і ветеранів. (с)