5 476 39

После массированного обстрела Киева в Софиевской Борщаговке устроили концерт, - ОВА

Киев после удара РФ 28 августа

После массированной воздушной атаки россиян на Киев в Софиевской Борщаговке устроили концерт.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вынужден жестко отреагировать на ситуацию, сложившуюся в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки. В социальных сетях и телеграм-каналах распространялось видео, где происходит громкий концерт с привлечением большого количества людей. Мероприятие, которое сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому, сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования. Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, вследствие которой погиб 21 киевлянин. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", - рассказал он.

Также он добавил, что на этой неделе провел очередное заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и громад довел решение правительства о порядке проведения массовых мероприятий - все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности.

Сейчас это действо остановлено, люди разошлись. Административные материалы по статье 185-1 КУоАП составлены на организатора мероприятия и главу Борщаговского поселкового совета.

Напомним в ночь на 28 августа российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами.

Автор: 

+22
3.14здець… навіть не варто замислюватися чиї виборці були організаторами, учасниками та відвідувачами. Хробачня какаяразніца, бдь 🤬
28.08.2025 23:01
+16
В Києві 21 загиблий, тим часом відбувається концерт співака YAKTAK. Він же Ярослав Карпук 2005 р.н., який до блаЗеня підлабузнювався на національній премії імені Зе.
отак, мітинги не можна, вибори теж, а концерти лизунів так (c)
28.08.2025 23:04
+11
Країна неляканих дурнів🤔🧐🤮 І ви ще хочете, щоб до українців нормально відносились в інших країнах🤔 Та ведемо себе гірше свиней, вважай топчемось по могилах своїх же співгромадян, подивляться на нас оті ж венграми з поляками і скажуть... скотиняка, хто ж таких захоче пускати в свій дім, а тим паче за таких воювати, при потребі💩
28.08.2025 23:05
28.08.2025 23:01
А керівник військової адміністрації КМДА, а ні слова, не промовив щодо такого «концерту на костях» Киян!!! Це, як отой Квартал95, «чудять» на Крові та Смертях Українців!
28.08.2025 23:36
Я про виборців президента а не мера. Переведення стрілок не враховано
28.08.2025 23:40
Не грай дурня, чувак.
Військовий " адміністратор", це не мер. Це призначений Зеленьським чук, що як правило сидить тишком- нишком, НІЧИМ КОРИСНИМ не займається. Основна функція- розкрадання бюджету і піар.
29.08.2025 01:21
18 - 25?
28.08.2025 23:01
Мабуть мабуть
28.08.2025 23:03
Ні,50+....Спинні грижі і колінні протези вийшли розімяти.
28.08.2025 23:06
Кажуть, що регулярно проводять змагання з бігу серед 100 літніх...деякі в іншу сторону бігти починають...
28.08.2025 23:10
Так і є,набирають форму перед мобілізацією.
28.08.2025 23:16
Казали що збирається десь квагтал.
І що важко зрозуміти, тих хто туди ходить. Мабуть мало поржали
Але наче їх сортирний стендап прикрили через траур.
А от хто там такий шумний все ж цікаво
28.08.2025 23:02
Артисти інопланетяни? - їм пох шо завтра день жалоби?
28.08.2025 23:03
Де ТЦК? У першу світову війну якісь сільські активісти вирішували, кого віддати до армії.СТАРАЛИСЬ ПОЗБУТИСЬ НЕАДЕКВАТІВ.
28.08.2025 23:31
28.08.2025 23:05
Опозиція розважається. Всю цю фуфлоопозицію на передову. Нехай там пісні з автоматом співають
28.08.2025 23:12
Про опозицію цікаво. Можна більш розлого? Якщо володієте інфою звісно
28.08.2025 23:20
Це свіжий бот. Сернув, як міг.
28.08.2025 23:26
А тобі хочь рік є петябот?😁
28.08.2025 23:46
А тепер? 😉
28.08.2025 23:49
ох ти підор нарвався! давай про передову та автомати поспілкуємось? де ти гнида на передовій була?
29.08.2025 00:00
Повідай-но мені, о Великий Гуру Убогих Мозком: скільки тобі платять за шрайбання дичини?
29.08.2025 00:07
Сьогодні, через 40 хвилин настає 29 серпня, день , коли об'явлено жалобу по загиблим в Києві.
28.08.2025 23:22
Тобто після трагедії до офіційно обʼявиленої жалоби гужбанити норм?
28.08.2025 23:32
А що таке ОВА?
28.08.2025 23:28
Чому було не написати, хто ж "герой" цієї новини?
28.08.2025 23:30
А це такий собі YakTak, котрий якось розчулив до сліз ЗЄ тим, що співав з ветеранами.

Чуйка на хайп є, мозку та сумління нема.
28.08.2025 23:33
учасник зустрічі з Президентом України, який відбувся в Маріїнському палаці серед обдарованих дітей з різних регіонів України (2018)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/YAKTAK#cite_note-16 [16]
28.08.2025 23:39
І шо? 😁
Він з тих пір так і залишився обдарованою дитиною Порошенка?
28.08.2025 23:41
А ні. Його обласкав зовсім інший "президент".

Володар Президентської стипендії для молодих митців у сфері музичного мистецтва (2021)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/YAKTAK#cite_note-28 [28].
28.08.2025 23:47
Маленький петябот навчився вікіпедією користуватися😁
28.08.2025 23:57
Просто зробив те, чого не зміг ти - дочитав до кінця статтю, на яку ти ж послався, довбойоб. 😁
28.08.2025 23:59
Навіщо ж Ви так...
Просто одному не надто розумному хльопчику захотілося посьорбати дешевого півасіка на кортах. А руками чи головою хльопчик працювати не вміє, щоб заробити на щось якісне. Бо голови в него і не було, а руки ростуть просто з дупи. От він і відгукнувся на оголошення для розумово відсталих підлітків - писюкати дурню на форумах "за чєбурашку півасіка".
29.08.2025 00:13
На премії "Національна легенда України" YAKTAK заспівав пісню "Люди". Разом зі співаком на сцену вийшли ветерани Олександр Іванько, В'ячеслав Кут'їн, Максим Головач і Антон Кубрак.

Виступ розчулив Володимира Зеленського. Президент України сидів у залі поруч зі своєю дружиною і лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вони підспівували та підтримували YAKTAK і ветеранів. (с)
28.08.2025 23:36
уйобки кончені... але чому тут дивуватись після квітня 2019-го...
29.08.2025 00:06
Нарід геть вже й*бнувся, просто неадеквати...
29.08.2025 00:13
А артисти там геть мізками всохли, щоб концерт проводити, ну як так можна. Цинічні вилупки, де совість, мораль, співчуття..
29.08.2025 00:34
Що це за підараси, що в загалі в голові в цих людей, що у організатора, що у тих хто прийшов??? Що з вами люди????
29.08.2025 00:42
Мабуть, недарма ка&апи кажуть про "адін нарот"🤬
29.08.2025 01:18
 
 