После массированного обстрела Киева в Софиевской Борщаговке устроили концерт, - ОВА
После массированной воздушной атаки россиян на Киев в Софиевской Борщаговке устроили концерт.
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вынужден жестко отреагировать на ситуацию, сложившуюся в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки. В социальных сетях и телеграм-каналах распространялось видео, где происходит громкий концерт с привлечением большого количества людей. Мероприятие, которое сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому, сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования. Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, вследствие которой погиб 21 киевлянин. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", - рассказал он.
Также он добавил, что на этой неделе провел очередное заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и громад довел решение правительства о порядке проведения массовых мероприятий - все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности.
Сейчас это действо остановлено, люди разошлись. Административные материалы по статье 185-1 КУоАП составлены на организатора мероприятия и главу Борщаговского поселкового совета.
Напомним в ночь на 28 августа российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами.
Військовий " адміністратор", це не мер. Це призначений Зеленьським чук, що як правило сидить тишком- нишком, НІЧИМ КОРИСНИМ не займається. Основна функція- розкрадання бюджету і піар.
І що важко зрозуміти, тих хто туди ходить. Мабуть мало поржали
Але наче їх сортирний стендап прикрили через траур.
А от хто там такий шумний все ж цікаво
отак, мітинги не можна, вибори теж, а концерти лизунів так (c)
Чуйка на хайп є, мозку та сумління нема.
Він з тих пір так і залишився обдарованою дитиною Порошенка?
Володар Президентської стипендії для молодих митців у сфері музичного мистецтва (2021)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/YAKTAK#cite_note-28 [28].
Просто одному не надто розумному хльопчику захотілося посьорбати дешевого півасіка на кортах. А руками чи головою хльопчик працювати не вміє, щоб заробити на щось якісне. Бо голови в него і не було, а руки ростуть просто з дупи. От він і відгукнувся на оголошення для розумово відсталих підлітків - писюкати дурню на форумах "за чєбурашку півасіка".
Виступ розчулив Володимира Зеленського. Президент України сидів у залі поруч зі своєю дружиною і лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вони підспівували та підтримували YAKTAK і ветеранів. (с)