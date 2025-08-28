После массированного обстрела Киева в Софиевской Борщаговке устроили концерт, - ОВА

После массированной воздушной атаки россиян на Киев в Софиевской Борщаговке устроили концерт.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вынужден жестко отреагировать на ситуацию, сложившуюся в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки. В социальных сетях и телеграм-каналах распространялось видео, где происходит громкий концерт с привлечением большого количества людей. Мероприятие, которое сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому, сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования. Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, вследствие которой погиб 21 киевлянин. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", - рассказал он.

Также он добавил, что на этой неделе провел очередное заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и громад довел решение правительства о порядке проведения массовых мероприятий - все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности.

Сейчас это действо остановлено, люди разошлись. Административные материалы по статье 185-1 КУоАП составлены на организатора мероприятия и главу Борщаговского поселкового совета.

Напомним в ночь на 28 августа российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами.