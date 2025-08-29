УКР
Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили

шахеди

В ніч на 29 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Група БпЛА через Чернігівщину курсом на Гончарівське.

Читайте: Дрони-імітатори РФ вже давно оснащені вибухівкою, - Повітряні сили

Повітряні сили (2969) Шахед (1416) війна в Україні (5898)
давайте вже нарешті по МНПЗ, Кстово і Кірішам.
29.08.2025 00:12 Відповісти
Знову, ота речниця з Білого дому, буде нести якус галіматню, що і на голову не налазить! Чергова трампівська маячня щодо сови та глобуса!
29.08.2025 00:15 Відповісти
 
 