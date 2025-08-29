Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили
В ніч на 29 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Група БпЛА через Чернігівщину курсом на Гончарівське.
