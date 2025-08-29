1 458 3
Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы
В ночь на 29 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Группа БпЛА через Черниговскую область курсом на Гончаровское.
Urs
Oleksandr Valovyi
Alexander Berezansky
