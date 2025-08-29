РУС
Новости Атака беспилотников
1 458 3

Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы

шахеди

В ночь на 29 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Группа БпЛА через Черниговскую область курсом на Гончаровское.

Читайте: Дроны-имитаторы РФ уже давно оснащены взрывчаткой, - Воздушные силы

Воздушные силы (2629) Шахед (1411) война в Украине (5880)
давайте вже нарешті по МНПЗ, Кстово і Кірішам.
29.08.2025 00:12 Ответить
Знову, ота речниця з Білого дому, буде нести якус галіматню, що і на голову не налазить! Чергова трампівська маячня щодо сови та глобуса!
29.08.2025 00:15 Ответить
левіт, віткофф, зять трампа - євреї. епштейн, який прийняв у трампа тест на "нормальність" (розваги в оргіях з малолітніми на власному острові) - єврей. Можете казати, що це конспірологія, але це факт - трамп ними охмурений і на їхньому гачку. А оте мага, то звичайний популізм, який заковтнули усілякі реднеки.
29.08.2025 07:39 Ответить
 
 