Російський дрон вдарив по кораблю ВМС ЗСУ: двоє загиблих, пошуково-рятувальні роботи тривають

На місці ураження корабля ВМС ЗСУ, що сталося напередодні через атаку російських військ, тривають пошуково-рятувальні роботи. Відомо про другого загиблого та кілька поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеетері повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"На жаль, ми маємо вже другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов'язково знайдемо всіх наших зниклих, їх кілька. Так само кілька військовослужбовців зазнали поранення, але більшість екіпажу переважно перебуває ще з учорашнього дня у безпеці", - зазначив Плетенчук.

Він також не підтвердив і не спростував повідомлення ворожих ЗМІ про нібито затоплення корабля, зазначивши, що наразі головний пріоритет – порятунок життя.

"Поки не можу підтвердити цю інформацію. Зараз тривають дії, пов’язані з порятунком життя, тому подробиць більше ніяких ми надати не можемо", – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, про російський удар по українському кораблю стало відомо вдень 28 серпня. А за даними видання "Думська", інцидент стався після опівночі. Середній розвідувальний корабель "Сімферополь" пребував на річці Дунай, коли його вразив російський безекіпажний морський катер. Внаслідок вибуху утворилася пробоїна, і судно перекинулося на борт. Частина членів команди вважається зниклими безвісти".

