4 914

Російський дрон вдарив по кораблю ВМС ЗСУ: двоє загиблих, пошуково-рятувальні роботи тривають

Двоє загиблих після удару по українському кораблю

На місці ураження корабля ВМС ЗСУ, що сталося напередодні через атаку російських військ, тривають пошуково-рятувальні роботи. Відомо про другого загиблого та кілька поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в телеетері повідомив речник ВМС ЗСУ  Дмитро Плетенчук.

"На жаль, ми маємо вже другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов'язково знайдемо всіх наших зниклих, їх кілька. Так само кілька військовослужбовців зазнали поранення, але більшість екіпажу переважно перебуває ще з учорашнього дня у безпеці", - зазначив Плетенчук.

Він також не підтвердив і не спростував повідомлення ворожих ЗМІ про нібито затоплення корабля, зазначивши, що наразі головний пріоритет – порятунок життя.

"Поки не можу підтвердити цю інформацію. Зараз тривають дії, пов’язані з порятунком життя, тому подробиць більше ніяких ми надати не можемо", – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, про російський удар по українському кораблю стало відомо вдень 28 серпня. А за даними видання "Думська", інцидент стався після опівночі. Середній розвідувальний корабель "Сімферополь" пребував на річці Дунай, коли його вразив російський безекіпажний морський катер. Внаслідок вибуху утворилася пробоїна, і судно перекинулося на борт. Частина членів команди вважається зниклими безвісти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З полону повернувся екскомандир уже знищеного мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук

ВМС (1430) корабель (1624) Плетенчук Дмитро (184)
+16
ще була пускова установка для Нептунів й зараз корабель... звичайна злочинна безтурботність, ми всі таки круті, а росіяни дурні.... от і маємо, так ми втратили Петріот, а може й не один, тому що ніхто ніякими дронами та рлс нічого не прикриває... та якось воно проскочить. але ніт, так воно не працює.... й людей втрачаємо на полігонах й дороговартісну й унікальну техніку...
29.08.2025 11:02 Відповісти
+16
Просто генштаб, зайнятий роздаванням дозволів на масові зібрання, цивільних громадян!
бачимо приорітети Верховноголовнокомандуючого...
29.08.2025 11:07 Відповісти
+7
Рашисти вчаться, а ми з них сміємось і не робимо висновків. Це чого варті зараз всі ці кораблі. Те ж саме буде з тими коритами які Україна заказала в Турції.
29.08.2025 11:15 Відповісти
Вчора писали, що ліг на бік, а русня виклала відео атаки.
29.08.2025 10:57 Відповісти
Він потонув і перекрив фарватер.
29.08.2025 11:00 Відповісти
міста багато ще. https://t.me/aznovost/136992?t=35
29.08.2025 11:20 Відповісти
ще була пускова установка для Нептунів й зараз корабель... звичайна злочинна безтурботність, ми всі таки круті, а росіяни дурні.... от і маємо, так ми втратили Петріот, а може й не один, тому що ніхто ніякими дронами та рлс нічого не прикриває... та якось воно проскочить. але ніт, так воно не працює.... й людей втрачаємо на полігонах й дороговартісну й унікальну техніку...
29.08.2025 11:02 Відповісти
Дивно... А ВМС ЗСУ ще мали корабель?
29.08.2025 11:19 Відповісти
Корабель зараз без захисту це легка ціль
29.08.2025 11:05 Відповісти
Річка це не море. В вузьких місцях можна вигадати щось проти таких катерів. Але спочатку розповідають в дрібницях як, скільки, чим , коли топлять кацапські кораблі, а потім дивуються що кацапи роблять те ж саме. Просто піар-генерали вже загралися, приписуючи собі всі вдалі операції на фронті.
29.08.2025 11:21 Відповісти
Всем по@уй. Про БЭКи у "Рубикона" предупреждали заранее чтобы смогли принять меры. И ни-хре-на. О чем можно говорить если БПЛА разведчики спокойно висят часами над объектами и корректируют атаку по лакомым целям? Нежели так тяжело прикрыть это все от БПЛА? Где наши ФранкенСАМы на Р-73? Короче - вопросов море, ответов ноль. Один пиар и видосики.
29.08.2025 11:35 Відповісти
29.08.2025 11:49 Відповісти
Просто генштаб, зайнятий роздаванням дозволів на масові зібрання, цивільних громадян!
бачимо приорітети Верховноголовнокомандуючого...
29.08.2025 11:07 Відповісти
Рашисти вчаться, а ми з них сміємось і не робимо висновків. Це чого варті зараз всі ці кораблі. Те ж саме буде з тими коритами які Україна заказала в Турції.
29.08.2025 11:15 Відповісти
Ось побачиш,скоро зелені пдр їх спеціально сюди проволочуть.
29.08.2025 11:23 Відповісти
На добудову двох корветів зелені слуги неукраїнського народу потратили сотні мільйонів доларів.Якби наша влада була проукраїнською то витратила б ці кошти не на добудову непотрібних на даний час кораблів а ,наприклад, на дрони.
29.08.2025 12:45 Відповісти
https://defence-ua.com/news/scho_tse_za_rozviduvalnij_korabel_simferopol_vmsu_jakij_rashistam_vdalos_uraziti_morskim_dronom-20037.html
29.08.2025 11:15 Відповісти
що він там робив в руслі Дунаю??? яка з нього користь була? Коли вже кацапські корита оснащені ********* комплексами ППО потопили то що казати про таку посудину де мабудь лише кулемет наявний. Поставили живу мішень для тренувань кацапських дроноводів
29.08.2025 11:15 Відповісти
Ховався від кацапських ракет, дрейфував потроху, що кацапи балістикою не накрили. Інша справа нахіба там стільки народу? Шо вони там робили?
29.08.2025 11:32 Відповісти
Загоряли, рибу ловили. Там рибалка хороша.
29.08.2025 12:01 Відповісти
На жаль -це війна, але вражає те, щоб ми рухались вперед, насправді пробуксовуємо, бо щось придумали і заспокоїлись. А можна було подумати, що кацабня буде також використовувати морські дрони і повинні бути інструкції протидії їм, а також захист. Але бід в тому, що влада наша безтолкова і все тримається на українцях, на їхньому патріотизмі. Якби не люди, то квартал 95 разом із найвеличнішим нашим промахали б всю країну і булоб як із тим ровером.
29.08.2025 11:26 Відповісти
Пізда тепер цивільному судноплавству(
29.08.2025 11:27 Відповісти
Кацапи цивільні не будуть чипати, інакше українські БЕКи розїбуть кацапські. Кацапам важливіше безпечність цивільних кораблів у Чорному морі.
29.08.2025 11:34 Відповісти
Свинособаки луплять по житлових будинках,а тут якісь цівільні кораблі...Не кажіть дурниць..
29.08.2025 11:42 Відповісти
пуляють, бо ми пуляти не можемо. А от потопити їх крито у відповідь - легко.
29.08.2025 11:48 Відповісти
погано їх знаєш
29.08.2025 11:44 Відповісти
2262 день естрадної клоунади - в країні суцільна руїна.
29.08.2025 11:46 Відповісти
 
 