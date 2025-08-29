Российский дрон ударил по кораблю ВМС ВСУ: двое погибших, поисково-спасательные работы продолжаются
На месте поражения корабля ВМС ВСУ, которое произошло накануне из-за атаки российских войск, продолжаются поисково-спасательные работы. Известно о втором погибшем и нескольких раненых.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"К сожалению, мы имеем уже второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Так же несколько военнослужащих получили ранения, но большинство экипажа преимущественно находится еще со вчерашнего дня в безопасности", - отметил Плетенчук.
Он также не подтвердил и не опроверг сообщения вражеских СМИ о якобы затоплении корабля, отметив, что сейчас главный приоритет - спасение жизни.
"Пока не могу подтвердить эту информацию. Сейчас продолжаются действия, связанные со спасением жизни, поэтому подробностей больше никаких мы предоставить не можем", - сказал Плетенчук.
Напомним, о российском ударе по украинскому кораблю стало известно днем 28 августа. А по данным издания "Думская", инцидент произошел после полуночи. Средний разведывательный корабль "Симферополь" находился на реке Дунай, когда его поразил российский безэкипажный морской катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно перевернулось на борт. Часть членов команды считается пропавшими без вести".
На жаль, цей допис Флеша мабуть не читали у ВМС ЗСУ, а вдалі операції з БЕК проти ЧФ РФ - результати наших спецслужб.
А от реагування на попередження розвідки, про готовність рашистських БЕК, які були передані рашистському спецпідрозділу "Рубікон", відомому вкрай небезпечними операціями із застосуванням безпілотних засобів, командуванню ВМС ЗСУ мабуть варто було врахувати і своєчасно посилити захист "Сімферополя" та інших обʼєктів, які мають уразливості і могли бути атакованими рашистськими БЕК. Зрозуміло, що війна, і небезпечний ворог шукає наші уразливості, ретельно готує атаку. Але в цьому випадку попередження про небезпеку було! Чи було відповідне реагування керівництва ВМС? Атака одного ворожого БЕК схоже була несподіваною для екіпажу Сімферополя... Попереду розслідування і реагування?
бачимо приорітети Верховноголовнокомандуючого...