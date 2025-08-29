РУС
Удар по кораблю ВМС ВСУ
6 216 30

Российский дрон ударил по кораблю ВМС ВСУ: двое погибших, поисково-спасательные работы продолжаются

Двое погибших после удара по украинскому кораблю

На месте поражения корабля ВМС ВСУ, которое произошло накануне из-за атаки российских войск, продолжаются поисково-спасательные работы. Известно о втором погибшем и нескольких раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"К сожалению, мы имеем уже второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Так же несколько военнослужащих получили ранения, но большинство экипажа преимущественно находится еще со вчерашнего дня в безопасности", - отметил Плетенчук.

Он также не подтвердил и не опроверг сообщения вражеских СМИ о якобы затоплении корабля, отметив, что сейчас главный приоритет - спасение жизни.

"Пока не могу подтвердить эту информацию. Сейчас продолжаются действия, связанные со спасением жизни, поэтому подробностей больше никаких мы предоставить не можем", - сказал Плетенчук.

Напомним, о российском ударе по украинскому кораблю стало известно днем 28 августа. А по данным издания "Думская", инцидент произошел после полуночи. Средний разведывательный корабль "Симферополь" находился на реке Дунай, когда его поразил российский безэкипажный морской катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно перевернулось на борт. Часть членов команды считается пропавшими без вести".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из плена вернулся экс-командир уже уничтоженного минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук

Автор: 

ВМС (1511) корабль (2052) Плетенчук Дмитрий (179)
ще була пускова установка для Нептунів й зараз корабель... звичайна злочинна безтурботність, ми всі таки круті, а росіяни дурні.... от і маємо, так ми втратили Петріот, а може й не один, тому що ніхто ніякими дронами та рлс нічого не прикриває... та якось воно проскочить. але ніт, так воно не працює.... й людей втрачаємо на полігонах й дороговартісну й унікальну техніку...
29.08.2025 11:02 Ответить
Просто генштаб, зайнятий роздаванням дозволів на масові зібрання, цивільних громадян!
бачимо приорітети Верховноголовнокомандуючого...
29.08.2025 11:07 Ответить
Рашисти вчаться, а ми з них сміємось і не робимо висновків. Це чого варті зараз всі ці кораблі. Те ж саме буде з тими коритами які Україна заказала в Турції.
29.08.2025 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчора писали, що ліг на бік, а русня виклала відео атаки.
29.08.2025 10:57 Ответить
Він потонув і перекрив фарватер.
29.08.2025 11:00 Ответить
міста багато ще. https://t.me/aznovost/136992?t=35
29.08.2025 11:20 Ответить
показать весь комментарий
Корабель зараз без захисту це легка ціль
29.08.2025 11:05 Ответить
Річка це не море. В вузьких місцях можна вигадати щось проти таких катерів. Але спочатку розповідають в дрібницях як, скільки, чим , коли топлять кацапські кораблі, а потім дивуються що кацапи роблять те ж саме. Просто піар-генерали вже загралися, приписуючи собі всі вдалі операції на фронті.
29.08.2025 11:21 Ответить
Всем по@уй. Про БЭКи у "Рубикона" предупреждали заранее чтобы смогли принять меры. И ни-хре-на. О чем можно говорить если БПЛА разведчики спокойно висят часами над объектами и корректируют атаку по лакомым целям? Нежели так тяжело прикрыть это все от БПЛА? Где наши ФранкенСАМы на Р-73? Короче - вопросов море, ответов ноль. Один пиар и видосики.
29.08.2025 11:35 Ответить
29.08.2025 11:49 Ответить
Співчуття рідним та близьким загиблих моряків українського РК "Сімферополь".
На жаль, цей допис Флеша мабуть не читали у ВМС ЗСУ, а вдалі операції з БЕК проти ЧФ РФ - результати наших спецслужб.
А от реагування на попередження розвідки, про готовність рашистських БЕК, які були передані рашистському спецпідрозділу "Рубікон", відомому вкрай небезпечними операціями із застосуванням безпілотних засобів, командуванню ВМС ЗСУ мабуть варто було врахувати і своєчасно посилити захист "Сімферополя" та інших обʼєктів, які мають уразливості і могли бути атакованими рашистськими БЕК. Зрозуміло, що війна, і небезпечний ворог шукає наші уразливості, ретельно готує атаку. Але в цьому випадку попередження про небезпеку було! Чи було відповідне реагування керівництва ВМС? Атака одного ворожого БЕК схоже була несподіваною для екіпажу Сімферополя... Попереду розслідування і реагування?
29.08.2025 13:15 Ответить
Ось побачиш,скоро зелені пдр їх спеціально сюди проволочуть.
29.08.2025 11:23 Ответить
Куда ж Зелені до вашого "гетьмана" з його "москітним" флотом, так налажати ще постаратись треба!!! За 5 років построїли декілька тих катерів (і то в Порошенківський "Кузні", взагалі ніякого конфлікту інтереса) більшість з яких кацапи потопили а частину захватили =(
29.08.2025 14:08 Ответить
На добудову двох корветів зелені слуги неукраїнського народу потратили сотні мільйонів доларів.Якби наша влада була проукраїнською то витратила б ці кошти не на добудову непотрібних на даний час кораблів а ,наприклад, на дрони.
29.08.2025 12:45 Ответить
Розкажи це США, в них трильйони долларів в флоті! ******* кораблі не так легко потопити крилатими ракетами, чи дронами! Просто в рашистів корита допотопні плавають, того їх і топимо деякі. Ну і в нас не краще зараз...
29.08.2025 13:57 Ответить
Просто сша вже 100 років не воювали з реальним і потужним противником. А нарахунок що авіаносець не можна потопити це теж байки. Пам'ятаю як американський авіаносець був підбитий якимись бабуїнами на човні. В результаті в авіаносці була дира зо два десятки метрів і було вбито декілька десятків членів екіпажу авіаносця. Якщо в бій проти авіаносців вступлять сотні дронів камікадзе і ракет різних типів то американський флот швидко стане кораливим рифом на дні океану
29.08.2025 14:14 Ответить
https://defence-ua.com/news/scho_tse_za_rozviduvalnij_korabel_simferopol_vmsu_jakij_rashistam_vdalos_uraziti_morskim_dronom-20037.html
29.08.2025 11:15 Ответить
що він там робив в руслі Дунаю??? яка з нього користь була? Коли вже кацапські корита оснащені ********* комплексами ППО потопили то що казати про таку посудину де мабудь лише кулемет наявний. Поставили живу мішень для тренувань кацапських дроноводів
29.08.2025 11:15 Ответить
Ховався від кацапських ракет, дрейфував потроху, що кацапи балістикою не накрили. Інша справа нахіба там стільки народу? Шо вони там робили?
29.08.2025 11:32 Ответить
На жаль -це війна, але вражає те, щоб ми рухались вперед, насправді пробуксовуємо, бо щось придумали і заспокоїлись. А можна було подумати, що кацабня буде також використовувати морські дрони і повинні бути інструкції протидії їм, а також захист. Але бід в тому, що влада наша безтолкова і все тримається на українцях, на їхньому патріотизмі. Якби не люди, то квартал 95 разом із найвеличнішим нашим промахали б всю країну і булоб як із тим ровером.
29.08.2025 11:26 Ответить
Пізда тепер цивільному судноплавству(
29.08.2025 11:27 Ответить
Кацапи цивільні не будуть чипати, інакше українські БЕКи розїбуть кацапські. Кацапам важливіше безпечність цивільних кораблів у Чорному морі.
29.08.2025 11:34 Ответить
Свинособаки луплять по житлових будинках,а тут якісь цівільні кораблі...Не кажіть дурниць..
29.08.2025 11:42 Ответить
пуляють, бо ми пуляти не можемо. А от потопити їх крито у відповідь - легко.
29.08.2025 11:48 Ответить
погано їх знаєш
29.08.2025 11:44 Ответить
2262 день естрадної клоунади - в країні суцільна руїна.
29.08.2025 11:46 Ответить
А ніхто не пробував на кораблях застосовувати систему захисту від морських дронів за допомогою БПЛА? Дрони-розвідники спостерігають за акваторією . Якзо з'являється ворожий морський дрон, в небо піднімаються дрони бомбери та дрони камікадзе, які знищують морські дрони. Це так складно спробувати?
29.08.2025 14:01 Ответить
Повідомляють, що управління ворожим БЕКом велось рашистськими операторами через БПЛА "Орион".
29.08.2025 14:06 Ответить
 
 