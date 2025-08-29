УКР
У Брянській області РФ уражено важливий об’єкт, що забезпечує російську армію нафтопродуктами, - Генштаб. ВIДЕО

У ніч проти 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

У Генштабі розповіли, що ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", - додали в Генштабі.

