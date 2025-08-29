Путін не виключає зустрічі із Зеленським, але будь-які переговори на вищому рівні мають бути ретельно підготовлені, - Пєсков
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Пєсков заявив, що всі позиції Росії щодо врегулювання конфлікту були доведені до Києва, положення в письмовій формі були передані Україні. Проте зазначив, що переговорний процес щодо України зараз "не вирує", але РФ зберігає зацікавленість у ньому.
За його словами, зустріч лідерів держав необхідна вже на заключному рівні переговорів, щоб фіналізувати домовленості.
але тампону це не потрібно - в нього інші проблеми
- ді венс вже заяву зробив, що готовий замінити трампакса, як той здохне
- чорно-синя пляма на руці трампа, яку постійно замазують
- трамп зморозив, що хоче потрапити до раю
p.s. так це все конспірологія, але гріє думка, що ця російська гнидота доживає останнє. А там гляди, може і пітун підтягнеться до дружбана