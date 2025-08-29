УКР
Путін не виключає зустрічі із Зеленським, але будь-які переговори на вищому рівні мають бути ретельно підготовлені, - Пєсков

Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що всі позиції Росії щодо врегулювання конфлікту були доведені до Києва, положення в письмовій формі були передані Україні. Проте зазначив, що переговорний процес щодо України зараз "не вирує", але РФ зберігає зацікавленість у ньому.

За його словами, зустріч лідерів держав необхідна вже на заключному рівні переговорів, щоб фіналізувати домовленості.

Зеленський Володимир (25291) Пєсков Дмитро (1742) путін володимир (24697)
Топ коментарі
+6
Для збіговську на Алясці не знадобилося жодних попередніх "ретельних приготувань".
показати весь коментар
29.08.2025 14:03 Відповісти
+4
Аби шось ********* - ***** на постному маслі
показати весь коментар
29.08.2025 14:02 Відповісти
+2
Дурімар
показати весь коментар
29.08.2025 14:02 Відповісти
Аби шось ********* - ***** на постному маслі
показати весь коментар
29.08.2025 14:02 Відповісти
Зустріч на Алясці "готовили" тиждень
показати весь коментар
29.08.2025 14:06 Відповісти
Ти не прав, це він від валізи ху... ла почув
показати весь коментар
29.08.2025 15:52 Відповісти
Дурімар
показати весь коментар
29.08.2025 14:02 Відповісти
Для збіговську на Алясці не знадобилося жодних попередніх "ретельних приготувань".
показати весь коментар
29.08.2025 14:03 Відповісти
І багато від неї користі?
показати весь коментар
29.08.2025 14:11 Відповісти
Питання риторичне. Тому я і назвав її збіговиськом...
показати весь коментар
29.08.2025 14:12 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
29.08.2025 14:03 Відповісти
Хоч раз правду сказав, що треба ретельно підготуватися, гарно задниці помити.🤣
показати весь коментар
29.08.2025 14:09 Відповісти
ця гра буде затягуватись поки Тампон не знайде свої яйца....

але тампону це не потрібно - в нього інші проблеми
показати весь коментар
29.08.2025 14:13 Відповісти
Та які там яйця, вже давно вони протухли.
показати весь коментар
29.08.2025 14:16 Відповісти
та тампон походу скоро квакне:

- ді венс вже заяву зробив, що готовий замінити трампакса, як той здохне
- чорно-синя пляма на руці трампа, яку постійно замазують
- трамп зморозив, що хоче потрапити до раю

p.s. так це все конспірологія, але гріє думка, що ця російська гнидота доживає останнє. А там гляди, може і пітун підтягнеться до дружбана
показати весь коментар
29.08.2025 15:05 Відповісти
Все це не більш як ще один вкид для миротворця трампа щоб і далі затягувати час. Водять того трампа як цапа по колу а воно старе та дурне радіє з цього.
показати весь коментар
29.08.2025 14:14 Відповісти
Іншими словами Майже щоночі йде ретельна підготовка і як тільки Україна буде готова капітулювати пуйло зустрінеться з Зеленським...
показати весь коментар
29.08.2025 14:20 Відповісти
Вусами щекочуть друг другу
показати весь коментар
29.08.2025 14:29 Відповісти
Є зацікавленість що па-раша розколеться по саму сраку.Це не припущення,це аксіома.
показати весь коментар
29.08.2025 14:33 Відповісти
матушка земля белая берёзонька путин свой народ **** в самых разных позаньках!
показати весь коментар
29.08.2025 14:40 Відповісти
да иди ***** ужехуйлописьков....................................................
показати весь коментар
29.08.2025 14:57 Відповісти
Підготовлені чим? Бомбардуваннями міст України? Лупатий клоун Кремля...
показати весь коментар
29.08.2025 15:03 Відповісти
Путін не виключає зустрічі із Зеленським, але будь-які переговори на вищому рівні мають бути ретельно підготовлені, - Пєсков "ретельна підготовка"- ДЕОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ І ПОГОДЖЕНА ЮРИДИЧНО СУМА.РЕПАРАЦІЙ, ЯКА ВЖЕ НА СЬОГОДНІ ПІДТЯГУЄТЬСЯ ДО ТРІЛЬЙОНА ВІЧНО ЗЕЛЕНИХ
показати весь коментар
29.08.2025 15:20 Відповісти
москальська гра *путен хочєт міра*
показати весь коментар
29.08.2025 15:29 Відповісти
 
 