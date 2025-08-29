Путин не исключает встречи с Зеленским, но любые переговоры на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится, заявил, что Путин не исключает такой возможности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Песков заявил, что все позиции России по урегулированию конфликта были доведены до Киева, положения в письменной форме были переданы Украине. Однако отметил, что переговорный процесс по Украине сейчас "не бурлит", но РФ сохраняет заинтересованность в нем.
По его словам, встреча лидеров государств необходима уже на заключительном уровне переговоров, чтобы финализировать договоренности.
але тампону це не потрібно - в нього інші проблеми