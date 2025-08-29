РУС
Встреча Зеленского и Путина
414 12

Путин не исключает встречи с Зеленским, но любые переговоры на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены, - Песков

Песков назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится, заявил, что Путин не исключает такой возможности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Песков заявил, что все позиции России по урегулированию конфликта были доведены до Киева, положения в письменной форме были переданы Украине. Однако отметил, что переговорный процесс по Украине сейчас "не бурлит", но РФ сохраняет заинтересованность в нем.

По его словам, встреча лидеров государств необходима уже на заключительном уровне переговоров, чтобы финализировать договоренности.

Зеленский Владимир Песков Дмитрий путин владимир
+3
Для збіговську на Алясці не знадобилося жодних попередніх "ретельних приготувань".
29.08.2025 14:03 Ответить
+2
Аби шось ********* - ***** на постному маслі
29.08.2025 14:02 Ответить
+1
Дурімар
29.08.2025 14:02 Ответить
Аби шось ********* - ***** на постному маслі
29.08.2025 14:02 Ответить
Зустріч на Алясці "готовили" тиждень
29.08.2025 14:06 Ответить
Дурімар
29.08.2025 14:02 Ответить
Для збіговську на Алясці не знадобилося жодних попередніх "ретельних приготувань".
29.08.2025 14:03 Ответить
І багато від неї користі?
29.08.2025 14:11 Ответить
Питання риторичне. Тому я і назвав її збіговиськом...
29.08.2025 14:12 Ответить
ПНХ
29.08.2025 14:03 Ответить
Хоч раз правду сказав, що треба ретельно підготуватися, гарно задниці помити.🤣
29.08.2025 14:09 Ответить
ця гра буде затягуватись поки Тампон не знайде свої яйца....

але тампону це не потрібно - в нього інші проблеми
29.08.2025 14:13 Ответить
Та які там яйця, вже давно вони протухли.
29.08.2025 14:16 Ответить
Все це не більш як ще один вкид для миротворця трампа щоб і далі затягувати час. Водять того трампа як цапа по колу а воно старе та дурне радіє з цього.
29.08.2025 14:14 Ответить
Іншими словами Майже щоночі йде ретельна підготовка і як тільки Україна буде готова капітулювати пуйло зустрінеться з Зеленським...
29.08.2025 14:20 Ответить
 
 