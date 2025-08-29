Швеція може зробити внесок у гарантії безпеки для України в повітрі та на морі, - міністр оборони Йонсон
Швеція зможе долучитися до надання гарантій безпеки для України у сферах повітряної і морської безпеки, "якщо будуть виконані умови".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені.
"Мій прем'єр-міністр заявив, що якщо умови будуть виконані, ми зможемо зробити внесок як у повітряній, так і в морській сфері", – сказав Йонсон.
За його словами, ключовим фактором є також участь США у "Коаліції охочих". Партнери, включно зі Швецією, вестимуть діалог з Україною щодо її потреб і очікувань.
Йонсон наголосив, що значна увага буде приділена "відновленню Збройних сил України".
Щодо можливого розгортання європейських сил в Україні Йонсон зазначив: "Якщо умови будуть виконані, це, безумовно, те, що також можна було б врахувати".
Так, під "умовами" він пояснив, що мав на увазі або припинення вогню, або підписання мирної угоди, після чого може бути досягнутий консенсус щодо розміщення військ.
"Але я вважаю, що це природний розвиток подій", – додав він.
Стосовно шляху до миру, Йонсон зауважив, що необхідними складовими є посилення підтримки Збройних сил України та посилення санкційного і політичного тиску на Росію.
