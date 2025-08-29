Швеция может внести вклад в гарантии безопасности для Украины в воздухе и на море, - министр обороны Йонсон
Швеция сможет присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины в сферах воздушной и морской безопасности, "если будут выполнены условия".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Копенгагене.
"Мой премьер-министр заявил, что если условия будут выполнены, мы сможем внести вклад как в воздушной, так и в морской сфере", - сказал Йонсон.
По его словам, ключевым фактором является также участие США в "Коалиции желающих". Партнеры, включая Швецию, будут вести диалог с Украиной относительно ее потребностей и ожиданий.
Йонсон подчеркнул, что значительное внимание будет уделено "восстановлению Вооруженных сил Украины".
Относительно возможного развертывания европейских сил в Украине Йонсон отметил: "Если условия будут выполнены, это, безусловно, то, что также можно было бы учесть".
Так, под "условиями" он пояснил, что имел в виду либо прекращение огня, либо подписание мирного соглашения, после чего может быть достигнут консенсус по размещению войск.
"Но я считаю, что это естественное развитие событий", - добавил он.
Относительно пути к миру, Йонсон отметил, что необходимыми составляющими являются усиление поддержки Вооруженных сил Украины и усиление санкционного и политического давления на Россию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль