Швеция может внести вклад в гарантии безопасности для Украины в воздухе и на море, - министр обороны Йонсон

Швеция сможет присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины в сферах воздушной и морской безопасности, "если будут выполнены условия".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Копенгагене.

"Мой премьер-министр заявил, что если условия будут выполнены, мы сможем внести вклад как в воздушной, так и в морской сфере", - сказал Йонсон.

По его словам, ключевым фактором является также участие США в "Коалиции желающих". Партнеры, включая Швецию, будут вести диалог с Украиной относительно ее потребностей и ожиданий.

Йонсон подчеркнул, что значительное внимание будет уделено "восстановлению Вооруженных сил Украины".

Относительно возможного развертывания европейских сил в Украине Йонсон отметил: "Если условия будут выполнены, это, безусловно, то, что также можно было бы учесть".

Так, под "условиями" он пояснил, что имел в виду либо прекращение огня, либо подписание мирного соглашения, после чего может быть достигнут консенсус по размещению войск.

"Но я считаю, что это естественное развитие событий", - добавил он.

Относительно пути к миру, Йонсон отметил, что необходимыми составляющими являются усиление поддержки Вооруженных сил Украины и усиление санкционного и политического давления на Россию.