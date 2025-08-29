Чоловікам дозволили виїзд до 22 років, щоб закінчити школу та виш в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років ухвалили, щоб старшокласники могли закінчити школу та вступити до вищих навчальних закладів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Президент заявив, що статистика показує, що за останні роки виїзд неповнолітніх збільшився. "Це дуже погано, тому що саме в цей вік вони в старших класах втрачають зв'язок з Україною. Ми проводили консультації з військовими та освітянами. Цей вік ми узгодили з військовим командуванням. Діти можуть спокійно не тільки закінчувати школи, а що важливо - вступати й закінчувати вищі навчальні заклади в Україні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що рішення не впливає на обороноздатність країни, і після його ухвалення українці не стали масово виїжджати за кордон. Він наголосив на важливості збереження освіти та української ідентичності молоді, а також зазначив, що більшість повернеться після війни.

