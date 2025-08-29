Чоловікам дозволили виїзд до 22 років, щоб закінчити школу та виш в Україні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років ухвалили, щоб старшокласники могли закінчити школу та вступити до вищих навчальних закладів в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Президент заявив, що статистика показує, що за останні роки виїзд неповнолітніх збільшився. "Це дуже погано, тому що саме в цей вік вони в старших класах втрачають зв'язок з Україною. Ми проводили консультації з військовими та освітянами. Цей вік ми узгодили з військовим командуванням. Діти можуть спокійно не тільки закінчувати школи, а що важливо - вступати й закінчувати вищі навчальні заклади в Україні", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що рішення не впливає на обороноздатність країни, і після його ухвалення українці не стали масово виїжджати за кордон. Він наголосив на важливості збереження освіти та української ідентичності молоді, а також зазначив, що більшість повернеться після війни.
ЗЄля руйнує Державу !
Вони виїдуть, щоб закінчити школу та ЗВО в Україні. Актор, який власних мізків не має.
кто-то что-то понял? выехать, чтобы учиться в Украине?
ну выедут после окончания, в чем сенс? а кто захочет, выедет и до окончания. имитация не известно чего, не понимаю, старый неверное стал
Це з точки зору їхніх пояснень. Хоча зрозуміло що мотиви там зовсім інші, роблять частину населення більш лояльною, аби з рештою сміливіше поводитися.
Інших чекає доля палестини і вічної війни на власній території.
Тобто,щоб могли вступити до вузу в Україні-дозволив виїзд за кордон в 18-22.
Пояснення,що не витримує якоїсь логіки.
Хоча експерти говорять,що спеціально так зробив,бо саме такі віком можуть повторно вийти на протести.А так,краще-нехай виїдуть.
При цьому керівнику міносвіти? При цьому утирку який робив все аби чоловікам не було сенсу йти вчитись будь куди?
Це жесть(
хоч поржьом перед смертю
а чому Воїни в окопах без ротацій по пів року сидять ?
щоб ти курва, в морі полоскався ?
є гроші - задонать на ЗСУ!
молодець зезе, зберіг для сімейних бюджетів десятки тисяч вічнозелених які б ті забашляли "переправникам", цей контингент точно на виборах проголосує за Зе
"за голови"-останні два слова
"розумні сватились за голови"-чотири останні слова.
"Прийшов до висновку---Україну ЗНИЩУЮТЬ!" -перше речення та правильний посил і крім того,відповідь у формі іронії(значок там є).
Тільки уявіть скільки молодої здорової робочої сили, це вам не пенсіонери яких потрібно утримувати
Добре, якщо ви влада таке зробили до одної групи людей (що вже як мінімум виглядає так собі) ,та ви з кожної праски заявляєте про справедливість,балаблабла і оце уот всє і інші цінності,то хочаб под якесь забовязання накштал пройти війскову підготовку навіть мінімальну ціх юнаків (можна навіть в країнах партнерах) і вони хоч якось були б причастні к війсковій ситуації в країні.
А так виглядає, що більшіть лямку тягне зі всіма труднощами на різних рівнях, а інші такі ж але трохи молодші, мають повну свободу вибору та дій. Цє і є солідарність. Алеж то не про зе найвеличного- розпорядника душ та доль українців. Коротче все як в середньовіччя. Цього милую а цього +10 років за невиконання наказу.
То якщо повна свобода-то для ВСІХ!!!
Расширение призыва: В 1941 году был принят второй Закон о национальной службе, который еще больше расширил возрастные рамки. Теперь призыву подлежали мужчины в возрасте до 51 года. Кто-нибудт может себе представить, чтобы Черчиль разрешил во время войны выехать за границу наиболее боеспособной части мужчин?! Относительно намерений нашей власти у меня сомнений больше нет. Аминь.
Мабуть він хотів сказати, що тим обирає життєвий шлях він дає можливість обрати його за межами Украіни!