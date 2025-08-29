УКР
4 296 69

Чоловікам дозволили виїзд до 22 років, щоб закінчити школу та виш в Україні, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років ухвалили, щоб старшокласники могли закінчити школу та вступити до вищих навчальних закладів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Президент заявив, що статистика показує, що за останні роки виїзд неповнолітніх збільшився. "Це дуже погано, тому що саме в цей вік вони в старших класах втрачають зв'язок з Україною. Ми проводили консультації з військовими та освітянами. Цей вік ми узгодили з військовим командуванням. Діти можуть спокійно не тільки закінчувати школи, а що важливо - вступати й закінчувати вищі навчальні заклади в Україні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що рішення не впливає на обороноздатність країни, і після його ухвалення українці не стали масово виїжджати за кордон. Він наголосив на важливості збереження освіти та української ідентичності молоді, а також зазначив, що більшість повернеться після війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський

Автор: 

+24
Та ні, вони просто починають своє краще життя за кордоном от і все.
показати весь коментар
29.08.2025 15:24 Відповісти
+24
Зе логіка? Чи просто читає, що напишуть?
Вони виїдуть, щоб закінчити школу та ЗВО в Україні. Актор, який власних мізків не має.
показати весь коментар
29.08.2025 15:29 Відповісти
+22
" не стали масово виїзжати за кордон" ,поїдь бовдуре невтікле подевись що робиться на кордоні," більшість повернеться після війни" ну комік він для того і комік щоб смішити людей.
показати весь коментар
29.08.2025 15:27 Відповісти
Віримо
показати весь коментар
29.08.2025 15:24 Відповісти
Особливо про школу до 22 років. 😁
показати весь коментар
29.08.2025 15:55 Відповісти
що оно брєдить ?

.
показати весь коментар
29.08.2025 16:35 Відповісти
В якій країні , перепрошую ?В'їзд чи виїзд ?
показати весь коментар
29.08.2025 15:24 Відповісти
Царь хорошій!°°°
показати весь коментар
29.08.2025 15:25 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 15:39 Відповісти
Так.Ми самі у 19р обрари собі не президента а царя
показати весь коментар
29.08.2025 17:59 Відповісти
Мої знайомі молодики вже деякі рвонули. Решта - на низькому старті - не вірять, що ця луріссть триватиме довго. Один далекий родич відлітає разом з деякими птахами вже у вересні, два сусіди - у жовтні, з журавлями. 😊
показати весь коментар
29.08.2025 15:58 Відповісти
У Києві почали масово звільнюватися молоді хлопці... яким от от 23 роки. Черги на кордоні величезні... Масово їдуть... Зелена тварина просто вибив мобілізаційний ресурс ЗСУ... і намагається створити собі тупоголовий електорат на вибори.
показати весь коментар
29.08.2025 16:14 Відповісти
От власне! Навіть піццу розвозити буде нікому. Економіку Зєлєнскій вбив.
показати весь коментар
29.08.2025 16:23 Відповісти
+💯👍🏿!

ЗЄля руйнує Державу !

.
показати весь коментар
29.08.2025 16:37 Відповісти
Непогано було б перевірити Вову Сміхуцова у психіатра після таких заяв. Він просто хворий на всю голову, чи безнадійно хворий. А найгірше те що шавка на прізвище Свириденко негано впроважджує дику маячню Вови ********** в життя.
показати весь коментар
29.08.2025 17:55 Відповісти
А я думав, щоб боролися з демографічною кризою в Європі.
показати весь коментар
29.08.2025 15:28 Відповісти
Все це щоб позбутися значної частини не байдужих людей ,які показали на не щодавних акціях що їм не" какая разница".
показати весь коментар
29.08.2025 15:29 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років ухвалили, щоб старшокласники могли закінчити школу та вступити до вищих навчальних закладів в Україні. ХТО не виїхав.ТЦК(терористичний центральний комітет"зелений") не дозволить ні одного ні другого і відправить на фронт"одєть,обуть і отпгавіть на фгонт нєпгєменно" (за члєніним)
показати весь коментар
29.08.2025 15:30 Відповісти
... сам такий і про інших так думає! Юрист, млть...
показати весь коментар
29.08.2025 15:30 Відповісти
Уже много видео счастливых утырков которые выехали и делятся со всеми своим счастьем.
показати весь коментар
29.08.2025 15:32 Відповісти
А ти один з них?
показати весь коментар
29.08.2025 16:26 Відповісти
"Чоловікам дозволили виїзд до 22 років... Це дуже погано, тому що саме в цей вік вони в старших класах втрачають зв'язок з Україною... можуть спокійно не тільки закінчувати школи, а що важливо - вступати й закінчувати вищі навчальні заклади в Україні"

кто-то что-то понял? выехать, чтобы учиться в Украине?
показати весь коментар
29.08.2025 15:34 Відповісти
Вам , в Німеччині , цього не зрозуміти .... сарказм ..((
показати весь коментар
29.08.2025 15:40 Відповісти
Певно мається на увазі - якби не випустили законно, то їх би ще до 18 років повивозили, та й не було б кому українські школи закінчувати.
показати весь коментар
29.08.2025 15:41 Відповісти
"то їх би ще до 18 років повивозили"

ну выедут после окончания, в чем сенс? а кто захочет, выедет и до окончания. имитация не известно чего, не понимаю, старый неверное стал
показати весь коментар
29.08.2025 15:58 Відповісти
Певно логіка "чим пізніше виїде, тим важче буде закріпитися на новому місці, відповідно більше аргументів на користь життя в рідному краї".

Це з точки зору їхніх пояснень. Хоча зрозуміло що мотиви там зовсім інші, роблять частину населення більш лояльною, аби з рештою сміливіше поводитися.
показати весь коментар
29.08.2025 16:10 Відповісти
Просто підкинули Європі працьовитих розумних білих мігрантів з освітою і перспективами будувати європейську сім'ю в обмін на декілька кредитних траншів.
Інших чекає доля палестини і вічної війни на власній території.
показати весь коментар
29.08.2025 15:34 Відповісти
на протести ходять в основній масі студенти, у яких і так бронь.
показати весь коментар
29.08.2025 16:17 Відповісти
Ну чим він не дебіл?
показати весь коментар
29.08.2025 15:40 Відповісти
Для кого локшина на вуха?
показати весь коментар
29.08.2025 15:40 Відповісти
Та все для тих же, що і у 2019 році.
показати весь коментар
29.08.2025 15:43 Відповісти
Цікаво , як себе почувають ті кому вчора виповнилось 23?
показати весь коментар
29.08.2025 15:42 Відповісти
Оманська Гнида гірше напівмерця на московії
показати весь коментар
29.08.2025 15:42 Відповісти
Зеля ти дебіл. Крапка
показати весь коментар
29.08.2025 15:43 Відповісти
Поступити в наші ЗВО?😨
При цьому керівнику міносвіти? При цьому утирку який робив все аби чоловікам не було сенсу йти вчитись будь куди?
Це жесть(
показати весь коментар
29.08.2025 15:45 Відповісти
зельона гнидотна мразота
показати весь коментар
29.08.2025 15:48 Відповісти
Шашлики і аплодушки.
показати весь коментар
29.08.2025 15:50 Відповісти
дайошь кварталллл !!!

хоч поржьом перед смертю

.
показати весь коментар
29.08.2025 16:39 Відповісти
Нормальне рішення. Чому мій син, котрий вирішив залишитись в Україні, поступив тут у ВУЗ і пішов на військову кафедру не може влітку зі мною поїхати в Європу на кілька днів? Або поїхати на місяць на стажування? Він міг в 2022 році виїхати бо не мав 18, але вирішив жити тут. Тому я повністю підтримую рішення.
показати весь коментар
29.08.2025 15:54 Відповісти
вам 73% зельоним холуям головне аби цар був хороший
показати весь коментар
29.08.2025 16:01 Відповісти
про війну не чув ?

а чому Воїни в окопах без ротацій по пів року сидять ?
щоб ти курва, в морі полоскався ?
є гроші - задонать на ЗСУ!

.
показати весь коментар
29.08.2025 16:42 Відповісти
думаю у Віктора Поповича сина ніякого нема.. він просто зельона гнида з ботоферми
показати весь коментар
29.08.2025 16:52 Відповісти
Нормальне. Царь хароший.
показати весь коментар
29.08.2025 16:43 Відповісти
Яку школу? Які ВНЗ? Скажіть телепню що хлопці по 5 діб пішки горами в румунію переходили, щей за великі гроші. Жити вУкраїні небезпечно для життя , тим більше ЗЕскотських мародерах...
показати весь коментар
29.08.2025 15:55 Відповісти
катастрофіну ситуацію з наповненням вузів та пту це не змінить, як вивозили випусників закордон так і будуть вивозити адже віри цій державі немає, тільки тепер ще і десятки тисяч хлопців які не могли це зробити виїдуть, а хтось же з них офіційно працював та наповнював бюджет податками...
молодець зезе, зберіг для сімейних бюджетів десятки тисяч вічнозелених які б ті забашляли "переправникам", цей контингент точно на виборах проголосує за Зе
показати весь коментар
29.08.2025 16:15 Відповісти
Всё пурга, но одного не пойму: кто заканчивает школу в 18 лет? ВУЗ в 22 понимаю, школу в 18 - нет. У меня есть знакомая, которая учится в украинском вузе, живя в Германии, но она в нем учится для галочки. В Германии она уже на втором курсе "ПТУ". Но вот со школой это какой-то сюр..
показати весь коментар
29.08.2025 16:16 Відповісти
Прийшов до висновку---Україну ЗНИЩУЮТЬ! Можна навести десятки аргументів,яле кому вони потрібні Влада не українська і все робиться щоб українців .як нації не було на території УКРАЇНА,а держава зникла Це давній план московії і він успішно виконується Правда Зеленський на радощах цей план оголосив----Я ВАШ ВИРОК, Я ВАМ НІЧОГО НЕ ВИНЕН!!! Тільки лохи цьому плескали,а розумні сватились за голови
показати весь коментар
29.08.2025 16:18 Відповісти
Пізно прийшов,я ще перед виборами "прийшов",писав правда не на нц.
показати весь коментар
29.08.2025 16:30 Відповісти
Прочитайте останні два слова Будьте увжні коли щось пишете.
показати весь коментар
29.08.2025 16:37 Відповісти
Вроді читав:
"за голови"-останні два слова
"розумні сватились за голови"-чотири останні слова.
"Прийшов до висновку---Україну ЗНИЩУЮТЬ!" -перше речення та правильний посил і крім того,відповідь у формі іронії(значок там є).
показати весь коментар
29.08.2025 16:54 Відповісти
Проводиться комплексна прогама витиснення населення для національної стерилізації території під майбутній Небесний Ієрусалим.
показати весь коментар
29.08.2025 16:34 Відповісти
Схоже на те
показати весь коментар
29.08.2025 17:43 Відповісти
Спочатку не випускали, потім не будуть впускать.
показати весь коментар
29.08.2025 17:47 Відповісти
С весны /лета 21 года, когда и ежу ясно было что будет война, выезд должен был быть только для пожилых и ( настоящих) инвалидов.
показати весь коментар
29.08.2025 16:48 Відповісти
Просто відкуписвя перед Европою найробітиничою і перспективною верстою населення яке там і асимілюється з кінцями, бо в Україні в найближчому майбутньому ловити нічого. Европейці будуть в захваті від нової крові,не арабів та африканців. Схоже це буде втрата населення в різний спосіб, більше чим голодомори та світові війні.
показати весь коментар
29.08.2025 16:51 Відповісти
Теж думаю, що це може бути завуальована торгівля молоддю.
Тільки уявіть скільки молодої здорової робочої сили, це вам не пенсіонери яких потрібно утримувати
показати весь коментар
29.08.2025 17:41 Відповісти
Так,дуже мутна ситуація, щоб в таких попихах це приймалося. Для чого і чому?

Добре, якщо ви влада таке зробили до одної групи людей (що вже як мінімум виглядає так собі) ,та ви з кожної праски заявляєте про справедливість,балаблабла і оце уот всє і інші цінності,то хочаб под якесь забовязання накштал пройти війскову підготовку навіть мінімальну ціх юнаків (можна навіть в країнах партнерах) і вони хоч якось були б причастні к війсковій ситуації в країні.

А так виглядає, що більшіть лямку тягне зі всіма труднощами на різних рівнях, а інші такі ж але трохи молодші, мають повну свободу вибору та дій. Цє і є солідарність. Алеж то не про зе найвеличного- розпорядника душ та доль українців. Коротче все як в середньовіччя. Цього милую а цього +10 років за невиконання наказу.

То якщо повна свобода-то для ВСІХ!!!
показати весь коментар
29.08.2025 18:15 Відповісти
3 сентября 1939 года, в день объявления войны Германии, британский парламент принял Закон о национальной службе (вооруженных силах), который вводил призыв для всех мужчин в возрасте от 18 до 41 года.
​Расширение призыва: В 1941 году был принят второй Закон о национальной службе, который еще больше расширил возрастные рамки. Теперь призыву подлежали мужчины в возрасте до 51 года. Кто-нибудт может себе представить, чтобы Черчиль разрешил во время войны выехать за границу наиболее боеспособной части мужчин?! Относительно намерений нашей власти у меня сомнений больше нет. Аминь.
показати весь коментар
29.08.2025 16:52 Відповісти
Ідіот ідіотський. Ну яке ж воно безтолкове.
показати весь коментар
29.08.2025 17:07 Відповісти
Оце так насцяв нам у вічі!
Мабуть він хотів сказати, що тим обирає життєвий шлях він дає можливість обрати його за межами Украіни!
показати весь коментар
29.08.2025 17:24 Відповісти
18-22 роки це Майбутнє країни, і він хоче позбутися
показати весь коментар
29.08.2025 17:27 Відповісти
Мудак брезгливый. Вы это сделали для того , что бы в случае чего , некому было выйти на протесты , как это было с НАБУ.
показати весь коментар
29.08.2025 17:34 Відповісти
Наш президент сказав, що треба спочатку здобути освіту, а потім уже виїхати з України? Відразу зрозуміло, що державний розум. Він не лише про воюючих 3 роки думає, він ще дбає, щоб Європа отримала готових фахівців. Необхідно готувати спеціалістів для Польщі, Словаччини, Угорщини, Німеччини тощо, і краще за бюджетні кошти. Хтось вірить, що "діти" 18-22 років повернуться?
показати весь коментар
29.08.2025 18:31 Відповісти
Назвіть країну в світі, до армії якої під час війни мобілізують 60-річних дідів з всіма віковими хворобами? При цьому вгодовані здорові "діти" до 25 років навіть до охорони складів не залучаються? В якій арміі світу солдати мають 60 років? А тепер ще й виїзд за кордон дозволив. До чого він готує державу?
показати весь коментар
29.08.2025 18:38 Відповісти
 
 