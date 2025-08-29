Мужчинам разрешили выезд до 22 лет, чтобы закончить школу и вуз в Украине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет приняли, чтобы старшеклассники могли закончить школу и поступить в высшие учебные заведения в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Президент заявил, что статистика показывает, что за последние годы выезд несовершеннолетних увеличился. "Это очень плохо, потому что именно в этот возраст они в старших классах теряют связь с Украиной. Мы проводили консультации с военными и педагогами. Этот возраст мы согласовали с военным командованием. Дети могут спокойно не только заканчивать школы, а что важно - поступать и заканчивать высшие учебные заведения в Украине", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что решение не влияет на обороноспособность страны, и после его принятия украинцы не стали массово выезжать за границу. Он отметил важность сохранения образования и украинской идентичности молодежи, а также отметил, что большинство вернется после войны.
.
ЗЄля руйнує Державу !
.
Вони виїдуть, щоб закінчити школу та ЗВО в Україні. Актор, який власних мізків не має.
кто-то что-то понял? выехать, чтобы учиться в Украине?
ну выедут после окончания, в чем сенс? а кто захочет, выедет и до окончания. имитация не известно чего, не понимаю, старый неверное стал
Це з точки зору їхніх пояснень. Хоча зрозуміло що мотиви там зовсім інші, роблять частину населення більш лояльною, аби з рештою сміливіше поводитися.
Інших чекає доля палестини і вічної війни на власній території.
Тобто,щоб могли вступити до вузу в Україні-дозволив виїзд за кордон в 18-22.
Пояснення,що не витримує якоїсь логіки.
Хоча експерти говорять,що спеціально так зробив,бо саме такі віком можуть повторно вийти на протести.А так,краще-нехай виїдуть.
При цьому керівнику міносвіти? При цьому утирку який робив все аби чоловікам не було сенсу йти вчитись будь куди?
Це жесть(
хоч поржьом перед смертю
.
а чому Воїни в окопах без ротацій по пів року сидять ?
щоб ти курва, в морі полоскався ?
є гроші - задонать на ЗСУ!
.
молодець зезе, зберіг для сімейних бюджетів десятки тисяч вічнозелених які б ті забашляли "переправникам", цей контингент точно на виборах проголосує за Зе
"за голови"-останні два слова
"розумні сватились за голови"-чотири останні слова.
"Прийшов до висновку---Україну ЗНИЩУЮТЬ!" -перше речення та правильний посил і крім того,відповідь у формі іронії(значок там є).
Расширение призыва: В 1941 году был принят второй Закон о национальной службе, который еще больше расширил возрастные рамки. Теперь призыву подлежали мужчины в возрасте до 51 года. Кто-нибудт может себе представить, чтобы Черчиль разрешил во время войны выехать за границу наиболее боеспособной части мужчин?! Относительно намерений нашей власти у меня сомнений больше нет. Аминь.