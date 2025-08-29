Мужчинам разрешили выезд до 22 лет, чтобы закончить школу и вуз в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет приняли, чтобы старшеклассники могли закончить школу и поступить в высшие учебные заведения в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Президент заявил, что статистика показывает, что за последние годы выезд несовершеннолетних увеличился. "Это очень плохо, потому что именно в этот возраст они в старших классах теряют связь с Украиной. Мы проводили консультации с военными и педагогами. Этот возраст мы согласовали с военным командованием. Дети могут спокойно не только заканчивать школы, а что важно - поступать и заканчивать высшие учебные заведения в Украине", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что решение не влияет на обороноспособность страны, и после его принятия украинцы не стали массово выезжать за границу. Он отметил важность сохранения образования и украинской идентичности молодежи, а также отметил, что большинство вернется после войны.

