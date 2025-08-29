РУС
Мужчинам разрешили выезд до 22 лет, чтобы закончить школу и вуз в Украине, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет приняли, чтобы старшеклассники могли закончить школу и поступить в высшие учебные заведения в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Президент заявил, что статистика показывает, что за последние годы выезд несовершеннолетних увеличился. "Это очень плохо, потому что именно в этот возраст они в старших классах теряют связь с Украиной. Мы проводили консультации с военными и педагогами. Этот возраст мы согласовали с военным командованием. Дети могут спокойно не только заканчивать школы, а что важно - поступать и заканчивать высшие учебные заведения в Украине", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что решение не влияет на обороноспособность страны, и после его принятия украинцы не стали массово выезжать за границу. Он отметил важность сохранения образования и украинской идентичности молодежи, а также отметил, что большинство вернется после войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности Украины: сохранение ВСУ, поддержка НАТО и санкции против РФ, - Зеленский

Топ комментарии
+19
Та ні, вони просто починають своє краще життя за кордоном от і все.
29.08.2025 15:24 Ответить
+18
Зе логіка? Чи просто читає, що напишуть?
Вони виїдуть, щоб закінчити школу та ЗВО в Україні. Актор, який власних мізків не має.
29.08.2025 15:29 Ответить
+14
" не стали масово виїзжати за кордон" ,поїдь бовдуре невтікле подевись що робиться на кордоні," більшість повернеться після війни" ну комік він для того і комік щоб смішити людей.
29.08.2025 15:27 Ответить
Віримо
29.08.2025 15:24 Ответить
Особливо про школу до 22 років. 😁
29.08.2025 15:55 Ответить
що оно брєдить ?

.
29.08.2025 16:35 Ответить
Та ні, вони просто починають своє краще життя за кордоном от і все.
29.08.2025 15:24 Ответить
В якій країні , перепрошую ?В'їзд чи виїзд ?
29.08.2025 15:24 Ответить
Царь хорошій!°°°
29.08.2025 15:25 Ответить
29.08.2025 15:39 Ответить
" не стали масово виїзжати за кордон" ,поїдь бовдуре невтікле подевись що робиться на кордоні," більшість повернеться після війни" ну комік він для того і комік щоб смішити людей.
29.08.2025 15:27 Ответить
Мої знайомі молодики вже деякі рвонули. Решта - на низькому старті - не вірять, що ця луріссть триватиме довго. Один далекий родич відлітає разом з деякими птахами вже у вересні, два сусіди - у жовтні, з журавлями. 😊
29.08.2025 15:58 Ответить
У Києві почали масово звільнюватися молоді хлопці... яким от от 23 роки. Черги на кордоні величезні... Масово їдуть... Зелена тварина просто вибив мобілізаційний ресурс ЗСУ... і намагається створити собі тупоголовий електорат на вибори.
29.08.2025 16:14 Ответить
От власне! Навіть піццу розвозити буде нікому. Економіку Зєлєнскій вбив.
29.08.2025 16:23 Ответить
+💯👍🏿!

ЗЄля руйнує Державу !

.
29.08.2025 16:37 Ответить
А я думав, щоб боролися з демографічною кризою в Європі.
29.08.2025 15:28 Ответить
Все це щоб позбутися значної частини не байдужих людей ,які показали на не щодавних акціях що їм не" какая разница".
29.08.2025 15:29 Ответить
Зе логіка? Чи просто читає, що напишуть?
Вони виїдуть, щоб закінчити школу та ЗВО в Україні. Актор, який власних мізків не має.
29.08.2025 15:29 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років ухвалили, щоб старшокласники могли закінчити школу та вступити до вищих навчальних закладів в Україні. ХТО не виїхав.ТЦК(терористичний центральний комітет"зелений") не дозволить ні одного ні другого і відправить на фронт"одєть,обуть і отпгавіть на фгонт нєпгєменно" (за члєніним)
29.08.2025 15:30 Ответить
... сам такий і про інших так думає! Юрист, млть...
29.08.2025 15:30 Ответить
Уже много видео счастливых утырков которые выехали и делятся со всеми своим счастьем.
29.08.2025 15:32 Ответить
А ти один з них?
29.08.2025 16:26 Ответить
"Чоловікам дозволили виїзд до 22 років... Це дуже погано, тому що саме в цей вік вони в старших класах втрачають зв'язок з Україною... можуть спокійно не тільки закінчувати школи, а що важливо - вступати й закінчувати вищі навчальні заклади в Україні"

кто-то что-то понял? выехать, чтобы учиться в Украине?
29.08.2025 15:34 Ответить
Вам , в Німеччині , цього не зрозуміти .... сарказм ..((
29.08.2025 15:40 Ответить
Певно мається на увазі - якби не випустили законно, то їх би ще до 18 років повивозили, та й не було б кому українські школи закінчувати.
29.08.2025 15:41 Ответить
"то їх би ще до 18 років повивозили"

ну выедут после окончания, в чем сенс? а кто захочет, выедет и до окончания. имитация не известно чего, не понимаю, старый неверное стал
29.08.2025 15:58 Ответить
Певно логіка "чим пізніше виїде, тим важче буде закріпитися на новому місці, відповідно більше аргументів на користь життя в рідному краї".

Це з точки зору їхніх пояснень. Хоча зрозуміло що мотиви там зовсім інші, роблять частину населення більш лояльною, аби з рештою сміливіше поводитися.
29.08.2025 16:10 Ответить
Просто підкинули Європі працьовитих розумних білих мігрантів з освітою і перспективами будувати європейську сім'ю в обмін на декілька кредитних траншів.
Інших чекає доля палестини і вічної війни на власній території.
29.08.2025 15:34 Ответить
"Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років ухвалили, щоб старшокласники могли закінчити школу та вступити до вищих навчальних закладів в Україні".
Тобто,щоб могли вступити до вузу в Україні-дозволив виїзд за кордон в 18-22.
Пояснення,що не витримує якоїсь логіки.
Хоча експерти говорять,що спеціально так зробив,бо саме такі віком можуть повторно вийти на протести.А так,краще-нехай виїдуть.
29.08.2025 15:38 Ответить
на протести ходять в основній масі студенти, у яких і так бронь.
29.08.2025 16:17 Ответить
"Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років ухвалили...".
29.08.2025 16:27 Ответить
Ну чим він не дебіл?
29.08.2025 15:40 Ответить
Для кого локшина на вуха?
29.08.2025 15:40 Ответить
Та все для тих же, що і у 2019 році.
29.08.2025 15:43 Ответить
Цікаво , як себе почувають ті кому вчора виповнилось 23?
29.08.2025 15:42 Ответить
Оманська Гнида гірше напівмерця на московії
29.08.2025 15:42 Ответить
Зеля ти дебіл. Крапка
29.08.2025 15:43 Ответить
Поступити в наші ЗВО?😨
При цьому керівнику міносвіти? При цьому утирку який робив все аби чоловікам не було сенсу йти вчитись будь куди?
Це жесть(
29.08.2025 15:45 Ответить
зельона гнидотна мразота
29.08.2025 15:48 Ответить
Шашлики і аплодушки.
29.08.2025 15:50 Ответить
дайошь кварталллл !!!

хоч поржьом перед смертю

.
29.08.2025 16:39 Ответить
Нормальне рішення. Чому мій син, котрий вирішив залишитись в Україні, поступив тут у ВУЗ і пішов на військову кафедру не може влітку зі мною поїхати в Європу на кілька днів? Або поїхати на місяць на стажування? Він міг в 2022 році виїхати бо не мав 18, але вирішив жити тут. Тому я повністю підтримую рішення.
29.08.2025 15:54 Ответить
вам 73% зельоним холуям головне аби цар був хороший
29.08.2025 16:01 Ответить
про війну не чув ?

а чому Воїни в окопах без ротацій по пів року сидять ?
щоб ти курва, в морі полоскався ?
є гроші - задонать на ЗСУ!

.
29.08.2025 16:42 Ответить
думаю у Віктора Поповича сина ніякого нема.. він просто зельона гнида з ботоферми
29.08.2025 16:52 Ответить
Нормальне. Царь хароший.
29.08.2025 16:43 Ответить
Яку школу? Які ВНЗ? Скажіть телепню що хлопці по 5 діб пішки горами в румунію переходили, щей за великі гроші. Жити вУкраїні небезпечно для життя , тим більше ЗЕскотських мародерах...
29.08.2025 15:55 Ответить
катастрофіну ситуацію з наповненням вузів та пту це не змінить, як вивозили випусників закордон так і будуть вивозити адже віри цій державі немає, тільки тепер ще і десятки тисяч хлопців які не могли це зробити виїдуть, а хтось же з них офіційно працював та наповнював бюджет податками...
молодець зезе, зберіг для сімейних бюджетів десятки тисяч вічнозелених які б ті забашляли "переправникам", цей контингент точно на виборах проголосує за Зе
29.08.2025 16:15 Ответить
Всё пурга, но одного не пойму: кто заканчивает школу в 18 лет? ВУЗ в 22 понимаю, школу в 18 - нет. У меня есть знакомая, которая учится в украинском вузе, живя в Германии, но она в нем учится для галочки. В Германии она уже на втором курсе "ПТУ". Но вот со школой это какой-то сюр..
29.08.2025 16:16 Ответить
Прийшов до висновку---Україну ЗНИЩУЮТЬ! Можна навести десятки аргументів,яле кому вони потрібні Влада не українська і все робиться щоб українців .як нації не було на території УКРАЇНА,а держава зникла Це давній план московії і він успішно виконується Правда Зеленський на радощах цей план оголосив----Я ВАШ ВИРОК, Я ВАМ НІЧОГО НЕ ВИНЕН!!! Тільки лохи цьому плескали,а розумні сватились за голови
29.08.2025 16:18 Ответить
Пізно прийшов,я ще перед виборами "прийшов",писав правда не на нц.
29.08.2025 16:30 Ответить
Прочитайте останні два слова Будьте увжні коли щось пишете.
29.08.2025 16:37 Ответить
Вроді читав:
"за голови"-останні два слова
"розумні сватились за голови"-чотири останні слова.
"Прийшов до висновку---Україну ЗНИЩУЮТЬ!" -перше речення та правильний посил і крім того,відповідь у формі іронії(значок там є).
29.08.2025 16:54 Ответить
Проводиться комплексна прогама витиснення населення для національної стерилізації території під майбутній Небесний Ієрусалим.
29.08.2025 16:34 Ответить
С весны /лета 21 года, когда и ежу ясно было что будет война, выезд должен был быть только для пожилых и ( настоящих) инвалидов.
29.08.2025 16:48 Ответить
Просто відкуписвя перед Европою найробітиничою і перспективною верстою населення яке там і асимілюється з кінцями, бо в Україні в найближчому майбутньому ловити нічого. Европейці будуть в захваті від нової крові,не арабів та африканців. Схоже це буде втрата населення в різний спосіб, більше чим голодомори та світові війні.
29.08.2025 16:51 Ответить
3 сентября 1939 года, в день объявления войны Германии, британский парламент принял Закон о национальной службе (вооруженных силах), который вводил призыв для всех мужчин в возрасте от 18 до 41 года.
​Расширение призыва: В 1941 году был принят второй Закон о национальной службе, который еще больше расширил возрастные рамки. Теперь призыву подлежали мужчины в возрасте до 51 года. Кто-нибудт может себе представить, чтобы Черчиль разрешил во время войны выехать за границу наиболее боеспособной части мужчин?! Относительно намерений нашей власти у меня сомнений больше нет. Аминь.
29.08.2025 16:52 Ответить
 
 