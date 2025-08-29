Сирський і головнокомандувачі країн "Коаліції охочих" обговорили внесок та форми участі у гарантіях безпеки для України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у нараді з головнокомандувачами збройних сил країн-учасниць "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції.
Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що триває спільна робота над формуванням конкретних рішень, що стосуються військової компоненти забезпечення стійкого миру в Україні.
Сирський наголосив, що особливу увагу приділено виробленню чіткого, скоординованого механізму військово-безпекового характеру, який міг би стати гарантіями майбутніх домовленостей на дипломатичному рівні.
"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами внесок та форми участі представників країн "Коаліції охочих" у майбутньому форматі реалізації міжнародних безпекових гарантій для України", - йдеться в повідомленні.
За словами Сирського, спільно напрацьовані практичні рішення, підкріплені реальними механізмами політико-дипломатичної підтримки з боку надійних партнерів України, здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи.
"Водночас ми виходимо з того, що сильна українська армія, забезпечена озброєнням і технікою, є основою безпеки для України", - додав головнокомандувач ЗСУ.
