Сирський і головнокомандувачі країн "Коаліції охочих" обговорили внесок та форми участі у гарантіях безпеки для України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у нараді з головнокомандувачами збройних сил країн-учасниць "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що триває спільна робота над формуванням конкретних рішень, що стосуються військової компоненти забезпечення стійкого миру в Україні.

Сирський наголосив, що особливу увагу приділено виробленню чіткого, скоординованого механізму військово-безпекового характеру, який міг би стати гарантіями майбутніх домовленостей на дипломатичному рівні.

"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами внесок та форми участі представників країн "Коаліції охочих" у майбутньому форматі реалізації міжнародних безпекових гарантій для України", - йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, спільно напрацьовані практичні рішення, підкріплені реальними механізмами політико-дипломатичної підтримки з боку надійних партнерів України, здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи.

"Водночас ми виходимо з того, що сильна українська армія, забезпечена озброєнням і технікою, є основою безпеки для України", - додав головнокомандувач ЗСУ.