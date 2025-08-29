Сырский и главнокомандующие стран "Коалиции желающих" обсудили вклад и формы участия в гарантиях безопасности для Украины

Фото: Источник

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в совещании с главнокомандующими вооруженных сил стран-участниц "Коалиции желающих" в формате видеоконференции.

Об этом Сырский сообщил на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что продолжается совместная работа над формированием конкретных решений, касающихся военной компоненты обеспечения устойчивого мира в Украине.

Сырский подчеркнул, что особое внимание уделено выработке четкого, скоординированного механизма военно-безопасного характера, который мог бы стать гарантиями будущих договоренностей на дипломатическом уровне.

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым обсудили с партнерами вклад и формы участия представителей стран "Коалиции желающих" в будущем формате реализации международных гарантий безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, совместно наработанные практические решения, подкрепленные реальными механизмами политико-дипломатической поддержки со стороны надежных партнеров Украины, способны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины и всей Европы.

"В то же время мы исходим из того, что сильная украинская армия, обеспеченная вооружением и техникой, является основой безопасности для Украины", - добавил главнокомандующий ВСУ.