Майже 10 годин тривала нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки та залізницю
Вночі 30 серпня російські загарбники вкотре атакували Київщину, тривога тривала майже 10 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки фіксуються в трьох районах області:
- у Бучанському - пошкоджено два приватні будинки.
- у Фастівському - було пошкоджено лінію електропередач залізниці. Рух потягів вже відновлено.
- у Обухівському районі пошкоджено приватний будинок так господарчі споруди.
Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.
"Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо". Сьогодні уночі ними було перехоплено понад чотири десятки ворожих дронів. Так тримати", - зазначив Калашник.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а там таке славне сообщесво зібралося і ***** - вбивця дітей і Сі спонсор вбівців дітей і Ин
до цього шабашу тільки доні не доставало!