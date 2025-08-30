РУС
Почти 10 часов длилась ночная атака на Киевскую область: повреждены дома и железная дорога

Россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

Ночью 30 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область, тревога длилась почти 10 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Последствия атаки фиксируются в трех районах области:

  • в Бучанском - повреждены два частных дома.
  • в Фастовском - была повреждена линия электропередач железной дороги. Движение поездов уже восстановлено.
  • в Обуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеских обстрелов.

"Спасибо нашим охотникам из проекта "Чистое небо". Сегодня ночью ими было перехвачено более четырех десятков вражеских дронов. Так держать", - отметил Калашник.

Киевская область (4306) обстрел (29254) Бучанский район (78) Обуховский район (22) Фастовский район (36)
