Почти 10 часов длилась ночная атака на Киевскую область: повреждены дома и железная дорога

Ночью 30 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область, тревога длилась почти 10 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Последствия атаки фиксируются в трех районах области:

в Бучанском - повреждены два частных дома.

в Фастовском - была повреждена линия электропередач железной дороги. Движение поездов уже восстановлено.

в Обуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеских обстрелов.

"Спасибо нашим охотникам из проекта "Чистое небо". Сегодня ночью ими было перехвачено более четырех десятков вражеских дронов. Так держать", - отметил Калашник.

