Почти 10 часов длилась ночная атака на Киевскую область: повреждены дома и железная дорога
Ночью 30 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область, тревога длилась почти 10 часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
Последствия атаки фиксируются в трех районах области:
- в Бучанском - повреждены два частных дома.
- в Фастовском - была повреждена линия электропередач железной дороги. Движение поездов уже восстановлено.
- в Обуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеских обстрелов.
"Спасибо нашим охотникам из проекта "Чистое небо". Сегодня ночью ими было перехвачено более четырех десятков вражеских дронов. Так держать", - отметил Калашник.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а там таке славне сообщесво зібралося і ***** - вбивця дітей і Сі спонсор вбівців дітей і Ин
до цього шабашу тільки доні не доставало!