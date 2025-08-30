Росіяни атакували FPV-дроном ринок у Синельниківському районі: четверо постраждалих
Вдень 30 серпня російські війська атакували FPV-дроном ринок у Покровській громаді Синельниківського району Дніпроопетровської області.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Ворог поцілив FPV-дроном по Покровській громаді Синельниківського району. Удар прийшовся по ринку.
Постраждали четверо людей – по двоє чоловіків та жінок. Їм надали медичну допомогу. Лікуватися будуть амбулаторно.
