Россияне атаковали FPV-дроном рынок в Синельниковском районе: четверо пострадавших

Днем 30 августа российские войска атаковали FPV-дроном рынок в Покровской громаде Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Враг попал FPV-дроном по Покровской громаде Синельниковского района. Удар пришелся по рынку.

Пострадали четыре человека - по двое мужчин и женщин. Им оказали медицинскую помощь. Лечиться будут амбулаторно.

