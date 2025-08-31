УКР
Візит Путіна до Китаю
Роль Китаю є надзвичайно важливою для збереження багатосторонності у міжнародних відносинах, - Гутерріш

Гутерріш про Китай

Внесок Китаю у захист міжнародного права та забезпечення верховенства міжнародного права є значним, і його роль у підтримці багатосторонності є надзвичайно важливою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що розпочинається в неділю у місті Тяньцзінь неподалік Пекіна.

"Китай зробив значний внесок у захист міжнародного права та забезпечення верховенства міжнародного права, і в цей момент, коли мультилатералізм (багатосторонні відносини між державами. – Ред.) перебуває під вогнем критики, підтримка Китаю є надзвичайно важливим елементом для збереження багатосторонності", - зазначив Гутерріш.

Він зауважив, що сьогодні можна побачити нові форми політики, які іноді важко зрозуміти і які більше схожі на шоу, ніж на серйозні дипломатичні зусилля, та в яких бізнес і політика іноді здаються змішаними.

Читайте: Путін наступного тижня вирушить із візитом до Китаю, плануються "масштабні переговори", - росЗМІ

"Роль Китайської Народної Республіки як фундаментальної опори багатосторонньої системи надзвичайно важлива, і ми надзвичайно цінуємо та вдячні за це", – додав генсек ООН.

Своєю чергою лідер КНР пообіцяв, що Китай завжди буде надійним партнером ООН і продовжуватиме забезпечувати стабільність і визначеність.

"Китай готовий поглиблювати співпрацю з Організацією Об’єднаних Націй, підтримує її центральну роль у міжнародних справах та продовжуватиме виконувати свої обов’язки з підтримки миру у світі та сприяння розвитку і процвітанню", – заявив Сі.

Також читайте: Прем'єр Індії Моді підтримав необхідність припинення вогню, розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї, - Зеленський

Китай (4850) ООН (3424) Гутерріш Антоніу (407)
Топ коментарі
+9
Китай башляє цим неробам та дармоїдам. Як і кацапня.
показати весь коментар
31.08.2025 10:01 Відповісти
+6
Пішов в сраку,старий ідіот. Тобі аби внески платили. А на все інше пох.
показати весь коментар
31.08.2025 10:00 Відповісти
+6
Завали іпало, старе пердло.
показати весь коментар
31.08.2025 10:03 Відповісти
Китай відповідає цим вимогам? - аби шо *********
показати весь коментар
31.08.2025 09:59 Відповісти
Китай башляє цим неробам та дармоїдам. Як і кацапня.
показати весь коментар
31.08.2025 10:01 Відповісти
Пішов в сраку,старий ідіот. Тобі аби внески платили. А на все інше пох.
показати весь коментар
31.08.2025 10:00 Відповісти
Завали іпало, старе пердло.
показати весь коментар
31.08.2025 10:03 Відповісти
Яркий він дурень !
показати весь коментар
31.08.2025 10:03 Відповісти
Ні він не дурень, а продажний, старий бздюха, яку міцно тримають за протухлі яйця ті кому він співає дифірамби. Гроші і нічого особистого.
показати весь коментар
31.08.2025 10:15 Відповісти
португальський осел...жуй китайський дармовий рис і не 3,14здякай вихваляння китайським посібникам і співучасникам рашистського гкеоциду українського народу і окупації України,
показати весь коментар
31.08.2025 10:04 Відповісти
1979 рік Китай отримав по саме не можу Закрився від усіх як Північна Корея аивже у 85 почав поставки свинячої тушонки шкіряних курток термосів потім крупні компанії ввели свої підприємства і почався підйом Китаю закидали дешевими підробками всі базари полізли у космос самі винуваті замість відірвати голову звірі підтримали його а вони плодяться як таргани і являють небезпеку для сусідів японці правильно робили їх як циган і жидів нищити треба
показати весь коментар
31.08.2025 10:12 Відповісти
Так, роль Китая,нажаль, зараз дуже суттєва у всьому світі. І це глобальний Захід сам надав Китаю таку можливість накачавши свого часу цю країну грошима і технологіями. Інакше роль Китаю у світі продовжувалась би постачанням парасольок та плащів ,,Дружба,,
показати весь коментар
31.08.2025 10:12 Відповісти
Стояли звери

Около двери.

В них стреляли,

Они умирали.

Но нашлись те, кто их пожалели,

Те, кто открыл зверям эти двери.

Зверей встретили песни и громкий смех.

А звери вошли и убили всех.
показати весь коментар
31.08.2025 10:22 Відповісти
Лох ти(Китай вертить всіх навколо на дурних розмовах,як і *****,але що не скажеш заради продовження фінансування(Певно штаб-квартира незабаром переїде в Пекін,оскільки в Штатах зникне міністерство оборони)))
показати весь коментар
31.08.2025 10:24 Відповісти
гутерріш ще та ліва мерзота сосе у китая на всю
показати весь коментар
31.08.2025 10:32 Відповісти
офігеть.. лизати сраку хазяїну *****, яка цікава ******* політика ООН
показати весь коментар
31.08.2025 10:35 Відповісти
 
 