Роль Китаю є надзвичайно важливою для збереження багатосторонності у міжнародних відносинах, - Гутерріш

Внесок Китаю у захист міжнародного права та забезпечення верховенства міжнародного права є значним, і його роль у підтримці багатосторонності є надзвичайно важливою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що розпочинається в неділю у місті Тяньцзінь неподалік Пекіна.

"Китай зробив значний внесок у захист міжнародного права та забезпечення верховенства міжнародного права, і в цей момент, коли мультилатералізм (багатосторонні відносини між державами. – Ред.) перебуває під вогнем критики, підтримка Китаю є надзвичайно важливим елементом для збереження багатосторонності", - зазначив Гутерріш.

Він зауважив, що сьогодні можна побачити нові форми політики, які іноді важко зрозуміти і які більше схожі на шоу, ніж на серйозні дипломатичні зусилля, та в яких бізнес і політика іноді здаються змішаними.

Читайте: Путін наступного тижня вирушить із візитом до Китаю, плануються "масштабні переговори", - росЗМІ

"Роль Китайської Народної Республіки як фундаментальної опори багатосторонньої системи надзвичайно важлива, і ми надзвичайно цінуємо та вдячні за це", – додав генсек ООН.

Своєю чергою лідер КНР пообіцяв, що Китай завжди буде надійним партнером ООН і продовжуватиме забезпечувати стабільність і визначеність.

"Китай готовий поглиблювати співпрацю з Організацією Об’єднаних Націй, підтримує її центральну роль у міжнародних справах та продовжуватиме виконувати свої обов’язки з підтримки миру у світі та сприяння розвитку і процвітанню", – заявив Сі.

Також читайте: Прем’єр Індії Моді підтримав необхідність припинення вогню, розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї, - Зеленський