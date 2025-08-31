Роль Китая чрезвычайно важна для сохранения многосторонности в международных отношениях, - Гутерриш

Вклад Китая в защиту международного права и обеспечение верховенства международного права является значительным, и его роль в поддержке многосторонности чрезвычайно важна.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начинается в воскресенье в городе Тяньцзинь недалеко от Пекина.

"Китай внес значительный вклад в защиту международного права и обеспечение верховенства международного права, и в этот момент, когда мультилатерализм (многосторонние отношения между государствами. - Ред.) находится под огнем критики, поддержка Китая является чрезвычайно важным элементом для сохранения многосторонности", - отметил Гутерриш.

Он отметил, что сегодня можно увидеть новые формы политики, которые иногда трудно понять и которые больше похожи на шоу, чем на серьезные дипломатические усилия, и в которых бизнес и политика иногда кажутся смешанными.

"Роль Китайской Народной Республики как фундаментальной опоры многосторонней системы чрезвычайно важна, и мы чрезвычайно ценим и благодарны за это", - добавил генсек ООН.

В свою очередь лидер КНР пообещал, что Китай всегда будет надежным партнером ООН и будет продолжать обеспечивать стабильность и определенность.

"Китай готов углублять сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, поддерживает ее центральную роль в международных делах и будет продолжать выполнять свои обязанности по поддержанию мира в мире и содействию развитию и процветанию", - заявил Си.

