РУС
Визит Путина в Китай
Роль Китая чрезвычайно важна для сохранения многосторонности в международных отношениях, - Гутерриш

Гутерриш о Китае

Вклад Китая в защиту международного права и обеспечение верховенства международного права является значительным, и его роль в поддержке многосторонности чрезвычайно важна.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начинается в воскресенье в городе Тяньцзинь недалеко от Пекина.

"Китай внес значительный вклад в защиту международного права и обеспечение верховенства международного права, и в этот момент, когда мультилатерализм (многосторонние отношения между государствами. - Ред.) находится под огнем критики, поддержка Китая является чрезвычайно важным элементом для сохранения многосторонности", - отметил Гутерриш.

Он отметил, что сегодня можно увидеть новые формы политики, которые иногда трудно понять и которые больше похожи на шоу, чем на серьезные дипломатические усилия, и в которых бизнес и политика иногда кажутся смешанными.

Читайте: Путин на следующей неделе отправится с визитом в Китай, планируются "масштабные переговоры", - росСМИ

"Роль Китайской Народной Республики как фундаментальной опоры многосторонней системы чрезвычайно важна, и мы чрезвычайно ценим и благодарны за это", - добавил генсек ООН.

В свою очередь лидер КНР пообещал, что Китай всегда будет надежным партнером ООН и будет продолжать обеспечивать стабильность и определенность.

"Китай готов углублять сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, поддерживает ее центральную роль в международных делах и будет продолжать выполнять свои обязанности по поддержанию мира в мире и содействию развитию и процветанию", - заявил Си.

Также читайте: Премьер Индии Моди поддержал необходимость прекращения огня, рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае, - Зеленский

Китай (3146) ООН (4232) Гутерриш Антониу (353)
Топ комментарии
+4
Китай башляє цим неробам та дармоїдам. Як і кацапня.
31.08.2025 10:01 Ответить
+3
Пішов в сраку,старий ідіот. Тобі аби внески платили. А на все інше пох.
31.08.2025 10:00 Ответить
+3
Завали іпало, старе пердло.
31.08.2025 10:03 Ответить
Китай відповідає цим вимогам? - аби шо *********
31.08.2025 09:59 Ответить
Яркий він дурень !
31.08.2025 10:03 Ответить
Ні він не дурень, а продажний, старий бздюха, яку міцно тримають за протухлі яйця ті кому він співає дифірамби. Гроші і нічого особистого.
31.08.2025 10:15 Ответить
португальський осел...жуй китайський дармовий рис і не 3,14здякай вихваляння китайським посібникам і співучасникам рашистського гкеоциду українського народу і окупації України,
31.08.2025 10:04 Ответить
1979 рік Китай отримав по саме не можу Закрився від усіх як Північна Корея аивже у 85 почав поставки свинячої тушонки шкіряних курток термосів потім крупні компанії ввели свої підприємства і почався підйом Китаю закидали дешевими підробками всі базари полізли у космос самі винуваті замість відірвати голову звірі підтримали його а вони плодяться як таргани і являють небезпеку для сусідів японці правильно робили їх як циган і жидів нищити треба
31.08.2025 10:12 Ответить
Так, роль Китая,нажаль, зараз дуже суттєва у всьому світі. І це глобальний Захід сам надав Китаю таку можливість накачавши свого часу цю країну грошима і технологіями. Інакше роль Китаю у світі продовжувалась би постачанням парасольок та плащів ,,Дружба,,
31.08.2025 10:12 Ответить
Стояли звери

Около двери.

В них стреляли,

Они умирали.

Но нашлись те, кто их пожалели,

Те, кто открыл зверям эти двери.

Зверей встретили песни и громкий смех.

А звери вошли и убили всех.
31.08.2025 10:22 Ответить
Лох ти(Китай вертить всіх навколо на дурних розмовах,як і *****,але що не скажеш заради продовження фінансування(Певно штаб-квартира незабаром переїде в Пекін,оскільки в Штатах зникне міністерство оборони)))
31.08.2025 10:24 Ответить
 
 