УКР
Безпілотник 3 ОШБр влучив в намет з окупантами: "Лягли спати, а прокинулися у пеклі". ВIДЕО

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України продовжує виконувати завдання на Харківському напрямку. Оператори FPV-дронів "PNK group" з роти безпілотних систем "Chaos Company" 2-го механізованого батальйону показали кадри ударів по техніці та живій силі противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в результаті знищено російський танк, самохідну артилерійську установку "Нона" та мотоцикл з окупантом. Один із безпілотників влучив прямо в намет, де перебували російські військові. "Лягли спати, а прокинулися у пеклі", - йдеться у дописі під відео. 

безпілотник (4778) намети (47) знищення (8108) мотоцикл (99) САУ (239) 3 Окрема штурмова бригада (491) fpv-дрон (177)
Вот это реальная война,
А не голливудские войнушки
Приезжайте, американцы ,на настоящую войну - поучиться
Когда Китай нападет - учиться будет поздно!!!!!
31.08.2025 13:52 Відповісти
Намет ні у лісі, ні у кущах, а посеред поля. Якась дурня. Дрону треба було спочатку постукати і запитати: "Кто-кто в рукавічкє жівьот???".
31.08.2025 13:55 Відповісти
Добра робота!!
Армія! Мова! Віра!
31.08.2025 13:58 Відповісти
ьа то "мобільний руцкий скворєчнік", для випробуварь крадених унітазів в польових умовах. руцкая культурка. )
31.08.2025 14:03 Відповісти
Доброго ранку , кацапи , вас запрошує на концерт КабиЗдох
31.08.2025 14:23 Відповісти
 
 