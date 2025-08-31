Безпілотник 3 ОШБр влучив в намет з окупантами: "Лягли спати, а прокинулися у пеклі". ВIДЕО

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України продовжує виконувати завдання на Харківському напрямку. Оператори FPV-дронів "PNK group" з роти безпілотних систем "Chaos Company" 2-го механізованого батальйону показали кадри ударів по техніці та живій силі противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в результаті знищено російський танк, самохідну артилерійську установку "Нона" та мотоцикл з окупантом. Один із безпілотників влучив прямо в намет, де перебували російські військові. "Лягли спати, а прокинулися у пеклі", - йдеться у дописі під відео.

