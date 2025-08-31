Оккупанты легли спать, а проснулись в аду: беспилотники Третьей штурмовой попали в палатку с российской пехотой. ВИДЕО

Третья штурмовая продолжает выполнять задачи на Харьковском направлении. Операторы FPV-дронов "PNK group" из роты беспилотных систем "Chaos Company" 2-го механизированного батальона показали кадры ударов по технике и живой силе противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате уничтожены российский танк, самоходная артиллерийская установка "Нона" и мотоцикл с оккупантом. Один из беспилотников попал прямо в палатку, где находились российские военные. "Легли спать, а проснулись в аду", - говорится в заметке под видео.

