2 357 5

Оккупанты легли спать, а проснулись в аду: беспилотники Третьей штурмовой попали в палатку с российской пехотой. ВИДЕО

Третья штурмовая продолжает выполнять задачи на Харьковском направлении. Операторы FPV-дронов "PNK group" из роты беспилотных систем "Chaos Company" 2-го механизированного батальона показали кадры ударов по технике и живой силе противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате уничтожены российский танк, самоходная артиллерийская установка "Нона" и мотоцикл с оккупантом. Один из беспилотников попал прямо в палатку, где находились российские военные. "Легли спать, а проснулись в аду", - говорится в заметке под видео.

Вот это реальная война,
А не голливудские войнушки
Приезжайте, американцы ,на настоящую войну - поучиться
Когда Китай нападет - учиться будет поздно!!!!!
показать весь комментарий
31.08.2025 13:52 Ответить
Намет ні у лісі, ні у кущах, а посеред поля. Якась дурня. Дрону треба було спочатку постукати і запитати: "Кто-кто в рукавічкє жівьот???".
показать весь комментарий
31.08.2025 13:55 Ответить
Добра робота!!
Армія! Мова! Віра!
показать весь комментарий
31.08.2025 13:58 Ответить
ьа то "мобільний руцкий скворєчнік", для випробуварь крадених унітазів в польових умовах. руцкая культурка. )
показать весь комментарий
31.08.2025 14:03 Ответить
Доброго ранку , кацапи , вас запрошує на концерт КабиЗдох
показать весь комментарий
31.08.2025 14:23 Ответить
 
 