Оккупанты легли спать, а проснулись в аду: беспилотники Третьей штурмовой попали в палатку с российской пехотой. ВИДЕО
Третья штурмовая продолжает выполнять задачи на Харьковском направлении. Операторы FPV-дронов "PNK group" из роты беспилотных систем "Chaos Company" 2-го механизированного батальона показали кадры ударов по технике и живой силе противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате уничтожены российский танк, самоходная артиллерийская установка "Нона" и мотоцикл с оккупантом. Один из беспилотников попал прямо в палатку, где находились российские военные. "Легли спать, а проснулись в аду", - говорится в заметке под видео.
А не голливудские войнушки
Приезжайте, американцы ,на настоящую войну - поучиться
Когда Китай нападет - учиться будет поздно!!!!!
Армія! Мова! Віра!