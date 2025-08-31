УКР
Глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер: Росію потрібно змусити сісти за стіл переговорів

Австрія закликала Путіна припинити вогонь

Росія не демонструє готовності до серйозних мирних переговорів, і міжнародна спільнота має примусити її до цього.

Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, передає Цензор.НЕТ.

"Російські атаки на Україну засвідчують, що Росія все ще не зацікавлена в серйозних переговорах. Убивства мають нарешті припинитися! Тому ми разом із нашими партнерами маємо зробити все можливе, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів", - сказала очільниця австрійської дипломатії.

Вона підкреслила, що справедливий мир можливий лише за участі України та з урахуванням її безпекових потреб. Австрія також запропонувала стати місцем проведення потенційних мирних переговорів.

За даними австрійського МЗС, під час зустрічі в Копенгагені міністри обговорили підтримку України, ситуацію на Близькому Сході та перспективи розширення ЄС.

Топ коментарі
+1
"змусити" і "заставити" ДУЖЕ РІЗНІ РЕЧІ ."змусити" - слова."заставити "- зброя для України КОТРОЇ 4 РИ РОКИ КУЙМА....
показати весь коментар
31.08.2025 15:02 Відповісти
"змусити" і "заставити" ДУЖЕ РІЗНІ РЕЧІ ."змусити" - слова."заставити "- зброя для України КОТРОЇ 4 РИ РОКИ КУЙМА....
показати весь коментар
31.08.2025 15:02 Відповісти
Росію потрібно змусити сісти на пляшку.
показати весь коментар
31.08.2025 15:03 Відповісти
⚡️Будуть удари вглиб росії - Зеленський анонсує нові діпстрайки. Сили та засоби вже підготовлені
показати весь коментар
31.08.2025 15:04 Відповісти
https://t.me/voynareal/121279 🔥 Момент запуску ракет «Фламінго» по території росії
показати весь коментар
31.08.2025 15:05 Відповісти
путин: - "а ну ка подайте мне мой чемоданчик"
показати весь коментар
31.08.2025 15:07 Відповісти
В штатах ширится слух, шо трампон отъехал.
показати весь коментар
31.08.2025 15:06 Відповісти
руки чорніютьі ноги пухнуть ,я вчора фото постив
показати весь коментар
31.08.2025 15:08 Відповісти
Райфайзен банк, може пришвидшити цей рух московитів до припинення війни проти України!!
Також може, почати треба з Фірташа, відправивши його до США??
Слава Україні!!
показати весь коментар
31.08.2025 15:08 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2025 15:10 Відповісти
в мого діда було теж саме перед смертю
показати весь коментар
31.08.2025 15:11 Відповісти
Я теж сподіваюсь на краще
показати весь коментар
31.08.2025 15:16 Відповісти
1.И тут, откуда не возьмись появился в рот е##сь.
2. В очередь,сукины дети,в очередь...
показати весь коментар
31.08.2025 15:12 Відповісти
Блііін! Яка розумна! Аж страшно! А як це - змусити? Посварити пальцем? Пригрозити потішними санкціями? Може, впіймати пуцина і затиснути дверима його горішки, якщо є? Вам же не прийде в голову, що всі поступки у свохй історії кацапи робили після поразок і потужних звіздюлєй? Правда, не прийде?
показати весь коментар
31.08.2025 15:17 Відповісти
 
 