Глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер: Росію потрібно змусити сісти за стіл переговорів

Росія не демонструє готовності до серйозних мирних переговорів, і міжнародна спільнота має примусити її до цього.

Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, передає Цензор.НЕТ.

"Російські атаки на Україну засвідчують, що Росія все ще не зацікавлена в серйозних переговорах. Убивства мають нарешті припинитися! Тому ми разом із нашими партнерами маємо зробити все можливе, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів", - сказала очільниця австрійської дипломатії.

Вона підкреслила, що справедливий мир можливий лише за участі України та з урахуванням її безпекових потреб. Австрія також запропонувала стати місцем проведення потенційних мирних переговорів.

За даними австрійського МЗС, під час зустрічі в Копенгагені міністри обговорили підтримку України, ситуацію на Близькому Сході та перспективи розширення ЄС.

