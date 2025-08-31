Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: Россию нужно заставить сесть за стол переговоров
Россия не демонстрирует готовности к серьезным мирным переговорам, и международное сообщество должно принудить ее к этому.
Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, передает Цензор.НЕТ.
"Российские атаки на Украину показывают, что Россия все еще не заинтересована в серьезных переговорах. Убийства должны наконец прекратиться! Поэтому мы вместе с нашими партнерами должны сделать все возможное, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - сказала глава австрийской дипломатии.
Она подчеркнула, что справедливый мир возможен только при участии Украины и с учетом ее потребностей в безопасности. Австрия также предложила стать местом проведения потенциальных мирных переговоров.
По данным австрийского МИД, во время встречи в Копенгагене министры обсудили поддержку Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы расширения ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також може, почати треба з Фірташа, відправивши його до США??
Слава Україні!!
2. В очередь,сукины дети,в очередь...
Тим більше це не зменьшить на ринку поток сирої нафти