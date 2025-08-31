Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: Россию нужно заставить сесть за стол переговоров

Россия не демонстрирует готовности к серьезным мирным переговорам, и международное сообщество должно принудить ее к этому.

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, передает Цензор.НЕТ.

"Российские атаки на Украину показывают, что Россия все еще не заинтересована в серьезных переговорах. Убийства должны наконец прекратиться! Поэтому мы вместе с нашими партнерами должны сделать все возможное, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - сказала глава австрийской дипломатии.

Она подчеркнула, что справедливый мир возможен только при участии Украины и с учетом ее потребностей в безопасности. Австрия также предложила стать местом проведения потенциальных мирных переговоров.

По данным австрийского МИД, во время встречи в Копенгагене министры обсудили поддержку Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы расширения ЕС.

