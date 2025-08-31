РУС
Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: Россию нужно заставить сесть за стол переговоров

Австрия призвала Путина прекратить огонь

Россия не демонстрирует готовности к серьезным мирным переговорам, и международное сообщество должно принудить ее к этому.

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, передает Цензор.НЕТ.

"Российские атаки на Украину показывают, что Россия все еще не заинтересована в серьезных переговорах. Убийства должны наконец прекратиться! Поэтому мы вместе с нашими партнерами должны сделать все возможное, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - сказала глава австрийской дипломатии.

Она подчеркнула, что справедливый мир возможен только при участии Украины и с учетом ее потребностей в безопасности. Австрия также предложила стать местом проведения потенциальных мирных переговоров.

По данным австрийского МИД, во время встречи в Копенгагене министры обсудили поддержку Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы расширения ЕС.

"змусити" і "заставити" ДУЖЕ РІЗНІ РЕЧІ ."змусити" - слова."заставити "- зброя для України КОТРОЇ 4 РИ РОКИ КУЙМА....
показать весь комментарий
31.08.2025 15:02 Ответить
Росію потрібно змусити сісти на пляшку.
показать весь комментарий
31.08.2025 15:03 Ответить
⚡️Будуть удари вглиб росії - Зеленський анонсує нові діпстрайки. Сили та засоби вже підготовлені
показать весь комментарий
31.08.2025 15:04 Ответить
https://t.me/voynareal/121279 🔥 Момент запуску ракет «Фламінго» по території росії
показать весь комментарий
31.08.2025 15:05 Ответить
Цікаво подивитися момент прильоту.
показать весь комментарий
31.08.2025 15:47 Ответить
путин: - "а ну ка подайте мне мой чемоданчик"
показать весь комментарий
31.08.2025 15:07 Ответить
В штатах ширится слух, шо трампон отъехал.
показать весь комментарий
31.08.2025 15:06 Ответить
руки чорніютьі ноги пухнуть ,я вчора фото постив
показать весь комментарий
31.08.2025 15:08 Ответить
Райфайзен банк, може пришвидшити цей рух московитів до припинення війни проти України!!
Також може, почати треба з Фірташа, відправивши його до США??
Слава Україні!!
показать весь комментарий
31.08.2025 15:08 Ответить
показать весь комментарий
31.08.2025 15:10 Ответить
в мого діда було теж саме перед смертю
показать весь комментарий
31.08.2025 15:11 Ответить
Я теж сподіваюсь на краще
показать весь комментарий
31.08.2025 15:16 Ответить
З повагою до вашого діда, но ця тварюка хай краще сдохне скоріш!!!
показать весь комментарий
31.08.2025 15:29 Ответить
1.И тут, откуда не возьмись появился в рот е##сь.
2. В очередь,сукины дети,в очередь...
показать весь комментарий
31.08.2025 15:12 Ответить
Блііін! Яка розумна! Аж страшно! А як це - змусити? Посварити пальцем? Пригрозити потішними санкціями? Може, впіймати пуцина і затиснути дверима його горішки, якщо є? Вам же не прийде в голову, що всі поступки у свохй історії кацапи робили після поразок і потужних звіздюлєй? Правда, не прийде?
показать весь комментарий
31.08.2025 15:17 Ответить
Якшо Трамп відійде в кращі світи - це недобре - Венс його перещигуляє
показать весь комментарий
31.08.2025 15:19 Ответить
Їбашити НПЗ !!
Тим більше це не зменьшить на ринку поток сирої нафти
показать весь комментарий
31.08.2025 15:20 Ответить
А може Австрія для початку перестане підмахувати ***** ?
показать весь комментарий
31.08.2025 15:49 Ответить
Вступіть в Нато)для початку)
показать весь комментарий
31.08.2025 15:51 Ответить
Які переговори? Про що можуть говорити ґвалтівник і зґвалтована?
показать весь комментарий
31.08.2025 16:42 Ответить
 
 