2 466 53

Мерц: Якщо завтра Україна здасться, післязавтра настане черга іншої країни, а потім наша

Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України може тривати ще дуже довго.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України",- наголосив німецький канцлер.

За словами політика, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює, здасться, і країна втратить свою незалежність.

Однак він наголосив, що у такому разі наступними цілями російської агресії можуть стати інші країни, зокрема й Німеччина.

"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант", - заявив Мерц.

Німеччина (7689) війна в Україні (5947) Мерц Фрідріх (232)
Топ коментарі
+18
Пан має рацію ;
показати весь коментар
31.08.2025 17:50
+15
Тауруси ? Ні .
Наземні німецькі війська на випадок гіпотетичної заморозки? Ні .
Ще петріотів ? Більше зброї? Ні .

Потужний словесний пафосний потік ? Так, не жалко
показати весь коментар
31.08.2025 17:55
+15
"Тому, чим довше українці не закінчуватимуться - тим краще." - додав Мерц.
показати весь коментар
31.08.2025 17:58
Пан має рацію ;
показати весь коментар
31.08.2025 17:50
Мерц! Дет https://uk.wikipedia.org/wiki/TAURUS_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) TAURUS (крилата ракета)?
показати весь коментар
31.08.2025 17:53
Вже незабаром, кацап. Чекай.
показати весь коментар
31.08.2025 18:11
Так я тільки "За"
показати весь коментар
31.08.2025 18:13
Ну, як шо я помилився то то таке, а от чому притензії до Мерца? Він шось винен вам? Щось брав у вас у борг і не розрахувався?
показати весь коментар
31.08.2025 18:18
Послідовник ,,,,, ФРН
показати весь коментар
31.08.2025 18:21
Владимир Сухов: а пан зі львівщини має кулемета MG-42 під патрон 7,92*57!
показати весь коментар
31.08.2025 18:49
Пан має дві рації - друга працює на Меркель і кацапію....
показати весь коментар
31.08.2025 17:51
Він не чітко зрозумів цілі путіна, не «втратить незалежність», а нещадно зітруть країну і народ з мапи і з самого життя!
показати весь коментар
31.08.2025 17:52
Все правильно каже.
Ще б ці правильні слова перетворити у правильні справи по допомозі Україні.
показати весь коментар
31.08.2025 17:52
навіть і не сумнівайся камерате
показати весь коментар
31.08.2025 17:52
Не сци Мерц- Україна ніколи не здасться!
показати весь коментар
31.08.2025 17:53
Давай мобілізуйся і воюй.
показати весь коментар
31.08.2025 18:04
Навіть Мерц не вірить нашій сьогоднійшній владі. Ця влада не здатна довести націю до перемоги, навіть збереження тих земель, що залишилися.
показати весь коментар
31.08.2025 17:54
Це вже не влада, а узурпатори.
показати весь коментар
31.08.2025 18:13
Все більше німчур голосують за прокацапську АФД.
показати весь коментар
31.08.2025 18:23
Тауруси ? Ні .
Наземні німецькі війська на випадок гіпотетичної заморозки? Ні .
Ще петріотів ? Більше зброї? Ні .

Потужний словесний пафосний потік ? Так, не жалко
показати весь коментар
31.08.2025 17:55
ну Німеччина і так найбільший постачальник зброї Україні після Штатів. Чверть своїх Патріотів вони нам передали. Кожен квартал дають нові Іріс-Т і радари до них. Звісно, могли б давати більше, але могли б і менше. Скажімо співставні з ними Франція і Британія не дають зараз майже нічого, зате дуже активно працюють язиками.
показати весь коментар
31.08.2025 18:18
Нарешті! Зрозуміли, що їх очикує берлінська стіна 2:0! Це в найкращему випадку! Ааа, ще Австрії треба нагадати, як пів Відня нквсники займали!!!
показати весь коментар
31.08.2025 17:56
Так до 1991 року була "залізна завіса " і європейці добре жили і без України і тепер проживуть .
показати весь коментар
31.08.2025 18:05
Залізна завіса під зонтиком НАТО, в тепер зонтик кончився
показати весь коментар
31.08.2025 19:05
але тампона хвилює тільки премія
показати весь коментар
31.08.2025 17:57
"Тому, чим довше українці не закінчуватимуться - тим краще." - додав Мерц.
показати весь коментар
31.08.2025 17:58
а когда украинцы закончатся?
показати весь коментар
31.08.2025 18:23
показати весь коментар
31.08.2025 18:57
Простіше кажучи, Мерца хвилює не доля України, а власна німецька шкура. Яку він буде прикривати Україною якможна довше.
показати весь коментар
31.08.2025 18:00
А до 1991 року їх дуже хвилювала доля України ?
показати весь коментар
31.08.2025 18:07
До 1991 року був СРСР
показати весь коментар
31.08.2025 19:06
А рашка той самий СРСР ,тільки менший ,а для багатьох і європейців і американців теперішня рашка існує в межах СРСР.
показати весь коментар
31.08.2025 19:10
це теж добре.бо буде і зброя і єврикі від нащадків славетного Вермахту.
показати весь коментар
31.08.2025 18:09
до последней украинской шкуры- это образно
показати весь коментар
31.08.2025 18:09
Макрон бачу пішов у відпустку,так Мерц вирішив побути найпотужнішим по беззмістовним промовам у ЕС.
показати весь коментар
31.08.2025 18:02
Таке враження ,що Мерц рашку боїться більше ніж ссср разом з варшавським договором ,тоді західні німці не боялись півмільйонну гсвг в східній німеччині ,а тепер злякались набагато слабішу рашку на далекому донбасі , ганьбище !
показати весь коментар
31.08.2025 18:03
Німецькі пани де тауруси? Сците давати?
показати весь коментар
31.08.2025 18:03
Мерц один з небагатьох політиків европи хто не тільки розуміє як працює світ сьогодні але й щось робить для цього. на відміну від різних пап римських, оонівських щурів та подібної дичини.
показати весь коментар
31.08.2025 18:05
Мерц- не распускай сопли. Параше надо сейчас нанести неприемлемый ущерб, чтобы оставшиеся в живых свинособаки и через 1000 лет боялись даже посмотреть в сторону Украины и Запада. Физически это сделает Украина, ваша задача- обеспечить это вооружениями.
показати весь коментар
31.08.2025 18:05
І які висновки, пане Мерц? Мабуть нічого не робити, не поспішати, не посилати війська нікуди бо ще одна страна, а тільки потім Німетчина?
показати весь коментар
31.08.2025 18:06
и поэтому украина должна биться до последнего украинца
показати весь коментар
31.08.2025 18:08
Не вгадав.До останнього кацапа.
показати весь коментар
31.08.2025 18:10
Якщо, тоді, після цього, ні в якому разі, тому що, нізащо,навіщо, може, не можє, одразу, ..........
показати весь коментар
31.08.2025 18:09
Добре що на сьогодні при владі в Німеччині в більшості адекватні політики, а не агенти штазі і кгб/фсб.
показати весь коментар
31.08.2025 18:09
Українці ******* вухами. Не дарма кожен раз вибирають пі**аболів.
показати весь коментар
31.08.2025 18:45
3,14здоболів вибирають малороси, яким какая разніца. Якщо це камінь в мій бік, то не старайтесь, я на таке не ведусь.
показати весь коментар
31.08.2025 19:05
Не дарма ж прутень, так меркельшу залякував, отити слоганами, можем пафтаріть, за нємкамі на Берлін, дидиваівалі….
Він у 2000 роках, і про Україну співав Лазаря, мішєбратія, Договір, Крим це Україна,…. Тимошенчиха, з Лазаренком і Кучмою, аж плакала від його брехні, разом з Кушнарьовим і табачником!!
показати весь коментар
31.08.2025 18:09
Падло
показати весь коментар
31.08.2025 18:10
Це правда, але цих слів замало.ДІйте .
показати весь коментар
31.08.2025 18:19
гони Таураси ,тоді не настане !
показати весь коментар
31.08.2025 18:28
На німецькі та норвезькі гроші воюємо, шановні. А без цього вже був би великий капут. Власний сарказм доречно спрямовувати трохи в іншому напрямі: міндічі, чернишови, коломойські.
показати весь коментар
31.08.2025 18:41
Ну да, так і буде. Якщо европа не допоможе Україні, а буде дальше тільки *******, то стане регіоном сросії
показати весь коментар
31.08.2025 19:03
Без німецької допомоги і загалом допомоги Європи економіка України впаде, хоч допомагаючи нам, вона, звісно, дбає не лише про нашу оборону, але захищає і свою безпеку, однак живемо у такому світі, що без прагматичних мотивів вже ніхто нікому грунтовно не допомагає.
Вважаю, що уряд США зрадив свої зобов'язання, якщо не юридичні, то етичні, перед Україною. Клінтон, який примусив нас передати зброю масового знищення і стратегічну авіацію країні, що не визнає існування українського етносу, зараз мовчить, чомусь не волає кожний день про зраду спадковості американської політики. Більшість американців нині вирішили, що нехай Україна загине, або захищається за допомогою Європи, але допомагати українцям і витрачати на допомогу їм свої гроші недоцільно, навіщо ж цьому скандальному політику апелювати до забрудненої совісті співвітчизників.
Як сказала моральна потвора Джонсон - "немає апетиту", звісно виконуючи волю Трампона, але ж Трампон вдає із себе навіженого невипадково, бо вважає, що принаймні у цьому питанні його підтримує більшість виборців.
Але хоч би лише це, старий виродок ще хизується, що за його президентства державою не витрачено жодного цента на допомогу Україні, та постійно тисне на Європу, аби припинити допомогу Україні, тому що, як переконав його Х-уйло, ніякої України немає, і якщо він захопить нашу територію, то одразу встановиться мир.
показати весь коментар
31.08.2025 19:15 Відповісти
Чергові лякали для лохторату в Німеччині.
показати весь коментар
31.08.2025 19:31 Відповісти
ЗЄльонскій та його шобла , саботує необхідні для ЗСУ процеси і тут ніякий Мерц-шмерц не допоможе...
показати весь коментар
31.08.2025 19:46 Відповісти
 
 