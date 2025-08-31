Мерц: Якщо завтра Україна здасться, післязавтра настане черга іншої країни, а потім наша
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України може тривати ще дуже довго.
Про це він сказав в інтерв'ю каналу ZDF
"Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України",- наголосив німецький канцлер.
За словами політика, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює, здасться, і країна втратить свою незалежність.
Однак він наголосив, що у такому разі наступними цілями російської агресії можуть стати інші країни, зокрема й Німеччина.
"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант", - заявив Мерц.
Ще б ці правильні слова перетворити у правильні справи по допомозі Україні.
Наземні німецькі війська на випадок гіпотетичної заморозки? Ні .
Ще петріотів ? Більше зброї? Ні .
Потужний словесний пафосний потік ? Так, не жалко
Він у 2000 роках, і про Україну співав Лазаря, мішєбратія, Договір, Крим це Україна,…. Тимошенчиха, з Лазаренком і Кучмою, аж плакала від його брехні, разом з Кушнарьовим і табачником!!
Вважаю, що уряд США зрадив свої зобов'язання, якщо не юридичні, то етичні, перед Україною. Клінтон, який примусив нас передати зброю масового знищення і стратегічну авіацію країні, що не визнає існування українського етносу, зараз мовчить, чомусь не волає кожний день про зраду спадковості американської політики. Більшість американців нині вирішили, що нехай Україна загине, або захищається за допомогою Європи, але допомагати українцям і витрачати на допомогу їм свої гроші недоцільно, навіщо ж цьому скандальному політику апелювати до забрудненої совісті співвітчизників.
Як сказала моральна потвора Джонсон - "немає апетиту", звісно виконуючи волю Трампона, але ж Трампон вдає із себе навіженого невипадково, бо вважає, що принаймні у цьому питанні його підтримує більшість виборців.
Але хоч би лише це, старий виродок ще хизується, що за його президентства державою не витрачено жодного цента на допомогу Україні, та постійно тисне на Європу, аби припинити допомогу Україні, тому що, як переконав його Х-уйло, ніякої України немає, і якщо він захопить нашу територію, то одразу встановиться мир.