Мерц: Якщо завтра Україна здасться, післязавтра настане черга іншої країни, а потім наша

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України може тривати ще дуже довго.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України",- наголосив німецький канцлер.

За словами політика, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює, здасться, і країна втратить свою незалежність.

Однак він наголосив, що у такому разі наступними цілями російської агресії можуть стати інші країни, зокрема й Німеччина.

"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант", - заявив Мерц.

