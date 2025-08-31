РУС
Новости
Мерц: Если завтра Украина сдастся, послезавтра наступит очередь другой страны, а затем наша

Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война России против Украины может продолжаться еще очень долго.

Об этом он сказал в интервью каналу ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы стараемся закончить ее как можно скорее. Но точно не ценой капитуляции Украины", - подчеркнул немецкий канцлер.

По словам политика, война может закончиться завтра, если Украина капитулирует, сдастся, и страна потеряет свою независимость.

Однако он отметил, что в таком случае следующими целями российской агрессии могут стать другие страны, в том числе и Германия.

"Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А через день после этого наступит наша очередь. Это не вариант", - заявил Мерц.

Читайте также: Дипломатия с Путиным только провоцирует новую агрессию, - Мерц

Германия (7242) война в Украине (5902) Фридрих Мерц (228)
Топ комментарии
+6
Тауруси ? Ні .
Наземні німецькі війська на випадок гіпотетичної заморозки? Ні .
Ще петріотів ? Більше зброї? Ні .

Потужний словесний пафосний потік ? Так, не жалко
31.08.2025 17:55 Ответить
31.08.2025 17:55 Ответить
+6
"Тому, чим довше українці не закінчуватимуться - тим краще." - додав Мерц.
31.08.2025 17:58 Ответить
31.08.2025 17:58 Ответить
+5
Пан має рацію ;
31.08.2025 17:50 Ответить
31.08.2025 17:50 Ответить
Пан має рацію ;
31.08.2025 17:50 Ответить
31.08.2025 17:50 Ответить
Мерц! Дет https://uk.wikipedia.org/wiki/TAURUS_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) TAURUS (крилата ракета)?
31.08.2025 17:53 Ответить
31.08.2025 17:53 Ответить
Вже незабаром, кацап. Чекай.
31.08.2025 18:11 Ответить
31.08.2025 18:11 Ответить
Так я тільки "За"
31.08.2025 18:13 Ответить
31.08.2025 18:13 Ответить
Ну, як шо я помилився то то таке, а от чому притензії до Мерца? Він шось винен вам? Щось брав у вас у борг і не розрахувався?
31.08.2025 18:18 Ответить
31.08.2025 18:18 Ответить
Пан має дві рації - друга працює на Меркель і кацапію....
31.08.2025 17:51 Ответить
31.08.2025 17:51 Ответить
Він не чітко зрозумів цілі путіна, не «втратить незалежність», а нещадно зітруть країну і народ з мапи і з самого життя!
31.08.2025 17:52 Ответить
31.08.2025 17:52 Ответить
Все правильно каже.
Ще б ці правильні слова перетворити у правильні справи по допомозі Україні.
31.08.2025 17:52 Ответить
31.08.2025 17:52 Ответить
навіть і не сумнівайся камерате
31.08.2025 17:52 Ответить
31.08.2025 17:52 Ответить
Не сци Мерц- Україна ніколи не здасться!
31.08.2025 17:53 Ответить
31.08.2025 17:53 Ответить
Давай мобілізуйся і воюй.
31.08.2025 18:04 Ответить
31.08.2025 18:04 Ответить
Навіть Мерц не вірить нашій сьогоднійшній владі. Ця влада не здатна довести націю до перемоги, навіть збереження тих земель, що залишилися.
31.08.2025 17:54 Ответить
31.08.2025 17:54 Ответить
Це вже не влада, а узурпатори.
31.08.2025 18:13 Ответить
31.08.2025 18:13 Ответить
Тауруси ? Ні .
Наземні німецькі війська на випадок гіпотетичної заморозки? Ні .
Ще петріотів ? Більше зброї? Ні .

Потужний словесний пафосний потік ? Так, не жалко
31.08.2025 17:55 Ответить
31.08.2025 17:55 Ответить
ну Німеччина і так найбільший постачальник зброї Україні після Штатів. Чверть своїх Патріотів вони нам передали. Кожен квартал дають нові Іріс-Т і радари до них. Звісно, могли б давати більше, але могли б і менше. Скажімо співставні з ними Франція і Британія не дають зараз майже нічого, зате дуже активно працюють язиками.
31.08.2025 18:18 Ответить
31.08.2025 18:18 Ответить
Нарешті! Зрозуміли, що їх очикує берлінська стіна 2:0! Це в найкращему випадку! Ааа, ще Австрії треба нагадати, як пів Відня нквсники займали!!!
31.08.2025 17:56 Ответить
31.08.2025 17:56 Ответить
Так до 1991 року була "залізна завіса " і європейці добре жили і без України і тепер проживуть .
31.08.2025 18:05 Ответить
31.08.2025 18:05 Ответить
але тампона хвилює тільки премія
31.08.2025 17:57 Ответить
31.08.2025 17:57 Ответить
"Тому, чим довше українці не закінчуватимуться - тим краще." - додав Мерц.
31.08.2025 17:58 Ответить
31.08.2025 17:58 Ответить
Простіше кажучи, Мерца хвилює не доля України, а власна німецька шкура. Яку він буде прикривати Україною якможна довше.
31.08.2025 18:00 Ответить
31.08.2025 18:00 Ответить
А до 1991 року їх дуже хвилювала доля України ?
31.08.2025 18:07 Ответить
31.08.2025 18:07 Ответить
це теж добре.бо буде і зброя і єврикі від нащадків славетного Вермахту.
31.08.2025 18:09 Ответить
31.08.2025 18:09 Ответить
до последней украинской шкуры- это образно
31.08.2025 18:09 Ответить
31.08.2025 18:09 Ответить
Макрон бачу пішов у відпустку,так Мерц вирішив побути найпотужнішим по беззмістовним промовам у ЕС.
31.08.2025 18:02 Ответить
31.08.2025 18:02 Ответить
Таке враження ,що Мерц рашку боїться більше ніж ссср разом з варшавським договором ,тоді західні німці не боялись півмільйонну гсвг в східній німеччині ,а тепер злякались набагато слабішу рашку на далекому донбасі , ганьбище !
31.08.2025 18:03 Ответить
31.08.2025 18:03 Ответить
Німецькі пани де тауруси? Сците давати?
31.08.2025 18:03 Ответить
31.08.2025 18:03 Ответить
Мерц один з небагатьох політиків европи хто не тільки розуміє як працює світ сьогодні але й щось робить для цього. на відміну від різних пап римських, оонівських щурів та подібної дичини.
31.08.2025 18:05 Ответить
31.08.2025 18:05 Ответить
Мерц- не распускай сопли. Параше надо сейчас нанести неприемлемый ущерб, чтобы оставшиеся в живых свинособаки и через 1000 лет боялись даже посмотреть в сторону Украины и Запада. Физически это сделает Украина, ваша задача- обеспечить это вооружениями.
31.08.2025 18:05 Ответить
31.08.2025 18:05 Ответить
І які висновки, пане Мерц? Мабуть нічого не робити, не поспішати, не посилати війська нікуди бо ще одна страна, а тільки потім Німетчина?
31.08.2025 18:06 Ответить
31.08.2025 18:06 Ответить
и поэтому украина должна биться до последнего украинца
31.08.2025 18:08 Ответить
31.08.2025 18:08 Ответить
Не вгадав.До останнього кацапа.
31.08.2025 18:10 Ответить
31.08.2025 18:10 Ответить
Якщо, тоді, після цього, ні в якому разі, тому що, нізащо,навіщо, може, не можє, одразу, ..........
31.08.2025 18:09 Ответить
31.08.2025 18:09 Ответить
Добре що на сьогодні при владі в Німеччині в більшості адекватні політики, а не агенти штазі і кгб/фсб.
31.08.2025 18:09 Ответить
31.08.2025 18:09 Ответить
Не дарма ж прутень, так меркельшу залякував, отити слоганами, можем пафтаріть, за нємкамі на Берлін, дидиваівалі….
Він у 2000 роках, і про Україну співав Лазаря, мішєбратія, Договір, Крим це Україна,…. Тимошенчиха, з Лазаренком і Кучмою, аж плакала від його брехні, разом з Кушнарьовим і табачником!!
31.08.2025 18:09 Ответить
31.08.2025 18:09 Ответить
Падло
31.08.2025 18:10 Ответить
31.08.2025 18:10 Ответить
Це правда, але цих слів замало.ДІйте .
31.08.2025 18:19 Ответить
31.08.2025 18:19 Ответить
 
 