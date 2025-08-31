Мерц: Если завтра Украина сдастся, послезавтра наступит очередь другой страны, а затем наша
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война России против Украины может продолжаться еще очень долго.
Об этом он сказал в интервью каналу ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы стараемся закончить ее как можно скорее. Но точно не ценой капитуляции Украины", - подчеркнул немецкий канцлер.
По словам политика, война может закончиться завтра, если Украина капитулирует, сдастся, и страна потеряет свою независимость.
Однако он отметил, что в таком случае следующими целями российской агрессии могут стать другие страны, в том числе и Германия.
"Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А через день после этого наступит наша очередь. Это не вариант", - заявил Мерц.
Ще б ці правильні слова перетворити у правильні справи по допомозі Україні.
Наземні німецькі війська на випадок гіпотетичної заморозки? Ні .
Ще петріотів ? Більше зброї? Ні .
Потужний словесний пафосний потік ? Так, не жалко
Він у 2000 роках, і про Україну співав Лазаря, мішєбратія, Договір, Крим це Україна,…. Тимошенчиха, з Лазаренком і Кучмою, аж плакала від його брехні, разом з Кушнарьовим і табачником!!