Мерц: Если завтра Украина сдастся, послезавтра наступит очередь другой страны, а затем наша

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война России против Украины может продолжаться еще очень долго.

Об этом он сказал в интервью каналу ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы стараемся закончить ее как можно скорее. Но точно не ценой капитуляции Украины", - подчеркнул немецкий канцлер.

По словам политика, война может закончиться завтра, если Украина капитулирует, сдастся, и страна потеряет свою независимость.

Однако он отметил, что в таком случае следующими целями российской агрессии могут стать другие страны, в том числе и Германия.

"Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А через день после этого наступит наша очередь. Это не вариант", - заявил Мерц.

