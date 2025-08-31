УКР
Новини
Одна людина загинула і ще 12 постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Наслідки російських обстрілів Херсонщини 31 серпня
Фото: most.ks.ua

31 серпня 2025 року війська РФ здійснили атаки на Херсонщину із застосуванням артилерійських систем та дронів різних типів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"Станом на 18:00 підтверджено: одна людина загинула, ще 12 – отримали поранення. Так, внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка. Також десятеро цивільних зазнали поранень у різних районах обласного центру, ще двоє постраждали — у селищі Білозерка. Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні будинки, автомобілі, адміністративні будівлі та приміщення медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

