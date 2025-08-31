Одна людина загинула і ще 12 постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини

31 серпня 2025 року війська РФ здійснили атаки на Херсонщину із застосуванням артилерійських систем та дронів різних типів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"Станом на 18:00 підтверджено: одна людина загинула, ще 12 – отримали поранення. Так, внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка. Також десятеро цивільних зазнали поранень у різних районах обласного центру, ще двоє постраждали — у селищі Білозерка. Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні будинки, автомобілі, адміністративні будівлі та приміщення медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

