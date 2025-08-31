Росіяни знову обстріляли зруйновану будівлю Херсонської ОВА: пожежу гасили всю ніч. ФОТОрепортаж

Російські війська 30 серпня обстріляли з артилерії будівлю Херсонської обласної військової адміністрації, яка ще раніше була знищена авіаударами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Мост".

Унаслідок удару у будівлі на проспекті Незалежності спалахнула пожежа. Вогонь тривав майже пів доби - його вдалося ліквідувати лише вранці 31 серпня.

За словами офіцера Сил оборони Херсону Руслана Михайлевського, пожежа почалася близько 16:00 і поширилася на зруйновані конструкції адміністративної будівлі.

Попередньо, постраждалих немає.

