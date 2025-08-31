397 2
Россияне снова обстреляли разрушенное здание Херсонской ОГА: пожар тушили всю ночь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска 30 августа обстреляли из артиллерии здание Херсонской областной военной администрации, которое еще раньше было уничтожено авиаударами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Мост".
В результате удара в здании на проспекте Независимости вспыхнул пожар. Огонь продолжался почти полсуток - его удалось ликвидировать только утром 31 августа.
По словам офицера Сил обороны Херсона Руслана Михайлевского, пожар начался около 16:00 и распространился на разрушенные конструкции административного здания.
Предварительно, пострадавших нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Evgen Karpenko
показать весь комментарий31.08.2025 14:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Марта Шепель #549182
показать весь комментарий31.08.2025 14:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль