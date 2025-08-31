РУС
Россияне снова обстреляли разрушенное здание Херсонской ОГА: пожар тушили всю ночь. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска 30 августа обстреляли из артиллерии здание Херсонской областной военной администрации, которое еще раньше было уничтожено авиаударами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Мост".

В результате удара в здании на проспекте Независимости вспыхнул пожар. Огонь продолжался почти полсуток - его удалось ликвидировать только утром 31 августа.

По словам офицера Сил обороны Херсона Руслана Михайлевского, пожар начался около 16:00 и распространился на разрушенные конструкции административного здания.

Предварительно, пострадавших нет.

обстрел херсонской ова
Фото: most.ks.ua

обстрел херсонской ова
Фото: most.ks.ua

обстрел херсонской ова
Фото: most.ks.ua

обстрел (29272) Херсон (3040) Херсонская область (5159) Херсонский район (543)
зеленський не може пробачити Херсону, що після звільнення, першим в місто, приїхав п'ятий президент...
31.08.2025 14:43 Ответить
Навіщо було ризикувати людьми і гасити те, що вже зруйновано?
31.08.2025 14:48 Ответить
 
 