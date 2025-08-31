Россияне снова обстреляли разрушенное здание Херсонской ОГА: пожар тушили всю ночь. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска 30 августа обстреляли из артиллерии здание Херсонской областной военной администрации, которое еще раньше было уничтожено авиаударами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Мост".

В результате удара в здании на проспекте Независимости вспыхнул пожар. Огонь продолжался почти полсуток - его удалось ликвидировать только утром 31 августа.

По словам офицера Сил обороны Херсона Руслана Михайлевского, пожар начался около 16:00 и распространился на разрушенные конструкции административного здания.

Предварительно, пострадавших нет.

