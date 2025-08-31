Один человек погиб и еще 12 пострадали вследствие российских обстрелов Херсонщины
31 августа 2025 года войска РФ совершили атаки на Херсонщину с применением артиллерийских систем и дронов различных типов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
"По состоянию на 18:00 подтверждено: один человек погиб, еще 12 - получили ранения. В частности, вследствие обстрела Херсона погибла женщина. Также десять гражданских получили ранения в разных районах областного центра, еще двое пострадали - в поселке Белозерка. Вследствие вражеских атак повреждены частные дома, автомобили, административные здания и помещения медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль