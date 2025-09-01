УКР
Новини
Найбільший російський виробник танків "Уралвагонзавод" використовує сотні одиниць іноземного обладнання, - ГУР

уралвагонзавод виробляє танки

ГУР МО України публікує чергову добірку іноземного технологічного обладнання, яке використовує найбільший російський виробник танків та бронетехніки - "Уралвагонзавод".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, наразі на порталі міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), а також інше високотехнологічне обладнання іноземного виробництва, яке використовується заводом.

"Переважна більшість обладнання була закуплена під час переоснащення російського ВПК у період підготовки рф до повномасштабного вторгнення, який, як зазначав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов, тривав ще з 2007 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль урізає виплати новобранцям з Башкирії, Ямало-Ненецького округу, Бєлгородської та Нижньогородської областей, - ГУР МО

Попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення.

Компанії-виробники безпосередньо та через авторизованих дилерів можуть обмежити поставки запчастин, технічних рідин та програмного забезпечення для верстатів, які працюють на російську "військову машину".

Також зазначається, що "Уралвагонзавод" і досі продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії.

Так, у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЧПК провідних європейських виробників. Такі поставки до РФ через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції.

Також читайте: На порталі War&Sanctions список російських пропагандистів доповнився ще 16 прізвищами, - ГУР МО. ФОТО

"Для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну необхідні консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні. Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання", - додають у ГУР.

росія (67442) танк (2115) ОПК (281) ГУР (650)
В "уралвагонзавод" в зоні досяжності легендарних та потужних "Фламінго"? Чи все обмежиться дитячим лепетом про "консолідацію дипломатичних зусиль"?
01.09.2025 08:31 Відповісти
спрашивается: какого хрена Фламинго, с дальностью 3000км полетели на крым а не на уралвагонозавод, или омский нпз (2700км)? а если уменьшить боевую часть с 500 до 250кг в счёт увеличения топливного бака, то можно дотянуть до карельского креста (3200км), где сходятся 17 газопроводов в одной точке
01.09.2025 08:43 Відповісти
Тільки не карельський, в ямальський. Дуже цікава ціль.

Вікімапія(с):

"Ямальский крест. Место пересечения газопроводов.

Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.

Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще -"Крест".

Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.

Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."
01.09.2025 09:08 Відповісти
Бариги із Західних країн, заробляють криваві гроші на смертях Українців, упродовж 11 років!! «Мір, май, жвачка і грошенята»
01.09.2025 08:31 Відповісти
Як раз випробування проведуть
01.09.2025 08:59 Відповісти
Ти чув про таке поняття, як "бойові випробування"? Там спочатку встановлюються обмеження на дальність та корисне навантаження... Потім їх, поступово, нарощують... Крім того, нам не відомо, скільки вибухівки в той "Фламінго" упхнули... (Є там "функція варіативності", як у літаках : "Більше навантаження вибухове - менший радіус польоту...).
Крім того, в Криму діє наша мережа інформаторів - тому отримаємо більш точні дані про результат "прильоту" (наприклад, про точність влучання).
01.09.2025 08:57 Відповісти
Тобі то звідкіля відомо?
01.09.2025 09:12 Відповісти
Що саме? Про "бойові випробування"? Чи про ТТХ "Фламінго"?
1. У мене вислуга - більше чверті століття. І кілька років прослужив у випробувальному центрі.
2. Служив саме в авіаційному центрі.
3. Про деякі ТТХ "Фламінго", з даними про можливість "варіативності" бойового завантаження та кількості пального, тиждень тому викладалося на "Цензорі"...
Ти задоволений? Чи у тебе інша "функція" тут - "накидання на вентилятор"? Бо я вже кілька разів твою "пильну увагу" подібного характеру, стосовно себе, помічав на форумі...
01.09.2025 09:43 Відповісти
Тихо-тихо, не так голосно про свою обізнану особистість, тут на форумі всі в курсі що ти відомий і швець, і жнець, і в дуду грець, подивись на кількість твоїх читачів, людям весело читати твої теревені.
показати весь коментар
01.09.2025 09:55 Відповісти
Покажи СВОЇХ "читачів", "нульовко"... Більше року на форумі - і "нікому не цікавий"... А якщо тебе "жаба давить", з-за моєї широкої обізнаності, або з-за мого цікавого, та насиченого подіями, життя - це твої проблеми... Вони вказують лише на "комплекс неповноцінності"... Люди з подібним комплексом стараються не досягти, чи перевершить рівень оточуючих - вони на подібне нездатні (ліняться, чи розуміють, що нездатні, з-за нестачі інтелекту, це зробить), а можуть лише накидать на них лайна - щоб потім, на їх фоні, виглядіть ""мужчиной-красавцем, в белом костюме, с золотыми пуговицами", як говориться в старому анекдоті про "новий цирковий номер"...
01.09.2025 10:10 Відповісти
ну не знаю... как по мне - надо было испытания проводить на предельной дальности, типа омского нпз, пока туда китайских и севкоровских пво и про не понапихали, узнав ттх Фламинго
01.09.2025 10:11 Відповісти
пардон... таки да - ямальский
Капіталісти і заробили на поставках обладнання і заодно і кинули путіна . На ********* полі бою танк означає 0+ . Попробуй не попасти в черепаху в 50 тон .
01.09.2025 08:58 Відповісти
Кляті європейські бариги не можуть розбомбити вагонозавод, та ще й завод Рейнметал ніяк не побудують.
01.09.2025 09:21 Відповісти
в європейських бариг немає ракет, які достануть до вагонозаводу (МБР, зрозуміло, не враховуємо).
01.09.2025 10:06 Відповісти
До війни з Україною .куйло почав підготовляти рашистську 3,14дерацію з часів ,коли Борис "вічноп'яний "по вказівці совкової гебні ,вказав на "правопріємніка куйла" ,Саму найбільшу допомогу куйлу в підготовці 3,14дерації до окупаціїУкраїни надала рашистська ,гебнява агентка Меркель, не кажучи про участь Італії.Франції.США .Китаю.Ізраїлю...
01.09.2025 09:21 Відповісти
хм, а в чому новина? хтось дійсно вірив, що росія не зможе купити через посередників все необхідне, в неї закінчаться танки, і вона від безвиході підніме лапки? Хоча судячи з останнього абзаца, ГУР і досі про це мріє.
01.09.2025 09:58 Відповісти
технику надо чем-то заправлять... а санкции Малюка-Буданова-Броуди нехило минусуют нефтянку и ж/д логистику
01.09.2025 10:14 Відповісти
 
 