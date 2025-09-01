Найбільший російський виробник танків "Уралвагонзавод" використовує сотні одиниць іноземного обладнання, - ГУР

ГУР МО України публікує чергову добірку іноземного технологічного обладнання, яке використовує найбільший російський виробник танків та бронетехніки - "Уралвагонзавод".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, наразі на порталі міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), а також інше високотехнологічне обладнання іноземного виробництва, яке використовується заводом.

"Переважна більшість обладнання була закуплена під час переоснащення російського ВПК у період підготовки рф до повномасштабного вторгнення, який, як зазначав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов, тривав ще з 2007 року", - йдеться у повідомленні.

Попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення.

Компанії-виробники безпосередньо та через авторизованих дилерів можуть обмежити поставки запчастин, технічних рідин та програмного забезпечення для верстатів, які працюють на російську "військову машину".

Також зазначається, що "Уралвагонзавод" і досі продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії.

Так, у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЧПК провідних європейських виробників. Такі поставки до РФ через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції.

"Для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну необхідні консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні. Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання", - додають у ГУР.