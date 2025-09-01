Найбільший російський виробник танків "Уралвагонзавод" використовує сотні одиниць іноземного обладнання, - ГУР
ГУР МО України публікує чергову добірку іноземного технологічного обладнання, яке використовує найбільший російський виробник танків та бронетехніки - "Уралвагонзавод".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, наразі на порталі міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), а також інше високотехнологічне обладнання іноземного виробництва, яке використовується заводом.
"Переважна більшість обладнання була закуплена під час переоснащення російського ВПК у період підготовки рф до повномасштабного вторгнення, який, як зазначав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов, тривав ще з 2007 року", - йдеться у повідомленні.
Попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення.
Компанії-виробники безпосередньо та через авторизованих дилерів можуть обмежити поставки запчастин, технічних рідин та програмного забезпечення для верстатів, які працюють на російську "військову машину".
Також зазначається, що "Уралвагонзавод" і досі продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії.
Так, у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЧПК провідних європейських виробників. Такі поставки до РФ через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції.
"Для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну необхідні консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні. Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання", - додають у ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Крім того, в Криму діє наша мережа інформаторів - тому отримаємо більш точні дані про результат "прильоту" (наприклад, про точність влучання).
1. У мене вислуга - більше чверті століття. І кілька років прослужив у випробувальному центрі.
2. Служив саме в авіаційному центрі.
3. Про деякі ТТХ "Фламінго", з даними про можливість "варіативності" бойового завантаження та кількості пального, тиждень тому викладалося на "Цензорі"...
Ти задоволений? Чи у тебе інша "функція" тут - "накидання на вентилятор"? Бо я вже кілька разів твою "пильну увагу" подібного характеру, стосовно себе, помічав на форумі...
Вікімапія(с):
"Ямальский крест. Место пересечения газопроводов.
Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще -"Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."