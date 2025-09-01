Крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" использует сотни единиц иностранного оборудования, - ГУР

ГУР МО Украины публикует очередную подборку иностранного технологического оборудования, которое использует крупнейший российский производитель танков и бронетехники - "Уралвагонзавод".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, сейчас на портале содержится информация о более 260 станках и обрабатывающих центрах с числовым программным управлением (ЧПУ), а также другое высокотехнологичное оборудование иностранного производства, которое используется заводом.

"Подавляющее большинство оборудования было закуплено во время переоснащения российского ВПК в период подготовки РФ к полномасштабному вторжению, который, как отмечал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, продолжался еще с 2007 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль урезает выплаты новобранцам из Башкирии, Ямало-Ненецкого округа, Белгородской и Нижегородской областей, - ГУР МО

Несмотря на то, что эти закупки были осуществлены до 2022 года, документирование такого оборудования является важным, ведь оно требует регулярного обслуживания, ремонта и обновления программного обеспечения.

Компании-производители непосредственно и через авторизованных дилеров могут ограничить поставки запчастей, технических жидкостей и программного обеспечения для станков, которые работают на российскую "военную машину".

Также отмечается, что "Уралвагонзавод" до сих пор продолжает расширять производство для обеспечения российской агрессии.

Так, в 2024 году завод запустил новое производство танковых двигателей, оснащенное высокотехнологичными станками с ЧПУ ведущих европейских производителей. Такие поставки в РФ через третьи страны продолжаются, хоть и стали сложнее, продолжительнее и дороже из-за введенных санкций.

Также читайте: На портале War&Sanctions список российских пропагандистов дополнился еще 16 фамилиями, - ГУР МО. ФОТО

"Для ограничения возможностей агрессора продолжать войну необходимы консолидация дипломатических усилий, обмен информацией и перекрытие схем обхода санкций на международном уровне. Реальные расследования и усиленная ответственность нарушителей санкционных ограничений являются ключевыми для уменьшения каналов поставки военного оборудования", - добавляют в ГУР.