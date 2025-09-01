РУС
Крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" использует сотни единиц иностранного оборудования, - ГУР

Уралвагонзавод производит танки

ГУР МО Украины публикует очередную подборку иностранного технологического оборудования, которое использует крупнейший российский производитель танков и бронетехники - "Уралвагонзавод".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, сейчас на портале содержится информация о более 260 станках и обрабатывающих центрах с числовым программным управлением (ЧПУ), а также другое высокотехнологичное оборудование иностранного производства, которое используется заводом.

"Подавляющее большинство оборудования было закуплено во время переоснащения российского ВПК в период подготовки РФ к полномасштабному вторжению, который, как отмечал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, продолжался еще с 2007 года", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что эти закупки были осуществлены до 2022 года, документирование такого оборудования является важным, ведь оно требует регулярного обслуживания, ремонта и обновления программного обеспечения.

Компании-производители непосредственно и через авторизованных дилеров могут ограничить поставки запчастей, технических жидкостей и программного обеспечения для станков, которые работают на российскую "военную машину".

Также отмечается, что "Уралвагонзавод" до сих пор продолжает расширять производство для обеспечения российской агрессии.

Так, в 2024 году завод запустил новое производство танковых двигателей, оснащенное высокотехнологичными станками с ЧПУ ведущих европейских производителей. Такие поставки в РФ через третьи страны продолжаются, хоть и стали сложнее, продолжительнее и дороже из-за введенных санкций.

"Для ограничения возможностей агрессора продолжать войну необходимы консолидация дипломатических усилий, обмен информацией и перекрытие схем обхода санкций на международном уровне. Реальные расследования и усиленная ответственность нарушителей санкционных ограничений являются ключевыми для уменьшения каналов поставки военного оборудования", - добавляют в ГУР.

+4
В "уралвагонзавод" в зоні досяжності легендарних та потужних "Фламінго"? Чи все обмежиться дитячим лепетом про "консолідацію дипломатичних зусиль"?
показать весь комментарий
01.09.2025 08:31
+1
спрашивается: какого хрена Фламинго, с дальностью 3000км полетели на крым а не на уралвагонозавод, или омский нпз (2700км)? а если уменьшить боевую часть с 500 до 250кг в счёт увеличения топливного бака, то можно дотянуть до карельского креста (3200км), где сходятся 17 газопроводов в одной точке
показать весь комментарий
01.09.2025 08:43
Бариги із Західних країн, заробляють криваві гроші на смертях Українців, упродовж 11 років!! «Мір, май, жвачка і грошенята»
показать весь комментарий
01.09.2025 08:31
В "уралвагонзавод" в зоні досяжності легендарних та потужних "Фламінго"? Чи все обмежиться дитячим лепетом про "консолідацію дипломатичних зусиль"?
показать весь комментарий
01.09.2025 08:31
Як раз випробування проведуть
показать весь комментарий
01.09.2025 08:59
спрашивается: какого хрена Фламинго, с дальностью 3000км полетели на крым а не на уралвагонозавод, или омский нпз (2700км)? а если уменьшить боевую часть с 500 до 250кг в счёт увеличения топливного бака, то можно дотянуть до карельского креста (3200км), где сходятся 17 газопроводов в одной точке
показать весь комментарий
01.09.2025 08:43
Ти чув про таке поняття, як "бойові випробування"? Там спочатку встановлюються обмеження на дальність та корисне навантаження... Потім їх, поступово, нарощують... Крім того, нам не відомо, скільки вибухівки в той "Фламінго" упхнули... (Є там "функція варіативності", як у літаках : "Більше навантаження вибухове - менший радіус польоту...).
Крім того, в Криму діє наша мережа інформаторів - тому отримаємо більш точні дані про результат "прильоту" (наприклад, про точність влучання).
Крім того, в Криму діє наша мережа інформаторів - тому отримаємо більш точні дані про результат "прильоту" (наприклад, про точність влучання).
показать весь комментарий
01.09.2025 08:57
Тобі то звідкіля відомо?
показать весь комментарий
01.09.2025 09:12
Тільки не карельський, в ямальський. Дуже цікава ціль.

Вікімапія(с):

"Ямальский крест. Место пересечения газопроводов.

Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.

Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще -"Крест".

Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.

Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."
показать весь комментарий
01.09.2025 09:08
Капіталісти і заробили на поставках обладнання і заодно і кинули путіна . На ********* полі бою танк означає 0+ . Попробуй не попасти в черепаху в 50 тон .
показать весь комментарий
01.09.2025 08:58
Кляті європейські бариги не можуть розбомбити вагонозавод, та ще й завод Рейнметал ніяк не побудують.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:21
До війни з Україною .куйло почав підготовляти рашистську 3,14дерацію з часів ,коли Борис "вічноп'яний "по вказівці совкової гебні ,вказав на "правопріємніка куйла" ,Саму найбільшу допомогу куйлу в підготовці 3,14дерації до окупаціїУкраїни надала рашистська ,гебнява агентка Меркель, не кажучи про участь Італії.Франції.США .Китаю.Ізраїлю...
показать весь комментарий
01.09.2025 09:21
 
 