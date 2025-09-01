УКР
Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
У Раді пропонують відновити прямі трансляції пленарних засідань

ВР схвалила закон про компенсацію за втрату майна на ТОТ

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який передбачає повернення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт постанови №13719.

Документ подали кілька народних депутатів, серед яких голова парламенту Руслан Стефанчук.

Прямі ефіри засідань парламенту не проводяться з початку повномасштабного вторгнення через запроваджений особливий режим роботи. Автори постанови наголошують, що трансляції підвищать прозорість та підзвітність Ради перед громадянами, а також сприятимуть зміцненню довіри суспільства до інституції.

У документі зазначається, що після ухвалення постанови телеканал "Рада" відновить трансляції відкритих засідань. Також передбачено організацію виступів керівництва парламенту та брифінгів народних депутатів. При цьому трансляції мають відбуватися з урахуванням вимог безпеки.

Нагадаємо, представники громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада".

ВР (15200) трансляція (64)
підвищить не "прозорість" а дешевий популізм та піар окремих особин із мандатом!
01.09.2025 11:08 Відповісти
Давно пора, щоб тупість кожного було видно.
01.09.2025 11:16 Відповісти
Та виборами ж запахло. Попіаритись треба, прикласти руку до серця тасказати лЮбі мОї з трибуни. А стосовно дурості кожного, то десятками років показували і шо? Все рівно довбодятлів Вумний нарід вибирає... На жаль..
01.09.2025 11:25 Відповісти
Не бачу ніякого сенсу показувати збіговисько дібілів та ворюг які голосують що скаже Зелідар.
Навіть поржати по приколу не вийде.
01.09.2025 11:35 Відповісти
 
 