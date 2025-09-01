У Раді пропонують відновити прямі трансляції пленарних засідань

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який передбачає повернення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт постанови №13719.

Документ подали кілька народних депутатів, серед яких голова парламенту Руслан Стефанчук.

Прямі ефіри засідань парламенту не проводяться з початку повномасштабного вторгнення через запроваджений особливий режим роботи. Автори постанови наголошують, що трансляції підвищать прозорість та підзвітність Ради перед громадянами, а також сприятимуть зміцненню довіри суспільства до інституції.

У документі зазначається, що після ухвалення постанови телеканал "Рада" відновить трансляції відкритих засідань. Також передбачено організацію виступів керівництва парламенту та брифінгів народних депутатів. При цьому трансляції мають відбуватися з урахуванням вимог безпеки.

Нагадаємо, представники громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада".

