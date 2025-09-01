РУС
В Раде предлагают возобновить прямые трансляции пленарных заседаний

ВР одобрила закон о компенсации за утрату имущества на ТОТ

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, предусматривающий возвращение прямых трансляций открытых пленарных заседаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект постановления №13719.

Документ подали несколько народных депутатов, среди которых - председатель парламента Руслан Стефанчук.

Прямые эфиры заседаний парламента не проводятся с начала полномасштабного вторжения из-за введенного особого режима работы. Авторы постановления отмечают, что трансляции повысят прозрачность и подотчетность Рады перед гражданами, а также будут способствовать укреплению доверия общества к институту.

В документе отмечается, что после принятия постановления телеканал "Рада" возобновит трансляции открытых заседаний. Также предусмотрена организация выступлений руководства парламента и брифингов народных депутатов. При этом трансляции должны происходить с учетом требований безопасности.

Напомним, представители общественных организаций и медиа призвали Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада".

Читайте также: Юрчишин регистрирует постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Рады: "Хватит прикрываться войной"

ВР (29402) трансляция (90)
підвищить не "прозорість" а дешевий популізм та піар окремих особин із мандатом!
01.09.2025 11:08 Ответить
Давно пора, щоб тупість кожного було видно.
01.09.2025 11:16 Ответить
Та виборами ж запахло. Попіаритись треба, прикласти руку до серця тасказати лЮбі мОї з трибуни. А стосовно дурості кожного, то десятками років показували і шо? Все рівно довбодятлів Вумний нарід вибирає... На жаль..
01.09.2025 11:25 Ответить
Не бачу ніякого сенсу показувати збіговисько дібілів та ворюг які голосують що скаже Зелідар.
Навіть поржати по приколу не вийде.
01.09.2025 11:35 Ответить
 
 