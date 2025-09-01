В Раде предлагают возобновить прямые трансляции пленарных заседаний

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, предусматривающий возвращение прямых трансляций открытых пленарных заседаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект постановления №13719.

Документ подали несколько народных депутатов, среди которых - председатель парламента Руслан Стефанчук.

Прямые эфиры заседаний парламента не проводятся с начала полномасштабного вторжения из-за введенного особого режима работы. Авторы постановления отмечают, что трансляции повысят прозрачность и подотчетность Рады перед гражданами, а также будут способствовать укреплению доверия общества к институту.

В документе отмечается, что после принятия постановления телеканал "Рада" возобновит трансляции открытых заседаний. Также предусмотрена организация выступлений руководства парламента и брифингов народных депутатов. При этом трансляции должны происходить с учетом требований безопасности.

Напомним, представители общественных организаций и медиа призвали Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада".

