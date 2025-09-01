Рашисти окупували Комишуваху на Донеччині, мають просування біля Маліївки та Новоукраїнки, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування на Донеччині та Дніпропетровщині. Також загарбники окупували Комишуваху на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки", - зазначили там.

Фото: DeepState