Рашисти окупували Комишуваху на Донеччині, мають просування біля Маліївки та Новоукраїнки, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування на Донеччині та Дніпропетровщині. Також загарбники окупували Комишуваху на Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки", - зазначили там.
Розширюється потенціал рф у поглинанні рубежів. В Україні- " тішь, да гладь". Зеленьський на рейтінги борецця, скинувши проблему комплектування військ на військових у яких ніяких прав на то немає..
Повипускав резерев закордон, видав два міліона " броні"- воюйте хлопці там якось, ви ж вже в окопах, то і будете там сидіти, поки я буду " ілікторат" кварталами і гудвайнами розважати..
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Он
"На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей - ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», - переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку."
Це згідно із якими законами і як це назвати? Я так розумію, промацують народ на терпіння? Ще вагітну в живіт вчора били. На тсні тільки 11 хв. відео 3 трьома від'їденими ментівськими боровами, що трапилось реально, напевно, заборонили викладати. Вирішили застосовувати до кріпаків один кнут, про справедливість, про мобілізацію всіх тих категорій, про яких я пишу, про те, щоб квартал вийшов, і сказав, що йде на фронт, і т.д., ані слова. Хапають непридатних, он чувака вагою 48 кг із пороком серця схопили, мама його на пошті розповідала. Що вони коять? Так хоч би тренування робили окремі, бо гнати сердечника з вагою по спеці - це вбивство!
Феодалізм так феодалізм! Але одним кнутом можна і коня загнати, не те що думаючу людину.