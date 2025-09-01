УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9970 відвідувачів онлайн
Новини
2 659 8

Рашисти окупували Комишуваху на Донеччині, мають просування біля Маліївки та Новоукраїнки, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування на Донеччині та Дніпропетровщині. Також загарбники окупували Комишуваху на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки", - зазначили там.

Також дивіться: Генштаб спростував окупацію села Дачне на Дніпропетровщині: населений пункт перебуває під контролем ЗСУ. ВIДЕО

РФ окупувала Комишуваху на Донеччині. Що відомо?
Фото: DeepState
РФ окупувала Комишуваху на Донеччині. Що відомо?
Фото: DeepState

Автор: 

Донецька область (9470) Дніпропетровська область (4198) Синельниківський район (215) Волноваський район (351) Покровський район (962) Маліївка (6) Комишуваха (1) Новоукраїнка (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей DeepState хужє Скабєєвой. Заважає Зельоним спокійно мільярди заробляти!
показати весь коментар
01.09.2025 12:36 Відповісти
Іпсо всюди і на кожному кроці.
показати весь коментар
01.09.2025 13:55 Відповісти
Кожного дня подібні сумні новини.
Розширюється потенціал рф у поглинанні рубежів. В Україні- " тішь, да гладь". Зеленьський на рейтінги борецця, скинувши проблему комплектування військ на військових у яких ніяких прав на то немає..
Повипускав резерев закордон, видав два міліона " броні"- воюйте хлопці там якось, ви ж вже в окопах, то і будете там сидіти, поки я буду " ілікторат" кварталами і гудвайнами розважати..
показати весь коментар
01.09.2025 12:36 Відповісти
Сумно, що ще залишились оптимісти, які ще чекають якогось позитиву від зЄ і його надпотужних менеджерів
показати весь коментар
01.09.2025 13:00 Відповісти
Це більшість громадян України. Вам сумно, а їм норм.
показати весь коментар
01.09.2025 13:16 Відповісти
А що змінить прихід до влади нових старих облич? З'явиться балістика, ППО потужне і головне - мільйони добровольців? Ні. Всім опозиціонерам вигідно щоб капітуляцію підписав зелений тоді буде на кого вішати провину й бити п'ятою в груди що вони б такого не допустили якби були при владі. Немає вундерзброї ні в Залужного ні в Пороха з Ющом, як і нових рекрутів
показати весь коментар
01.09.2025 13:43 Відповісти
А чого ще чекати? Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
показати весь коментар
01.09.2025 14:03 Відповісти
Оце як назвати?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/

Он
"На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей - ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», - переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку."

Це згідно із якими законами і як це назвати? Я так розумію, промацують народ на терпіння? Ще вагітну в живіт вчора били. На тсні тільки 11 хв. відео 3 трьома від'їденими ментівськими боровами, що трапилось реально, напевно, заборонили викладати. Вирішили застосовувати до кріпаків один кнут, про справедливість, про мобілізацію всіх тих категорій, про яких я пишу, про те, щоб квартал вийшов, і сказав, що йде на фронт, і т.д., ані слова. Хапають непридатних, он чувака вагою 48 кг із пороком серця схопили, мама його на пошті розповідала. Що вони коять? Так хоч би тренування робили окремі, бо гнати сердечника з вагою по спеці - це вбивство!
Феодалізм так феодалізм! Але одним кнутом можна і коня загнати, не те що думаючу людину.
показати весь коментар
01.09.2025 14:06 Відповісти
 
 