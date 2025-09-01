ENG
News
3 365 10

Ruscists have occupied Komyshuvakha in Donetsk Oblast and are advancing near Maliivka and Novoukrainka, - DeepState. MAP

Russian troops are advancing in Donetsk and Dnipropetrovsk regions. The invaders have also occupied Komyshuvakha in Donetsk region.

This was reported by DeepState analysts, Censor.NET reports.

"The enemy had occupied Komyshuvakha and also advanced near Maliivka and Novoukrainka," they said.

Author: 

Donetsk region (4395) Dnipropetrovska region (1687) Synelnykivskyy district (170) Volnovaskyy district (264) Pokrovskyy district (724) Maliyivka (7) Komyshuvakha (1) Novoukrayinka (2)
