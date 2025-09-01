Ruscists have occupied Komyshuvakha in Donetsk Oblast and are advancing near Maliivka and Novoukrainka, - DeepState. MAP
Russian troops are advancing in Donetsk and Dnipropetrovsk regions. The invaders have also occupied Komyshuvakha in Donetsk region.
This was reported by DeepState analysts, Censor.NET reports.
"The enemy had occupied Komyshuvakha and also advanced near Maliivka and Novoukrainka," they said.
Log in to Censor.NET
Please wait...
For password login follow the link
Using your username as a login is no longer supported!
Forgot your password or login? Restore password
Forgot your password or login? Restore password