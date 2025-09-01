РУС
Новости
662 2

Рашисты оккупировали Камышеваху в Донецкой области, продвигаются возле Малиевки и Новоукраинки, - DeepState

Российские войска имеют продвижение в Донецкой и Днепропетровской областях. Также захватчики оккупировали Камышеваху в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки", - отметили там.

Также смотрите: Генштаб опроверг оккупацию села Дачное на Днепропетровщине: населенный пункт находится под контролем ВСУ. ВИДЕО

Фото: DeepState
Фото: DeepState

Автор: 

Донецкая область (10647) Днепропетровская область (4409) Синельниковский район (215) Волновахский район (350) Покровский район (952) Малиевка (6) Камышеваха (1) Новоукраинка (3)
Цей DeepState хужє Скабєєвой. Заважає Зельоним спокійно мільярди заробляти!
показать весь комментарий
01.09.2025 12:36 Ответить
Кожного дня подібні сумні новини.
Розширюється потенціал рф у поглинанні рубежів. В Україні- " тішь, да гладь". Зеленьський на рейтінги борецця, скинувши проблему комплектування військ на військових у яких ніяких прав на то немає..
Повипускав резерев закордон, видав два міліона " броні"- воюйте хлопці там якось, ви ж вже в окопах, то і будете там сидіти, поки я буду " ілікторат" кварталами і гудвайнами розважати..
показать весь комментарий
01.09.2025 12:36 Ответить
 
 