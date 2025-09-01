Рашисты оккупировали Камышеваху в Донецкой области, продвигаются возле Малиевки и Новоукраинки, - DeepState

Российские войска имеют продвижение в Донецкой и Днепропетровской областях. Также захватчики оккупировали Камышеваху в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки", - отметили там.

Фото: DeepState