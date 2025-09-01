Рашисты оккупировали Камышеваху в Донецкой области, продвигаются возле Малиевки и Новоукраинки, - DeepState
Российские войска имеют продвижение в Донецкой и Днепропетровской областях. Также захватчики оккупировали Камышеваху в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки", - отметили там.
Розширюється потенціал рф у поглинанні рубежів. В Україні- " тішь, да гладь". Зеленьський на рейтінги борецця, скинувши проблему комплектування військ на військових у яких ніяких прав на то немає..
Повипускав резерев закордон, видав два міліона " броні"- воюйте хлопці там якось, ви ж вже в окопах, то і будете там сидіти, поки я буду " ілікторат" кварталами і гудвайнами розважати..