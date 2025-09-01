Смертельна стрілянина у Фастові: зловмиснику повідомлено про підозру, - поліція

53-річному місцевому жителю Фастова Київської області, який напередодні відкрив вогонь по батькові та сину під час конфлікту, повідомили про підозру. Йому загрожує довічне.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Подія сталася 31 серпня у Фастові.

Зазначається, що після словесної суперечки чоловік поїхав додому, взяв зброю та повернувся до опонентів.

У результаті він здійснив кілька пострілів у батька та 28-річного сина. Молодший з потерпілих помер у лікарні, його батько досі бореться за життя під наглядом медиків.

Зброю вилучено, а нападника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили йому про підозру за замах на вбивство двох осіб, умисне вбивство та незаконне зберігання зброї. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що унаслідок стрілянини у Фастові Київської області один чоловік загинув, ще один зазнав поранень. Правоохоронці затримали зловмисника, який стріляв у людей.